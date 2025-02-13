Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как не попасть в налоговую ловушку

Что такое налоговая оговорка и зачем она нужна
Налоговая оговорка — это такой пункт в договоре, который помогает честному покупателю защитить свои деньги и нервы от последствий налоговых шалостей (или халатностей) поставщика.
Если вдруг налоговая инспекция придет с вопросами, почему не уплачен налог или почему НДС-вычет «случайно» не сработал, налоговая оговорка позволит компенсировать убытки за счет виновника торжества — контрагента.
Жизненный пример: представьте: налоговики отказали вам в вычете НДС по сделке, потому что ваш контрагент оказался не совсем честным (или его поставщик где-то накосячил). Если в договоре есть правильно составленные налоговые оговорки, вы сможете взыскать убытки с контрагента. Но если пункт написан «на отвали», суд может не встать на вашу сторону. Так что важен не только сам факт наличия оговорки, но и ее качество.
Кому это нужно
Покупатели и заказчики — главные фанаты налоговых оговорок. Именно они чаще всего настаивают на их включении в договоры. И вот тут начинается веселье для упрощенцев, ведь с 2025 года многие из них начнут работать с НДС. Значит, придется решать: согласиться на оговорки и взять на себя риски или отказаться и, возможно, потерять клиентов.
Выбор ставки НДС при УСН: риски и возможности
Если вы упрощенец и собираетесь платить НДС, то, скорее всего, хотите, чтобы ваши клиенты спокойно получали свои вычеты. Вы же добросовестный бизнесмен, правильно? Налоги платите вовремя, и ваши клиенты довольны. Вроде бы рисков нет.
Но есть нюанс: в цепочке поставщиков может случиться «сложный разрыв». Это когда не вы накосячили, а ваш поставщик или его поставщик. И тут даже самые честные могут попасть в неприятную ситуацию, когда налоговая решит, что вы тоже виноваты.
Как уменьшить риски
С 2025 года упрощенцы смогут выбирать ставку НДС:
20% — стандартная ставка. Вы сможете применять вычеты «входного» НДС, но автоматически становитесь участником большой и запутанной НДС-цепочки. Один недобросовестный поставщик — и привет, налоговая головная боль.
5, 7% — сниженная ставка. Вычетов нет, но и рисков сложных разрывов тоже. Даже если ваши поставщики облажаются, это не отразится ни на вас, ни на ваших клиентах.
Вывод: если вы выбираете пониженную ставку, смело включайте налоговые оговорки в договоры. Рисков почти нет, а клиенты будут довольны.
Как включить налоговую оговорку в договор (и не пожалеть об этом)
Есть два способа прописать налоговые оговорки в договоре, опираясь на Гражданский кодекс:
Статья 431.2 ГК — поставщик возмещает убытки, если дал неверные заверения.
Статья 406.1 ГК — поставщик возмещает убытки просто из-за наступления определенного события (например, если налоговая сняла вычет).
В чем разница?
По статье 431.2 нужно доказать, что убытки возникли именно из-за действий контрагента. Например, если поставщик пообещал вовремя подать декларацию, но не сделал этого, и вы потеряли вычет.
По статье 406.1 проще: если налоговая сняла вычет, поставщик возмещает убытки, и не нужно доказывать его вину.
На практике чаще выбирают второй вариант, потому что он проще и надежнее.
Судебная практика: когда налоговые оговорки спасают (а когда нет)
Суды часто рассматривают дела по налоговым оговоркам. Даже если оговорка есть, это не значит, что контрагент добровольно возместит убытки. Иногда приходится идти в суд.
Что важно?
Формулировки. Суд обращает внимание на то, как именно написана оговорка. Чем точнее и понятнее, тем больше шансов выиграть дело.
Соблюдение условий. Если в договоре написано, что при выявлении налогового разрыва нужно уведомить поставщика в течение месяца, а вы это не сделали — суд будет не на вашей стороне.
Пример из практики: в одном деле (АС Московского округа, 2024 г.) покупатель выиграл, потому что договор был составлен грамотно и подробно. В другом деле (АС Дальневосточного округа, 2023 г.) покупатель проиграл, потому что оговорка была плохо прописана и порядок уведомления не соблюден.
Стоит ли включать налоговые оговорки
Налоговая оговорка — штука полезная, но не обязательная. Все зависит от того, кто вы:
Покупатель? Тогда оговорки вам выгодны: они помогут вернуть деньги в случае проблем.
Поставщик? Тут надо быть осторожнее. Не все оговорки вам выгодны, особенно если они позволяют покупателю добровольно отказаться от вычета.
Совет: если контрагент предлагает свои налоговые оговорки, не спешите подписывать. Внимательно изучите условия и подумайте, как они могут отразиться на вас.
Итог
Налоговые оговорки — полезный инструмент для защиты от налоговых рисков.
Главное — правильно их составить и внимательно читать договоры, чтобы не попасть в налоговую ловушку.
Будьте бдительны и пусть налоговые проверки обходят вас стороной!
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