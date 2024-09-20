Экспорт и НДС в 2024 году: как сделать правильно и не остаться без штанов

НДС при экспорте товаров в 2024 году — это как тот лишний багаж в аэропорту: вроде понимаешь, зачем он нужен, но от него сплошные хлопоты. Вот только вместо чемоданов — декларации и таможенные документы. И чтобы не потерять себя в этом море бумаги, давайте разберем, как правильно платить НДС и, самое главное, не рвать на себе волосы.

Экспорт: тот ещё квест

Итак, в 2024 году экспорт делится на два вида:

Отправка товаров из стран ЕАЭС в страны, которые в этот союз не входят. Это как передать соседу по подъезду ключи от дачи — возвращать не надо, но следить придётся (п. 1 ст. 139 ТК ЕАЭС, п. 28 ст. 2 закона № 164-ФЗ от 08.12.2003г.). Перемещение товаров между странами ЕАЭС — тут всё уже по-свойски, как будто даёшь племяннику старую стиралку, но надеешься, что её не вернут (п. 2 приложения 18 к Договору о ЕАЭС).

Запомните одно простое правило: если товар остался в пределах ЕАЭС, это не экспорт.

Хотите пример? Вот вам ситуация: российская компания продала турецкой фирме стройматериалы для постройки чего-то грандиозного, но на территории России. Всё, друзья, это не экспорт! Материалы границу не пересекли, так что нулевую ставку НДС не видать, как своих ушек.

Экспорт в ЕАЭС — своя атмосфера

Торговля между странами ЕАЭС (привет, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан!) — это как старые добрые игры с дворовыми друзьями. Вы привезли товар в страну-соседа — нулевая ставка вам в подарок (подп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ). Главное, чтобы все документы были как надо, иначе на 20% налога можно будет грустно вздохнуть.

Но есть нюанс. Если гражданин Армении решил купить у вас машину и уехать на ней домой — забудьте про нулевую ставку. Для физлиц налог действует по полной программе, как будто это обычная продажа внутри России. Так что придётся брать все 20%, как с самого обычного покупателя.

НДС и сроки: не проспи

Нулевая ставка — штука хорошая, но её надо подтвердить. И тут начинается сбор бумажек: контракты, декларации, копии документов. Как говорится, кто соберёт полный альбом, тот и молодец. Но если возиться с документами совсем не хочется, можно отказаться от нулевой ставки и жить по стандартным налоговым правилам.

Главное еще учесть, что в НК предусмотрены операции, по которым не надо начислять НДС – они освобождены от налогообложения НДС (п. 2 ст. 146, п. 1-3 ст. 149 НК РФ). Учтите это, ну или займитесь благотворительностью по пополнению бюджета РФ.

Кстати, если ваши поставщики уже всё оплатили, НДС с аванса платить не надо. Это, как если бы вы взяли предоплату за будущую поездку в такси: деньги-то есть, а по факту ещё никто никуда не ехал.

Возмещение НДС: миссия выполнима

Если вы всё сделали правильно (а в этом деле это прямо подвиг), то сможете не только применить нулевую ставку, но и возместить НДС. Это как найти деньги, которые давно думали потерянными — приятно, неожиданно и, главное, законно. Главное — вовремя собрать все документы и отправить их налоговой.

Также не менее важно правильно определить налогооблагаемую базу при экспорте в страны ЕАЭС. А то есть риск либо в трубу вылететь, либо штрафы от налоговой получить, хотя и в этом случае можно вылететь в трубу.

Итак, стоимость, что прописали в договоре — и есть та самая стоимость товаров, которые вы собрались экспортировать (п. 2 ст. 153 НК РФ). Если цены установили не в рублях - будьте добры, пересчитайте по курсу Банка России на день отгрузки товаров (п.3 ст.153, п.1 ст. 154 НК РФ), именно на день отгрузки, а не оплаты! Не перепутайте! Это важно!

Саму налоговую базу необходимо определить в последний день квартала, поэтому не проспите этот момент, все документы, к этому времени уже должны быть собраны (п. 9 ст. 167 НК РФ, письмо Минфина № 03-07–13/1/25625 от 04.05.2016г.) Да, и помните, что на сбор документов есть 180 дней! Много это или мало — сложно сказать, все зависит от конкретной ситуации, бывает, что кому-то не хватает этого времени, но тогда, как говорится, на нулевую ставку не рассчитываем. И, если вы везете товары за пределы стран ЕАЭС вы также можете рассчитывать на нулевую ставку, главное собрать документы вовремя и подать их в налоговую инспекцию. Если вы получили аванс на будущий экспорт — то НДС не начисляйте, не надо переплачивать, ведь это ваши оборотные средства.

Подведём итог: не бойтесь НДС, но будьте внимательны! Экспорт в 2024 году — это почти как пройти лабиринт с глазами завязанными бумажными документами.

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