«Ночной бухгалтер». Налоговики стали расспрашивать про операции с наличкой

Налоговики выявляют тех, кто работает с наличкой, но еще не купил онлайн-кассу.
ИФНС требует пояснений об отсутствии операций с наличкой.
Видимо, налоговики прощупывают почву из-за третьей волны по онлайн-кассам. Они пытаются выяснить, кто не пользуется онлайн-кассой, потому что нет необходимости, а кто — потому что забил на 54-ФЗ.
Звонят или пишут (неофициальные) письма с требованием предоставить письменную информацию об отсутствии у них наличных расчетов.
Я согласен на медаль!
К 30-летию ФНС учредят юбилейную медаль. Тридцатник службе стукнет в 2020-м.
Будут вручать сотрудникам, которые много лет проработали в ФНС.
А еще повезет тем, кто «оказывает содействие в решении задач, возложенных на ФНС».
Без лишней скромности, но это же «Клерк», ребята! Вот кто еще расскажет в красках налоговому руководству о сбое, из-за которого страдают тысячи налогоплательщиков и рядовых инспекторов?
Дарим 30% на ежегодную конференцию по налоговой безопасности 6 июня в Москве.
Руководители департаментов ФНС и эксперты-практики поделятся самыми последними инсайдами, а Вы сможете задать свои вопросы.
Код на скидку: klerk6000. Воспользоваться.
ФСБ дня
Сегодня все обсуждают: ФСБ требует от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей.
Однако «Яндекс» это требование так и не выполнил.
В соцсетях обсуждают: есть вероятность, что «Яндексу» пришлось обнародовать эти данные, чтобы получить публичную защиту.
Шило на мыло дня
Стало известно, чем заменят СНИЛС.
Будет новый документ, подтверждающий регистрацию в системе пенсстрахования.
Старые СНИЛС продолжат действовать.
Вот только зачем весь сыр бор, так и осталось непонятным.
У-и-и-и дня
У нас есть первый отзыв о нашем курсе по проверкам, который стартовал вчера. Он такой хороший, что кажется, что мы его сами написали.
Но это не так, честно.
Ваша у-и-и-и-и редакция
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.