Как сэкономить на онлайн-кассе: бесплатный вебинар 7 августа

Надо было как-то канцлеру обосновать возникшую вдруг любовь к 3-му Рейху)))...
Эм... а Вы точно знаете, что он - прихвостень? Прямо точно-точно? То, что он Вам лично несимпати...
Я про государство Латвия, а не про Ригу, который был образован тивтонским орденом, ну если я не о...
Письмо совершенно про другое, а не про право ИП без работников не применять ККТ и не про то, что ...
Вот где ворье, а не во власти, вот где реальная власть
Так и тот человек в ЕС не жил и тем более в Канаде :) Наши бывшие соотечественники многим недовол...
Рига основана в 1201 году, нет?
Поздравляю вас, гражданин, соврамши (с) Ничего подобного я не писала. ...
Кстати тоже не смотрю зомбоящик. Все больше читаю оппозиционные каналы в телеграмме, они конечно ...
Странное восприятие, если человек недоволен прихвостнем разрушителей нашего государства, то он ст...
Спасибо. Просто люди не терпят того, что у кого-то своё мнение....
Ну вот и подтверждение моим словам, что люди ностальгируют про СССР. И что тут отрицала Над.К...
Юморист. Это было к тому, что как оказалась, работник Клекрка считала что Латвия как государство ...
Вот тут хорошо написано, что происходит с юридической точки зрения: https://www.klerk.ru/blogs/Bu...
Такое ощущение что вы знаток всего и ничего одновременно. Вы жили в ЕС? Вы жили в Канаде? Человек...
ну, конечно же, ФНС выпуская свое письмо 13.06, не знала, что подписан закон с изменениями 06...
кролика??? что то новенькое))) типа сказочного из сказки про Алису))?? ...
Я про RURU GURU TAX писала - в другой "копьеломательной" теме он такого понаписал((( что вот пр...
Нашли главного врага России - Навальный! Если бы не он, мы бы жили ого-го как хорошо!...
сейчас приучат по дешевке кататься на такси эти агрегаторы, а потом ррррраз - и ценник до небес!!...
УВАЖАЕМЫЕ РОССИЯНЕ!!! НЕ НОСИТЕ В ЦИРК СВОИ ДЕНЬГИ!! ЗНАЙТЕ ЧТО ТАМ БЬЮТ И КАЛЕЧАТ БЕДНЫХ ЗВЕРЮШЕ...
В конце 70-х выпускные классы спецшкол сливали. Требовались рабочие специальности. Со второго кла...
Это письмо было написано до вступления в силу поправок. ...
и это еще маркировка не заработала в полную силу!
Пусть лажа насчет запрета выдачи бумажных БСО останется на совести автора статьи ;) Он наврал. ИП...
Классный репортаж. Спасибо!
Ну, не такая уж и древняя, если брать намеки RURU GURU TAX на Льва Давидовича и его два парохода ...
Вы давно покупали современные телевизоры? Мне недавно довелось. Нет там инструкции в том виде, в ...
Интересное наблюдение: в комментариях о любом виде бесчинствах наших властей и прочей коррупции, ...
Полагаю, достаточно было прочесть инструкцию до начала использования. Но в России этого делать не...
Так Вы не согласны - Вы и обосновывайте. С чего Вы решили, что мне интересно что-то Вам доказыват...
Извиняюсь, по ссылке ниже написано, что можно
С 1 июля компании и ИП, оказывающие услуги, должны формировать БСО или обычные кассовые чеки...