Еще 5 вопросов о самозанятых: есть ли ограничения, как работать на зарубежных площадках, порядок снятия с учета и другие

Количество самозанятых в России по данным ФНС на 1 сентября превысило 1 миллион человек! Многие индивидуальные предприниматели тоже решили, что НПД платить выгоднее и переходят на его оплату. Сегодня ответим на самые животрепещущие вопросы о самозанятости.

Самозанятый может вести любую деятельность?

Конкретного перечня, чем может заниматься плательщик НПД, нет, но есть установленные законом ограничения, из-за которых воспользоваться новым режимом смогут не все.

Нельзя зарегистрироваться в качестве самозанятого, если вы собираетесь:

Перепродавать товары. Торговать можно исключительно произведенной самостоятельно продукцией. Правда, что это такое не всегда понятно. ФНС склоняется к тому, что если для производства была закуплена какая-то основа и она в результате изменила свои характеристики, назначение, прошла серьезную обработку — это уже производство. К примеру, вы купили старую мебель и полностью переделали ее или изготовили из нее принципиально новый предмет интерьера — под НПД такая работа попадает. Но если просто купить стулья и обтянуть их тканью, то налоговая такую деятельность точно производством не посчитает.

Продавать подакцизные товары . Это табак, алкоголь, бензин.

Добывать и продавать полезные ископаемые. Но золотодобытчиков-самозанятых мы не знаем :)

Доставлять товары. Ограничение распространяется на доставку, если курьер является представителем компании или действует как посредник (принимает, например, платежи по терминалу поставщика). При оказании такой услуги непосредственно физлицом или ИП самостоятельно, применять НПД можно.

Работать по посредническим договорам — по поручению, комиссионером или в качестве агента.

Сдавать в аренду коммерческие помещения (офисы, склады и т.п.)

Можно ли самозанятому торговать на маркетплейсах?

Пока двери своих площадок для плательщиков НПД распахнули две платформы — Wildberries и Ozon. Причем Ozon пока работает исключительно с Татарстаном. Желание видеть в своих рядах самозанятых заявила площадка AliExpress Россия. Надеемся, что список будет постоянно пополняться, ведь количество самозанятых с каждым днем только растет.

Пока что самым эффективным и доступным каналом для реализации товаров и услуг остаются социальные сети. ВКонтакте, как одна из самых популярных соцсетей, дает возможность создать свой магазин.

Если вы хотите охватить максимальную целевую аудиторию — используйте все доступные каналы для продаж. Главное не запутаться и не пропустит важный заказ.

Чтобы систематизировать работу с разными площадками — используйте сервис МойСклад. Он интегрируется не только с указанными площадками и сеть ВКонтакте, но и с другими, и позволяет отслеживать заказы, брони, поступление оплаты, контролировать складские остатки и вовремя пополнять ассортимент.

А что насчет иностранных площадок — нет ли запрета?

Нет, закон не запрещает использовать для продаж и любые другие маркетплейсы и площадки — не важно российские они или нет. Главное правильно проводить конвертацию валюты для учета полученного дохода.

ФНС рекомендует формировать чек, только когда деньги уже поступили на ваш счет. При конвертации учитывайте курс валюты на дату фактического поступления денег, а не на дату их перечисления покупателем.

Чек отправляется покупателю по желанию. Если ваши иностранные заказчики постоянно просят чеки, то составьте заранее какой-нибудь небольшой текст-пояснение (ведь не каждый поймет, что за ссылку вы ему прислали, а чек из приложения «Мой налог» отправляются именно в виде ссылки).

Как получать оплату от клиентов, надо ли приобретать онлайн-кассу?

Самозанятые не обязаны приобретать онлайн-кассу. Это один из моментов, который привлекает ИП в этом режиме, они, в отличие от плательщиков НПД, применять ее обязаны.

Итак, какие есть способы получения оплаты:

Наличными . Банально, но если вы рассчитываетесь с покупателем или заказчиком напрямую это проще всего.

Переводом на карту через онлайн-банк . Для перевода понадобится номер карты или номер вашего телефона, привязанного к банковской карте.

Переводом на банковский счет. Перевод также можно осуществить через приложение, воспользоваться терминалом или оплатить квитанции (счета) в кассе банка. Не самый удобный способ, но подойдет для тех, кто возможно не пользуется мобильным банкингом или предпочитает электронным документам «живые» бумажные.

На электронный кошелек. Так могут рассчитываться, например, фрилансеры, которые получают оплату на электронные кошельки и не хотят ее никуда переводить.

На счет с помощью эквайринга . Этот способ относится к ИП, имеющим расчетный счет и использующим эквайринговые терминалы для расчета картами. Самозанятые-физлица могут использовать такие сервисы как «Яндекс.Касса», Robokassa и другие.

Не хочу больше быть самозанятым — куда писать заявление?

Писать ничего не нужно, достаточно сняться с НПД в приложении «Мой налог». В течении 24 часов вам поступит уведомление о снятии с учета.

Если вы снова передумаете и решите стать самозанятым — снова установите приложение и зарегистрируйтесь. Это особенно удобно для тех, у кого бизнес носит сезонный характер.

Несмотря на статус — физлицо или ИП — самозанятому необходимо вести учет продаж, выставлять платежные документы, следить за поступлением оплаты от клиентов, причем по всем каналам реализации — от соцсетей до маркетплейсов.

Не нужно записывать все в тетрадку, рисовать в гугле таблички или вести учет «на коленке» — МойСклад предлагает подключиться к удобному сервису для учета продаж прямо сейчас, ведь у нас есть бесплатный тариф. Просто зарегистрируйтесь и начинайте работать