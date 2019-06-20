В июле по онлайн-кассам появятся новые заботы

Чеки на безнал, двойные чеки, новые реквизиты в чеке. С такими новеллами столкнутся пользователи ККТ с 1 июля.

Безнал

В настоящее время те, кого уже накрыло первыми двумя волнами перехода на онлайн-ККТ, обязаны пробивать чеки на безналичные поступления только в том случае, когда речь идет об электронных средствах платежа.

Что такое электронное средство платежа, Минфин пытался объяснить, в частности, в письме № 03-01-15/75371 от 19.10.2018.

Между тем с 1 июля 2019 ситуация изменится, и применять ККТ надо будет при любых безналичных поступлениях от физлиц.

Если вы проводите подобные операции, придется купить ККТ, даже если с наличкой вы не работаете.

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Однако некоторые категории налогоплательщиков попали в число исключений и могут не пробивать чеки при безнале от физлиц. Речь идет, в частности, о ТСЖ, ТСН, ЖСК, СНТ.

Кроме того, от применения ККТ при безнале освободили образовательные и спортивные организации, дома культуры.

Два чека

С 1 июля по одной продаже надо будет формировать два чека. Речь идет о предоплате за товар и последующей его отгрузке.

В чеке нужно будет указывать признак способа расчета – предоплата (первый чек в момент оплаты) и полный расчет (второй чек в момент отгрузки). Во в тором случае способ оплаты будет «зачет аванса».

Методически рекомендации по формированию чеков в такой ситуации ФНС дала в письме от 20.02.2019 N ЕД-4-20/2929@.

Реквизиты чека

С 1 июля при формировании чека ККТ при наличных расчетах между организациями и ИП, а также с использованием электронных средств платежа, необходимо будет указывать дополнительные реквизиты: