Закон с новыми льготами по применению ККТ прошел через Совет Федерации

Накануне Совет Федерации одобрил изменения в закон 54-ФЗ в части оптимизации порядка применения контрольно-кассовой техники.

Закон предусматривает упрощение порядка применения ККТ в сфере ЖКХ, включая услуги ресурсоснабжающих организаций, охраны и систем обеспечения безопасности, а также в сфере образования.

В частности, предусматривается формирование одного кассового чека, содержащего сведения о всех таких расчетах, совершенных в период, не превышающий календарного месяца, без выдачи клиенту кассового чека.

При этом при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги кассовый чек выдается клиенту по его письменному запросу на бумажном носителе или в электронной форме в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения такого запроса.

В случае, если обязанность по предоставлению кассового чека обеспечивается путем отражения QR-кода на дисплее компьютерного устройства пользователя или печати такого QR-кода на бланке документа, то получение кассового чека осуществляется покупателем или клиентом самостоятельно с использованием информационного сервиса ФНС.

Пользователи вправе применять ККТ, расположенную вне места совершения расчетов, в следующих случаях: при осуществлении расчетов за реализуемый товар при разносной торговле и при дистанционном способе продажи товаров, при осуществлении расчетов по месту выполнения работы и оказания услуги, которые выполняются пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения и их части или земельного участка, используемых пользователем для выполнения работ или оказания услуг на правах собственности, аренды или иных законных основаниях.

Продлевается срок неприменения ККТ ИП, не имеющими работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021.