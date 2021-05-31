Как понять выгодно ли вы продаете — учимся считать себестоимость

Если вам кажется, что заниматься калькуляцией себестоимость надо только на производстве или в общепите, то сильно ошибаетесь. Расчет затрат на продажу, причем как предварительный, так и регулярный, позволяет не только определить — по какой цене продавать товар, чтобы покрыть все издержки как минимум, но и выявить «слабые звенья». Это расходы, которые «утяжеляют» цену вашего товара и не позволяют конкурировать с другими продавцами. Но давайте по порядку.

Какой бывает себестоимость

Себестоимость бывает плановой, нормативной и фактической.

Объясним на примере в чем разница. Вот вы решили продавать молочные продукты, которые производит местный молокозавод. По плану вы включили в себестоимость:

покупную стоимость молочной продукции;

расходы на доставку;

хранение на складе (аренда);

управленческие расходы (зарплата директора, бухгалтера, аренда офиса и другие аналогичные);

оплату труда работников — менеджеров по продаже, продавцов-кассиров и т.д.;

расходы на покупку или аренду помещения под магазин;

затраты на приобретение оборудования — прилавки, витрины, онлайн-кассы и т.д.

Все собрали, посчитали и обрадовались — в итоге продажная цена продукции молокозавода получилась привлекательной. Можно сделать хорошую наценку и все равно будет выгодно для покупателей, а значит будет спрос. Оптимистический финансовый прогноз вышел.

Затем уже были собраны все необходимые данные и составлена нормативная стоимость каждого вида товара — молока, мороженого, сметаны, кефира и т.д., исходя из базовых затрат. К примеру, стоимости бензина для перевозки, уровня зарплаты работников, ставок налогов и взносов, закупочной цены и т.д. Для этого вы возьмете цены и тарифы, действующие на дату расчета. Если есть какие-то нормативы, учтете и их. К примеру, сколько уйдет электричества в месяц на обслуживание склада с холодильным оборудованием, по какому тарифу его надо оплачивать.

Когда вы начали работать, то оказалось, что издержки выше рассчитанных по плану и нормативу. Но почему? Во-первых, оказалось вы забыли включить в затраты услуги по техническому обслуживанию оборудования, плату ОФД за передачу чеков в ФНС, потом поднялась цена на бензин, а собственный транспорт, купленный через аукцион, оказался не в лучшем состоянии и постоянно требовал ремонта.

Т.е. фактическая себестоимость продукции оказалась выше как плановой, так и нормативной.

Мало того, с 1 июля 2021 года начинается обязательная маркировка молочной продукции, в частности первым будет маркироваться мороженое. И нужно обновить прошивку касс, настроить складскую программу, обучить особенностям работы сотрудников. Да еще перейти на электронный документооборот, от которого так долго пытались отказываться, ведь он при маркировке обязателен.

Эти затраты вообще изначально не были предусмотрены плановым расчетом.

Вот почему важно отслеживать себестоимость регулярно.

Сервис МойСклад позволяет не только вести складской учет, но и проводить расчет себестоимости, прогнозировать затраты и необходимость пополнения товарных запасов, а также просматривать другую аналитику (в т.ч. по продажам). МойСклад интегрируется с онлайн-кассами, маркетплейсами, Честным знаком, другим оборудованием, площадками и сервисами. А еще у нас появился свой учебный центр, где сотрудники могут пройти обучение по работе с маркированными товарами.

Формулы себестоимости. В чем секрет правильного расчета

Как вы уже догадались, в торговле формулу себестоимости можно представить вот в таком упрощенном виде:

Себестоимость = сумма затрат на закупку товара + расходы на реализацию.

А если расширить ее, то получится:

Себестоимость = Затраты на покупку товара (это стоимость, по которой нам поставляет его продавец по накладным) + Затраты на энергоносители (электричество, отопление и т.п.) + Амортизация + Заработная плата персонала + Заработная плата управленцев + Отчисления от зарплаты (взносы) + Расходы на хранение и продажу + Сервисное (гарантийное) обслуживание + Транспортные расходы + Прочие затраты.

