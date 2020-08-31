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Новый топ-5 ответов о маркировке: оборудование и требования к онлайн-кассе, электронная подпись, ЭДО, рынки

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До того, как начать торговать маркированными товарами, необходимо проверить все ли ваше оборудование готово для этого, также вы должны знать, без чего работа просто невозможна. Проверьте себя — прочитайте наш главный ТОП-5 ответов о маркировке.

Какое оборудование приобрести для торговли?

Вам обязательно понадобятся онлайн-касса (без нее сейчас не обходится практически ни один вид розничных продаж) и 2D-сканер штрихкодов. Ваша учетная программа и кассовое ПО должны уметь работать с маркированными товарами.

В МоёмСкладе возможны любые операции:

  • прием товара и ввод в оборот;
  • отгрузка и вывод из оборота;
  • продажа и списание;
  • манипуляции с кодами — печать на этикетках, проверка, заказ (для производителей и тех, у кого еще остались немаркированные остатки), перемаркировка;
  • с помощью сервиса можно провести сверку комплектации или провести возврат.

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Какие требования к онлайн-кассе предъявляются при торговле маркированным товаром?

Вы можете выбрать любую модель кассы, которая включена в официальный Реестр ККТ, но в самой кассе обязательно должна быть прошивка, позволяющая вести торговлю маркированными товарами.

Если для ваших товаров маркировка пока не обязательна, то прошивку необходимо поменять к моменту, когда она такой станет.

При расчете онлайн-касса должна формировать запрос о коде маркировки и уведомление о продаже соответствующего товара. Конечно вам понадобится и фискальный накопитель (ФН).

Уже приобретенные ФН вы можете использовать до истечения срока их действия. Прежние ФН можно регистрировать, перерегистрировать и применять еще чуть меньше года — до 6 августа 2021-го.

Обязательно ли покупать 2D-сканер?

С помощью сканера вы считаете код с упаковки или непосредственно с товара, проверите его подлинность и совпадение с данными, указанными в УПД (универсальный передаточный документ) поставщика.

При продаже вместо того, чтобы вносить код в учетную и кассовую программу вручную его можно просто отсканировать.

Можно ли продавать маркированный товар, не используя ЭЦП?

Дело в том, что при покупке и продаже маркированных товаров применяется электронный документооборот, поэтому подписание всех документов также происходит в электронном виде. ЭЦП вам необходима, причем не любая, а только усиленная квалифицированная подпись (КЭП).

Покупаем товар на рынке — как передавать документы через ЭДО?

Для системы Честный ЗНАК, в которой фиксируются все перемещения маркированных товаров, не имеет значения, где куплен товар. Вы регистрируетесь в системе и, как пользователь, получаете доступ к сервису ЭДО Лайт. В нем можно работать бесплатно.

Продавец (поставщик) отправляет покупателю в системе УПД, а тот подписывает документ своей КЭП.

Информация о подписанном обеими сторонами документе отравится в Честный ЗНАК и произойдет официальная передача товара и кодов маркировки новому владельцу.

МойСклад интегрируется с сервисом ЭДО Лайт, благодаря чему документы и коды можно загрузить в сервис быстро и главное совершенно бесплатно.

Если вас заинтересовало подключение к сервису МойСклад, оставьте ваши координаты в форме ниже и мы с вами свяжемся.

Помните, у нас есть бесплатный тариф, по которому вы можете начать работу прямо сейчас: