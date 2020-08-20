Горячая пятерка вопросов о самозанятых: НПД и ИП, трудовой договор, открытие собственного магазина

Всего за первую половину 2020 года количество самозанятых выросло более чем в 10 раз! Большинство местных властей решило — НПД в регионе быть. И тут же посыпались вопросы от желающих. Можно ли сохранить статус ИП? Как совмещать работу и НПД? Можно ли продавать товары и где вообще это делать? Мы решили ответить на самые популярные вопросы.

ИП или самозанятый — кем выгоднее регистрироваться?

Условия работы и ограничения самозанятых довольно жесткие. Есть лимит по годовому доходу — не больше 2,4 миллионов рублей, нельзя нанимать сотрудников и т.д.

У ИП такие ограничения отсутствуют, но при этом ИП независимо от наличия деятельности и дохода уплачивает страховые взносы, которых у самозанятых нет (платить их можно в добровольном порядке).

У ИП больше выбора в системах налогообложения. Например, УСН «доходы» тоже для многих выгодный режим — 6% ставка налога (в отдельных регионов для выбранных видов деятельности она даже ниже). Можно уменьшить налог на уплаченные взносы.

Зато на других режимах ставки ощутимо выше — только НДС на общей системе уже 20%, УСН «доходы минус расходы» — 15% и т.д.

У самозанятых проще: если доход получен от физлица, ставка налога 4%, если от юрлица или ИП — 6%.

В итоге выбор — ИП или самозанятость — зависит от масштабов вашего бизнеса, вида деятельности, наличия работников и других факторов.

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ИП и самозанятый — два в одном, возможно ли?

Да, ИП может сохранить свой статус и применять налог на профессиональный доход. При этом ему придется отказаться от других режимов налогообложения — ЕНВД, ЕСХН, УСН, для этого необходимо в течение в течение месяца после постановки на учет в качестве НПД направить в налоговую уведомление о прекращении применения указанных режимов.

ИП на патенте могут стать самозанятыми только после окончания срока патента или после уведомления им налогового органа о прекращении такой деятельности.

ИП сохранит статус предпринимателя, но получит все привилегии самозанятого:

перестанет платить страховые взносы за себя,

не будет обязан применять онлайн-кассу,

сможет обойтись без расчетного счета, если ранее им пользовался.

Пполучается такой ИП-лайт. При этом важно, чтобы деятельность предпринимателя соответствовала критериям самозанятости. Например, если он занимался торговлей покупными товарами, то не сможет ее продолжать, а вот. если сам изготавливал продукцию: пек торты, шил одежду, мастерил мебель или детские игрушки, сможет заниматься этим и дальше.

Можно ли самозанятому сохранить работу?

Трудовые отношения прерывать не нужно. Можно продолжать трудиться где-нибудь в организации и в то же время быть плательщиком НПД

Например, можно сдавать в аренду квартиру или писать картины, заниматься фотосессиями в свободное от работы время.

Есть только одно важное исключение — выполнять заказы или продавать товары собственного производства, заключив договор со своим действующим работодателем, нельзя. Даже если вы уволитесь, то должно пройти минимум 2 года, чтобы вы могли заключать с ним сделки.

Это сделано в интересах работников: работодатели в стремлении съэкономить нередко просят своих подчиненных зарегистрироваться ИП или теперь самозанятыми и так выплачивать им доход, сокращая собственные издержки. Это прямое нарушение трудового законодательства.

Вправе ли самозанятый запустить интернет-магазин?

Никаких запретов в отношении формы торговли — лично, через интернет, с лотка или другим способом, нет. Главное соблюдать условие, о котором мы уже говорили: продавать только товары своего производства, а не перепродавать.

Кстати, сейчас активно развиваются продажи через соцсети и маркетплейсы, для этого не нужно создавать сайт. Маркетплейс берет на себя всю организацию и даст вам хорошую рекламу, а вы, как самозанятый заплатите комиссию с каждого заказа.

А как насчет открытия обычного магазина?

Закон опять же этого не запрещает. Если: самозанятый продает только товары, которые он изготовил исключительно сам — пожалуйста, можно открыть и офлайн-магазин.

В идеале нужно задействовать различные каналы продаж и использовать все:

интернет-магазин;

соцсети, ВКонтакте, например;

маркетплейсы: Wildberries, OZON и другие;

обычный магазин или торговая точка (например, «островок» в торговом центре).

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