Несколько важных моментов:

Транспортные расходы это те, которые мы несем сами или компенсируем поставщику. К примеру, если поставщик берет доставку на себя и включает ее в стоимость товаров, то у нас этой статьи расходов может вообще не быть;

Затраты на коммуналку могут включаться в стоимость аренды, т.е. будут частью других расходов;

Если у вас недорогое оборудование, стоимостью до 40 000 (в целях бухучета), до 100 000 (в целях налогового учета), то оно будет списано в расходы одномоментно, а не частями (т.е. без списания амортизации). На начальном этапе продаж это фактически сильно поднимает себестоимость товаров и может исказить реальную себестоимость;

Отчисления от заработной платы могут меняться даже в течение года. Допустим сейчас компания относится к числу малых предприятий и платит пониженные взносы, а в июне превысит порог выручки, потеряет статус и будет платить взносы по более высоким ставкам;

Некоторые расходы могут оказаться неоправданно высокими. Например, за дополнительную небольшую плату, вы даете гарантию на свой товар (бытовую технику) — 3 года, у производителя гарантия только 1 год. За счет продолжительной гарантии вы стараетесь привлечь покупателей и дополнительно заработать. Но из-за недобросовестного производителя ваш товар постоянно ломается, причем уже после истечение годового срока, когда можно было предъявить перетензии поставщику. приходится производить ремонт или замену за свой счет;

Для ведения деятельности может понадобиться кредит. Платежи по возврату основной части долга не повлияют на себестоимость, а вот проценты — да.

Отсюда можно сделать еще один вывод — в себестоимость включаются два разных вида издержек: постоянные и переменные.

Постоянные издержки = Основная часть зарплаты (обычно оклад) арендные платежи Амортизация Налоги на имущество Расходы на рекламу.

Переменные издержки = Переменная часть зарплаты (премии, бонусы, доплата за свехурочную, ночную работу и т.п.) Стоимость товаров (поставщик тоже будет менять цену согласно своей себестоимости) Стоимость ресурсов (ЖКХ, материалы для работы — даже та же канцелярия) Затраты на транспорт Другие переменные расходы.

Есть еще одна небольшая хитрость — если вы продаете однородный товар, один его вид, то делить затраты не обязательно, ведь все они войдут в его стоимость. К примеру, вы продаете только сувенирные кружки или футболки оверсайз — на них может меняться рисунок или надписи, а сама по себе вещь остается неизменной.

Но если в вашем ассортименте много разных товаров, они поступают от разных поставщиков, то по каждой группе или даже отдельному товару придется делать свой расчет. Так он будет более точным.

Себестоимость для самозанятых ИП

Сейчас многие предприниматели, которые работаю в одиночку, переходят в самозанятые, оставляя при этом статус ИП. Это действительно может быть выгоднее, чем работа ИП на УСН и уж тем более на общей системе налогообложения.

Приче если торговать покупными товарами самозантый не может, то товары собственного изготовления ему продавать разрешается. Например:

мебель, сделанную вручную:

сшитую на заказ одежду;

выпечку — пироги, торты, пиццу, пирожки и т.п.;

картины собственной кисти.

Перечислять можно долго. Объединяет всех подобных самозанятых одно — предприниматели все время заняты процессом и им некогда отвлекаться на расчеты. Да и казалось бы — зачем? Отчеты сдавать не нужно, вести книгу доходов и расходов тоже.

Но тут и кроется большая ошибка — предприниматель плохо представляет себе какую реальную прибыль получает и получает ли вообще, ведь он даже не знает какова себестоимость товара, который он продает.

Наверное в этом смысле ближе к идеалу кондитеры и швеи. Они знают сколько и каких компонентов для теста и крема или сколько ткани нужно для их изделий. Но при этом знания свои они держат в голове или записывают в тетрадку. И когда клиентов становится больше, кажется, что ИП уже не справляется и стоить подумать о расширении, возникает вопрос — сколько мне это будет стоить? Ведь чтобы нанять помощника, да еще официально платить ему зарплату и перечислять в бюджет взносы, ИП придется перестать быть самозанятым. Вырастут налоги, потребуется касса и т.д.

Решили расшириться? Получите запись вебинара «Как быстро начать продавать на маркетплейсе» и начинайте работать с самыми популярными площадками.

Останется ли бизнес при этом прибыльным? Придется ли поднимать стоимость товара, будут ли его покупать по такой цене?

Избежать таких вопросов поможет МойСклад. Он предназначен для работы с бизнесом любого масштаба. Даже самозанятый ИП может подключиться и начать работу с сервисом бесплатно. МойСклад поможет разобраться с затратами, проанализировать расходы и понять как формируется цена каждого товара. Не придется считать и держать все в голове. А при расширении дела будет проще работать с клиентской базой при помощи CRM и следить за продажами.

Мы уже писали о том, как настроить работу самозанятого так, чтобы не тратить на нее 24 часа ежедневно. Хотите знать больше полезного — подписывайтесь на наш блог, следите за событиями и ближайшими мероприятиями: