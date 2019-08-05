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МойСклад

Как сэкономить на онлайн-кассе: бесплатный вебинар 7 августа

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Как сэкономить на требованиях 54-ФЗ? Последние поправки разрешают при курьерской доставке или нестационарной торговле не печатать бумажный чек: просто покажите покупателю электронный. А значит, теперь не нужно покупать каждому курьеру кассу.

Как это все работает, разрешено ли для вашего бизнеса и как настроить, расскажут на бесплатном вебинаре 7 августа 2019 года в 11:00 мск.

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Организаторы вебинара — МойСклад и АТОЛ Онлайн.

Программа вебинара

  • Что нужно знать о 54-ФЗ: простыми словами, включая последние изменения.
  • Как сэкономить на покупке ККТ? Варианты для разных типов бизнеса, сравнение цен.
  • Как пользоваться облачной ККТ. Нюансы:
  • Регистрация кассы в ФНС: физически или удаленно? Как быть с КЭП?
  • Как смотреть статистику по сформированным чекам?
  • Как происходит замена ФН, когда заканчивается срок действия?
  • Как быстро приходит чек? В какой срок его нужно отправить клиенту и в ФНС?
  • Как оформлять предоплату по новым правилам: два чека.