OKR - это лучшее, что мировой разум придумал для растущих компаний

Мы начали внедрять в МоемСкладе OKR и это примерно лучшее, что мировой разум придумал для растущих компаний в диапазоне 50-200 сотрудников.

У OKR хорошее происхождение: их придумал в Intel еще старик Гроув, а затем внедрили и распиарили среди ИТ-коммьюнити в Google.

OKR (от англ. Objectives and Key Results «цели и ключевые результаты») — метод, используемый в современном менеджменте для управления проектами. Ключевое отличие метода ОКR от прочих подобных методик заключается в том, что сформулированная цель не является заведомо выполнимой. Предполагается, что сотрудник должен чувствовать себя немного некомфортно при постановке задачи. На каждый год и квартал сотрудник задаёт себе по четыре–пять целей. Цели и ключевые результаты на год могут периодически пересматриваться, что позволяет компании оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Википедия

OKR (objectives and key results) идеально подходят для ответа на два вечных вопроса:

не ерунду ли я (команда, отдел, компания) делаю?

ли я (команда, отдел, компания) делаю? насколько я молодец?

В компании до 20-30 человек цели и результаты вполне нормально транслируются в ежедневном общении. Начиная человек с 50 общие митинги превращаются в довольно невнятные сборища, на которых сотрудники в задних рядах начинают переговариваться в стиле «— Что он сказал? — Что-то типа “блаженны производители сыра”».

И здесь на сцене появляются OKR. Они позволяют поставить цели (objectives) и на берегу договориться, что мы считаем их достижением (key results). Когда команда начинает обсуждать, делать ли им фичу A или фичу B, на этот вопрос есть универсальный ответ: что быстрее позволит нам достичь OKR?

Цели должны быть достаточно сложными и амбициозными. Хороший критерий для цели: изменится ли что-то в моей жизни если цель будет достигнута? По этой причине OKR ни в коем случае не является KPI: достижение целей нельзя привязывать к материальным плюшкам, это подсознательно заставляет ставить скромные цели. (В МоемСкладе мы пытались привязывать цели к мелким, но приятным бонусам, но все равно получалось плохо.) Награда за достижение цели — чувство глубокого удовлетворения.

Выполнение целей надо как-то измерять. Возьмем любительскую группу, в которой я играю. Она может поставить перед собой цель «до конца года сыграть публичный концерт». Но что это значит? Мы записываем несколько измеримых результатов:

вживую исполнили 10 песен;

на концерт в офлайне пришло не меньше 100 человек;

видос с записью набрал не меньше 1 тыс просмотров.

31 декабря 2019 года каждый из этих результатов можно точно измерить от 0% до 100%. Среднее покажет процент достижения нашей цели — провести в 2019 году полноценный концерт.

Если тема интересна, позднее напишу более подробный текст с конкретными примерами OKR уже в МоемСкладе. (Для меня в процессе внедрения OKR самыми полезными оказались именно конкретные кейсы в нашей отрасли.)

Аскар Рахимбердиев, сооснователь компании «МойСклад».