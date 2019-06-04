«Ночной бухгалтер». Налоговики стали расспрашивать про операции с наличкой

Налоговики выявляют тех, кто работает с наличкой, но еще не купил онлайн-кассу.

ИФНС требует пояснений об отсутствии операций с наличкой.

Видимо, налоговики прощупывают почву из-за третьей волны по онлайн-кассам. Они пытаются выяснить, кто не пользуется онлайн-кассой, потому что нет необходимости, а кто — потому что забил на 54-ФЗ.

Звонят или пишут (неофициальные) письма с требованием предоставить письменную информацию об отсутствии у них наличных расчетов.

Я согласен на медаль!

К 30-летию ФНС учредят юбилейную медаль. Тридцатник службе стукнет в 2020-м.

Будут вручать сотрудникам, которые много лет проработали в ФНС.

А еще повезет тем, кто «оказывает содействие в решении задач, возложенных на ФНС».

Без лишней скромности, но это же «Клерк», ребята! Вот кто еще расскажет в красках налоговому руководству о сбое, из-за которого страдают тысячи налогоплательщиков и рядовых инспекторов?

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ФСБ дня

Сегодня все обсуждают: ФСБ требует от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей.

Однако «Яндекс» это требование так и не выполнил.

В соцсетях обсуждают: есть вероятность, что «Яндексу» пришлось обнародовать эти данные, чтобы получить публичную защиту.

Шило на мыло дня

Стало известно, чем заменят СНИЛС.

Будет новый документ, подтверждающий регистрацию в системе пенсстрахования.

Старые СНИЛС продолжат действовать.

Вот только зачем весь сыр бор, так и осталось непонятным.

У-и-и-и дня

У нас есть первый отзыв о нашем курсе по проверкам, который стартовал вчера. Он такой хороший, что кажется, что мы его сами написали.

Но это не так, честно.

Ваша у-и-и-и-и редакция