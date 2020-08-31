Новый топ-5 ответов о маркировке: оборудование и требования к онлайн-кассе, электронная подпись, ЭДО, рынки

До того, как начать торговать маркированными товарами, необходимо проверить все ли ваше оборудование готово для этого, также вы должны знать, без чего работа просто невозможна. Проверьте себя — прочитайте наш главный ТОП-5 ответов о маркировке.

Какое оборудование приобрести для торговли?

Вам обязательно понадобятся онлайн-касса (без нее сейчас не обходится практически ни один вид розничных продаж) и 2D-сканер штрихкодов. Ваша учетная программа и кассовое ПО должны уметь работать с маркированными товарами.

В МоёмСкладе возможны любые операции:

прием товара и ввод в оборот;

отгрузка и вывод из оборота;

продажа и списание;

манипуляции с кодами — печать на этикетках, проверка, заказ (для производителей и тех, у кого еще остались немаркированные остатки), перемаркировка;

с помощью сервиса можно провести сверку комплектации или провести возврат.

Какие требования к онлайн-кассе предъявляются при торговле маркированным товаром?

Вы можете выбрать любую модель кассы, которая включена в официальный Реестр ККТ, но в самой кассе обязательно должна быть прошивка, позволяющая вести торговлю маркированными товарами.

Если для ваших товаров маркировка пока не обязательна, то прошивку необходимо поменять к моменту, когда она такой станет.

При расчете онлайн-касса должна формировать запрос о коде маркировки и уведомление о продаже соответствующего товара. Конечно вам понадобится и фискальный накопитель (ФН).

Уже приобретенные ФН вы можете использовать до истечения срока их действия. Прежние ФН можно регистрировать, перерегистрировать и применять еще чуть меньше года — до 6 августа 2021-го.

Обязательно ли покупать 2D-сканер?

С помощью сканера вы считаете код с упаковки или непосредственно с товара, проверите его подлинность и совпадение с данными, указанными в УПД (универсальный передаточный документ) поставщика.

При продаже вместо того, чтобы вносить код в учетную и кассовую программу вручную его можно просто отсканировать.

Можно ли продавать маркированный товар, не используя ЭЦП?

Дело в том, что при покупке и продаже маркированных товаров применяется электронный документооборот, поэтому подписание всех документов также происходит в электронном виде. ЭЦП вам необходима, причем не любая, а только усиленная квалифицированная подпись (КЭП).

Покупаем товар на рынке — как передавать документы через ЭДО?

Для системы Честный ЗНАК, в которой фиксируются все перемещения маркированных товаров, не имеет значения, где куплен товар. Вы регистрируетесь в системе и, как пользователь, получаете доступ к сервису ЭДО Лайт. В нем можно работать бесплатно.

Продавец (поставщик) отправляет покупателю в системе УПД, а тот подписывает документ своей КЭП.

Информация о подписанном обеими сторонами документе отравится в Честный ЗНАК и произойдет официальная передача товара и кодов маркировки новому владельцу.

МойСклад интегрируется с сервисом ЭДО Лайт, благодаря чему документы и коды можно загрузить в сервис быстро и главное совершенно бесплатно.