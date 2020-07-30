Самозанятые и торговля - союз возможен?

Теперь, когда НПД введен во многих регионах, можно развернуться на полную катушку и раскрутить свой маленький бизнес. Как бы не так! Закон не запрещает самозанятым заниматься торговлей, но при этом ставит ограничения. В общем как всегда — разрешили, но не все и не всем.

Представьте себе, что живет на свете Татьяна, руки у нее золотые и она делает прекрасную бижутерию. В ее городе теперь есть НПД — можно не только дарить украшения родным и друзьям, а открывать свое дело. Тем более, что многого для этого не требуется — скачать приложение «Мой налог», установить на смартфон и зарегистрироваться в нем. И вот она уже предприниматель!

Спрос на татьянины серьги, кулоны и браслеты так высок, что она решает — пора расширяться. Закупает партию китайской бижутерии (ассортимента уже катастрофически не хватает, а работать приходится одной) и собирается начать торговлю. Вот тут Татьяну ждет первый подвох.

Может ли самозанятый перепродавать товар?

В законе № 422-ФЗ однозначно сказано — купленные для перепродажи товары продавать самозанятому нельзя. Кроме того, есть еще несколько ограничений:

товар не должен требовать обязательной маркировки или относиться к подакцизным;

товаром не может быть недвижимость или транспорт.

Не подпадает под действие НПД и продажа вещей, которые использовались для личных, домашних и иных подобных нужд.

Вывод — Татьяна зря заказала себе дополнительную партию украшений, зато продукцией, изготовленной собственными руками, она торговать может.

Самозанятые вообще все делают сами — производят товар, занимаются поиском покупателей и контролируют продажи (заказы, оплату, доставку). Лучший вариант — автоматизировать часть процессов. Для этого Татьяне подойдет сервис МойСклад.

Что самозанятый может сделать при помощи сервиса:

Собрать воедино все рабочие процессы: от контроля остатков (если какой-то товар заканчивается, придет уведомление, что пора сделать еще) до учета продаж.

Сэкономить — у МоегоСклада есть бесплатный тариф для одного пользователя

МоегоСклада Стать мобильнее — функции компьютерной версии доступны на смартфоне. У Татьяны стоят для работы всего два приложения: МойСклад и «Мой налог».

Уфф... Разобрались с самым главным — торговать все-таки можно. Теперь посмотрим где продают товары самозанятые.

Интернет-магазин

Как же в онлайн-торговле и без сайта, хотя бы самого простого одностраничника. С таким справится даже непрофессионал — достаточно использовать бесплатный конструктор. Татьяна так и поступила.

Есть два варианта, как клиенты смогут оплатить покупку в интернет-магазине и соответственно две версии действий Татьяны при приеме платежей:

Оплата по номеру телефона или карты . Клиент переводит средства на счет продавца, после того как они поступят на счет, нужно сформировать чек в приложении «Мой налог» и отправить его клиенту;

Автоматически . Потребуется подключить эквайринг, комиссия за переводы составляет до 3% от суммы платежа.

Что удобнее? Конечно автоматизированная система. Тем более там есть варианты для покупателя (карта или электронный кошелек), а для вас разницы не будет — деньги поступят на один и тот же счет.

Важно! Чтобы меньше времени тратить на оформление продаж и больше на занятие любимым делом, а для Татьяны это изготовление украшений, можно настроить синхронизацию МоегоСклада и интернет-магазина.

В сервисе будут оперативно появляться заказы, а на сайте — информация об остатках товаров (с подробностями: характеристики, фото и т.д.). Клиенты видят актуальные остатки, а продавец-самозанятый сообщения о заказах и оплате.

Причем отвлекаться каждый раз как придет уведомление не обязательно. Достаточно сделать настройки и задать сценарий для однотипных действий. К примеру, удобно автоматизировать изменение статуса заказа после оплаты.

Бизнес у Татьяны хорошо раскрутился. Еще бы, ведь у нее появилось много свободного времени для творчества, а раньше, до использования сервиса МойСклад, приходилось тратить его на ручной контроль каждой операции. Пора осваивать новые площадки, решила наша героиня, и отправилась покорять маркетплейсы.

Может ли самозанятый использовать маркетплейсы и соцсети?

Сейчас для самозанятых доступны две площадки — Wildberries и Ozon, причем последний открыт только для самозанятых Татарстана. Все организационные моменты маркетплейс берет на себя, за что ему выплачивается комиссия. Вам остается создать витрину своих товаров и ждать клиентов.

Татьяна решила, что это станет ее вторым каналом продаж, а основным останется интернет-магазин. Кстати, неважно будете вы использовать что-то одно или равноценно комбинировать, ведь в МоемСкладе есть интеграции с Ozon и Wildberries — всегда можно легко настроить продажи так, как нужно.

Из соцсетей популярностью пользуется ВКонтакте. Там можно создать витрину, которая способна заменить собой онлайн-магазин. Чтобы понять какой вариант вам подходит лучше, посмотрите нашу сравнительную таблицу:

А что там с eBay?

Самозанятые не ограничены в выборе площадок. Если хочется попробовать свои силы в продажах за рубежом — пожалуйста. Только одна проблема — когда сформировать чек в приложении и отправить его покупателю?

Если платеж идет до вас неторопливо и зачисляется не сразу, да еще и в валюте, то налоговая рекомендует следующий алгоритм действий:

Дождитесь прохождения валютного контроля и зачисления на счет;

Пересчитайте сумму в рубли по курсу на дату поступления;

После этого уже формируйте чек в приложении «Мой налог» (укажите доход в рублях);

Отправьте покупателю чек до 9 числа месяца, идущего за месяцем расчета, если клиент предоставил свои контакты (см. п. 3 ст. 14 закона № 422-ФЗ).

Татьянина бижутерия стала пользоваться большим спросом, ведь это ручная работа, а некоторые вещи она изготавливает только в одном экземпляре. Эксклюзивные поделки всегда ценятся дороже.

Например, серьги в стиле «винтаж» она продает за 30 долларов. Курс на 29 июля — 71,92. Значит клиент, заказавший серьги, заплатит в рублях — 2157,60. Себестоимость их в несколько раз ниже, а покупатель будет доволен, ведь ему достанется эксклюзив.

Счастливому заказчику Татьяна передает чек через мессенджеры: WhatsApp или Telegram, а чтобы клиент не терялся в догадках — делает короткую приписку с пояснением.

Если вдруг возникнет ситуация, когда клиент захочет вернуть товар, то достаточно перевести ему деньги, а в приложении «Мой налог» провести аннулирование чека с указанием причины «Возврат товара».

Может ли самозанятый продавать товар в обычном магазине?

Конечно, главное не забывать что можно продавать только товары своего производства и учесть, что для некоторых случаев потребуются особые разрешения. К примеру, если бы Татьяна решила открыть свою пекарню, то пришлось бы получить согласие Роспотребнадзора. Сделать это может только самозанятый в статусе ИП.

Итак, дома Татьяне стало тесно и она решила, что мастерскую лучше перенести в отдельное помещение, а при нем открыть магазинчик, в который будут заглядывать прохожие. Чтобы не отвлекаться на посторонние дела, она использовала возможности МоегоСклада для малого производства.

Для начала указала, из каких частей состоят ее «потоковые» товары — сережки и браслеты, сколько фурнитуры используется. Достаточно указать количество товаров для производства и сервис рассчитывает количество материалов.

Предстояло как-то сообщить своим покупателям, что она теперь не только в интернете, но и в оффлайне. Татьяна сделала рассылку по email и SMS и рассказала клиентам, где еще можно приобрести ее украшения. А еще устроила акцию — первые посетители магазина получили карты скидок.

Итак, что Татьяна поняла, когда открыла свое дело:

самозанятым легко зарегистрироваться и удобно работать, для этого необходимо приложение «Мой налог»;

бизнес дело хлопотное, чтобы не отвлекаться на расчеты, контроль оплат, обработку заказов нужно использовать сервис, который все это автоматизирует МойСклад ;

МойСклад управление различными каналами продаж — от соцсетей до обычного магазина — можно организовать тоже через наш сервис, что очень удобно;

благодаря тому, что МойСклад берет на себя автоматизацию процессов, то остается время и на общение с покупателями, и на само производство.

Пожелаем Татьяне удачи, а вас ждем в МоемСкладе, который можно попробовать бесплатно!

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