Разбираемся в ВЭД — важно для руководителей и бухгалтеров!

Если не успеть вовремя отправить отчетность или накосячить в документах, то штрафы и проверки вам обеспечены! В этой статье разберемся, что нужно учесть, чтобы в мире внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вас не раздавили, как сырую булочку.

Законы, которых не избежать

Когда российский предприниматель заключает сделку с иностранным партнером, ему приходится разбираться в правовом лабиринте. В первую очередь на сцену выходит закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Этот законодательный монстр регулирует, что можно и что нельзя в валютных операциях, и кто кого контролирует.

Далее на авансцену выходит инструкция Банка России № 181-И. Она как сценарий для хорошего кино подробно описывает, какие документы нужно предоставить банкам при валютных операциях и как учесть внешнеэкономические контракты, чтобы потом не возникло путаницы.

Первичные документы — как входные билеты на шоу

Вести дела с иностранцами — это не просто так, как в кино «Поймай меня, если сможешь». Тут нужен серьезный пакет документов:

Контракт с зарубежным партнером. Стороны подписывают бумагу, в которой прописано, кто кому должен и как будет спорить, если что-то пойдет не так. Если сумма импортного контракта 3 миллиона рублей и выше, а экспортного — от 10 миллионов, то эту бумагу нужно сдать в банк, где у вас счет, чтобы никто не подумал, что вы решили тайно перевести весь свой бизнес в офшоры.

Инвойс. Это счет на оплату, где расписаны все характеристики товара. Как говорят продавцы: «Купи сейчас, заплати потом!».

Таможенная декларация. Этот документ подтверждает, что ваш груз — не контрабанда, а самый настоящий товар. Заполните ее правильно, иначе ваши товары застрянут на границе и останутся там, как на продолжительном отпуске.

Статистическая форма учета перемещения товаров. Если вы отправляете товары в страны ЕАЭС или ввозите их оттуда, этот документ обязателен. Как говорится, бумага все стерпит, а вот таможня — нет. Документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и подается в личном кабинете на сайте ФТС. У вас есть 10 рабочих дней, чтобы подать его после месяца, в котором произошла отгрузка. Например, за июль 2024 года форму нужно сдать до 14 августа 2024 года — не позже, иначе штрафы будут лететь как летний дождь.

Документы о регистрации иностранного партнера. Это как удостоверение личности: должны быть прописаны все реквизиты, чтобы доказать, что ваш партнер не фиктивный агент.

Платежные документы. Подтверждают, что вы заплатили за товар. Если что, это не чек из супермаркета, а платежное поручение.

Импортные операции — приключения начинаются

Импорт — это как шопинг в заграничных магазинах, только на профессиональном уровне. Купили товар за границей, привезли, и теперь можно перепродавать или использовать в своем производстве. Но не все так просто: налоги, таможенные пошлины и все эти скучные расходы нужно учитывать, чтобы не выйти в минус.

Формирование себестоимости — не забыть ничего

Импортировать товар — это как заказывать на AliExpress: учтите все, от стоимости самого товара до таможенных пошлин и сборов.

Здесь пригодятся счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и субсчета 41.1 «Товары на складах» и 41.2 «Себестоимость импортируемых товаров».

Ничего не забывайте, иначе себестоимость может стать неожиданно низкой, а налоговая — неожиданно настойчивой.

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Бухгалтерские проводки — как инструкция по сборке мебели

Проводки при импорте — это как разбираться с инструкцией к шкафу из IKEA: сначала ничего не понятно, но потом все встает на свои места:

Дебет 41.2 (15) — Кредит 60 (76) : учитываем стоимость товара и все дополнительные расходы, как аренду тележки для перевозки.

Дебет 41.1 — Кредит 41.2 (15) : вуаля, товар на складе!

Дебет 60 (76) — Кредит 51: оплачены таможенные и транспортные расходы. Без этого шкаф не соберется!

Импортный НДС — как налог на роскошь

Все импортеры должны платить НДС на ввозимый товар. Ставка может быть 10% или 20%, в зависимости от того, что именно ввозите. Налоговые службы тут не церемонятся: если вы привезли что-то из-за границы, готовьте кошелек. Исключения перечислены в статье 150 НК, но если вы не везете что-то экзотическое, то налог платить придется.

Экспортные операции — продаем все на экспорт!

Экспорт — это как продажа родных пирожков за границу. Вывозите товар из России и оформляете все нужные документы. При этом нужно учитывать валюту оплаты: каждый счет на разные валюты, как ящики для разных видов пирожков.

Экспортный НДС — бесплатные пирожки не у нас!

Экспортеры могут воспользоваться ставкой НДС 0%, но для этого нужно подтвердить свое право в течение 180 дней после декларирования товара. Иначе налоговые органы не постесняются начислить налог по полной. Все, что нужно для подтверждения, указано в статье 165 НК.

Налог на прибыль — не теряем выручку

Доход от экспорта учитывается как обычный доход. Но есть нюанс: если ваши товары оплатили, фиксируем это по дебету счета 52 «Валютные счета».

Дебет 52 — Кредит 62 : оплата поступила.

Дебет 62 — Кредит 90.1: доход учтен.

Бухгалтерские проводки — игра в тетрис

Все проводки в ВЭД напоминают игру в тетрис: главное — правильно сложить все кусочки. При этом могут возникнуть и курсовые разницы, и операции с валютой:

Дебет 57 (76) — Кредит 51 : забронировали деньги на покупку валюты.

Дебет 52 — Кредит 57 (76) : приобрели валюту и перевели на счет.

Дебет 15 — Кредит 76 : начисление таможенного сбора.

Дебет 19 — Кредит 76: начисление НДС.

Так что помните: бухгалтерия ВЭД — это не только скучные бумаги, но и интересная головоломка. Главное, не забывайте вовремя складывать все кусочки, чтобы ваш бизнес не рассыпался!

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