5 вопросов по 54-ФЗ: отсрочка по онлайн-кассам, чек на подарки и наименование услуг в чеке

Вопросов по онлайн-кассам меньше не становится, тем более, что в следующем году многие утратят право на работу без кассы. Разбираемся с отсрочкой и другими непростыми ситуациями.

Я — индивидуальный предприниматель, у меня же сохраняется право не ставить онлайн-кассу до июля 2021 года?

Отсрочку до 1 июля 2021 года получили только ИП, не имеющие работников с заключенными трудовыми договорами.

При этом Минфин пояснил, что речь идет именно о трудовых договорах. Если предприниматель заключит, например, договор подряда с физлицом, у него все равно остается право на отсрочку по онлайн-кассе.

Как интернет-магазину работать по 54-ФЗ?

Тут все зависит от того, каким способом клиент оплатил заказ.

Если оплата была онлайн, нужно выбить два чека: первый на предоплату или аванс, а второй — на полный расчет . Оба чека могут быть электронными.

. Оба чека могут быть электронными. При офлайн-оплате нужен только один чек на полный расчет. При этом если товар доставляет курьер, он может прислать покупателю электронный вариант, а если покупатель сам забирает товар в магазине, потребуется бумажный.

Курьерам уже не нужно носить с собой кассовый аппарат и выбивать бумажный чек. Достаточно поставить одну ККТ в офисе, которая будет работать в связке с программой на устройствах курьеров. Для этого подойдет Касса МойСклад — удобное бесплатное приложение, с помощью которого можно выбить электронный чек.

Мы получили онлайн-оплату, выбили чек на 100% предоплату. Заказ доставляется курьерской службой. Когда и кто должен пробить второй чек?

Первый чек выдается при поступлении денег на счет (не позднее следующего рабочего дня), второй — при отгрузке товара или выполнении услуги. Курьерская компания выдает чек, если она является платежным агентом и это указано в договоре.

Мы дарим покупателям подарки, нужно ли нам выбивать на это чек?

Надо различать типы подарков.

Если подарок дарится покупателю или клиенту безвозмездно, это не попадает под понимание «расчетов» по 54-ФЗ. В этом случае чек выбивать не надо.

2. Если же для получения «подарка» надо, например, потратить определенную сумму или купить определенное количество товаров, это считается безвозмездным дарением, поэтому надо применять ККТ.

У нас салон красоты. Как правильно указать в чеке название услуг? Например, можно указать, что это парикмахерские услуги и сумму. Или надо конкретно отметить, что это стрижка или окрашивание?

Нужно указывать наименования услуг в соответствии с прейскурантом или прайс-листом.

Но если вы ИП на УСН, ПСН, ЕНВД и не торгуете товарами, которые попадают под маркировку или акциз, наименование услуг можете не указывать в чеке до 1 февраля 2021 года.