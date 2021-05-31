Не пропустите: курс по работе с маркированными товарами для розницы

Мы выпустили бесплатный курс по работе с маркировкой в сервисе МойСклад. В рамках курса вы научитесь выполнять все необходимые операции с маркированным товаром, а по завершении обучения — получите сертификат.
Курс состоит из двух модулей видеоуроков:
- теория;
- практика с демонстрацией работы.
Задачи курса:
- Объяснить, что такое код маркировки и GTIN товара, как работает обязательная маркировка товаров, какие процессы в рознице она затрагивает и какие инструменты и оборудование необходимы для работы.
- Наглядно показать, как выполнять операции в МоемСкладе с маркированными товарами:
- создавать карточки;
- заказывать коды обязательной маркировки;
- вводить товары в оборот;
- пробивать их на кассе через мобильное приложение;
- выводить товары из оборота;
- оформлять возвраты с кодом маркировки и без него.
После прохождения каждого модуля слушатель выполняет тест для закрепления знаний. Успешное прохождение двух промежуточных тестов открывает доступ к итоговому тесту по всему курсу.
Слушатель, который успешно прошел итоговое испытание — заполняет анкету и получает сертификат об успешном прохождении курса.
Специальная подготовка для прохождения курса не нужна. Получите новые знания и применяйте их в работе. Ждем вас на нашем курсе!
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