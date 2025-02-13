Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как не попасть в налоговую ловушку

Налоговая оговорка — это такой пункт в договоре, который помогает честному покупателю защитить свои деньги и нервы от последствий налоговых шалостей (или халатностей) поставщика.

Если вдруг налоговая инспекция придет с вопросами, почему не уплачен налог или почему НДС-вычет «случайно» не сработал, налоговая оговорка позволит компенсировать убытки за счет виновника торжества — контрагента.

Жизненный пример: представьте: налоговики отказали вам в вычете НДС по сделке, потому что ваш контрагент оказался не совсем честным (или его поставщик где-то накосячил). Если в договоре есть правильно составленные налоговые оговорки, вы сможете взыскать убытки с контрагента. Но если пункт написан «на отвали», суд может не встать на вашу сторону. Так что важен не только сам факт наличия оговорки, но и ее качество.