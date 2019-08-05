Как сэкономить на онлайн-кассе: бесплатный вебинар 7 августа

RURU GURU TAX Я про государство Латвия, а не про Ригу, который был образован тивтонским орденом, ну если я не о... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Над.К Письмо совершенно про другое, а не про право ИП без работников не применять ККТ и не про то, что ... Какие БСО применяются с июля 2019

RURU GURU TAX Вот где ворье, а не во власти, вот где реальная власть Российские миллиардеры продолжают богатеть

Над.К Так и тот человек в ЕС не жил и тем более в Канаде :) Наши бывшие соотечественники многим недовол... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Ну вот и подтверждение моим словам, что люди ностальгируют про СССР. И что тут отрицала Над.К... Что россияне думают про советскую и современную власть

RURU GURU TAX Юморист. Это было к тому, что как оказалась, работник Клекрка считала что Латвия как государство ... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Такое ощущение что вы знаток всего и ничего одновременно. Вы жили в ЕС? Вы жили в Канаде? Человек... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Лион ну, конечно же, ФНС выпуская свое письмо 13.06, не знала, что подписан закон с изменениями 06... Какие БСО применяются с июля 2019

kotobormot кролика??? что то новенькое))) типа сказочного из сказки про Алису))?? ... Российские миллиардеры продолжают богатеть

Nаdine Я про RURU GURU TAX писала - в другой "копьеломательной" теме он такого понаписал((( что вот пр... СК возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией

ptiz Нашли главного врага России - Навальный! Если бы не он, мы бы жили ого-го как хорошо!... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

kotobormot сейчас приучат по дешевке кататься на такси эти агрегаторы, а потом ррррраз - и ценник до небес!!... Крупнейшие агрегаторы такси в России отчитались об убытках за 2018 год

kotobormot УВАЖАЕМЫЕ РОССИЯНЕ!!! НЕ НОСИТЕ В ЦИРК СВОИ ДЕНЬГИ!! ЗНАЙТЕ ЧТО ТАМ БЬЮТ И КАЛЕЧАТ БЕДНЫХ ЗВЕРЮШЕ... Предприниматель, пес и кот: когда бизнесмены могут использовать животных

MaxC В конце 70-х выпускные классы спецшкол сливали. Требовались рабочие специальности. Со второго кла... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Над.К Это письмо было написано до вступления в силу поправок. ... Какие БСО применяются с июля 2019

ptiz и это еще маркировка не заработала в полную силу! Нас ждет рецессия. Скоро

Над.К Пусть лажа насчет запрета выдачи бумажных БСО останется на совести автора статьи ;) Он наврал. ИП... Какие БСО применяются с июля 2019

MaxC Ну, не такая уж и древняя, если брать намеки RURU GURU TAX на Льва Давидовича и его два парохода ... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

бух2007 Вы давно покупали современные телевизоры? Мне недавно довелось. Нет там инструкции в том виде, в ... Заклейте камеру на ноутбуке

мурыська Интересное наблюдение: в комментариях о любом виде бесчинствах наших властей и прочей коррупции, ... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

daigo Полагаю, достаточно было прочесть инструкцию до начала использования. Но в России этого делать не... Заклейте камеру на ноутбуке

daigo Так Вы не согласны - Вы и обосновывайте. С чего Вы решили, что мне интересно что-то Вам доказыват... Заклейте камеру на ноутбуке