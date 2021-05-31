Не пропустите: курс по работе с маркированными товарами для розницы

Мы выпустили бесплатный курс по работе с маркировкой в сервисе МойСклад. В рамках курса вы научитесь выполнять все необходимые операции с маркированным товаром, а по завершении обучения — получите сертификат.

Курс состоит из двух модулей видеоуроков:

теория;

практика с демонстрацией работы.

Задачи курса:

Объяснить, что такое код маркировки и GTIN товара, как работает обязательная маркировка товаров, какие процессы в рознице она затрагивает и какие инструменты и оборудование необходимы для работы. Наглядно показать, как выполнять операции в МоемСкладе с маркированными товарами:

создавать карточки;

заказывать коды обязательной маркировки;

вводить товары в оборот;

пробивать их на кассе через мобильное приложение;

выводить товары из оборота;

оформлять возвраты с кодом маркировки и без него.

После прохождения каждого модуля слушатель выполняет тест для закрепления знаний. Успешное прохождение двух промежуточных тестов открывает доступ к итоговому тесту по всему курсу.

Слушатель, который успешно прошел итоговое испытание — заполняет анкету и получает сертификат об успешном прохождении курса.

Специальная подготовка для прохождения курса не нужна. Получите новые знания и применяйте их в работе. Ждем вас на нашем курсе!

Мы регулярно проводим вебинары, делимся новостями и вот теперь организовали свой Учебный центр.

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