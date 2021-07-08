Хотите создать модный бренд, запустить или перестроить его производство и продажу, но не знаете как? Онлайн-конференция и ответы в режиме онлайн 15 июля

Думаете, что создать собственную коллекцию одежды или обуви, которая будет продаваться — сложно, дорого и невыгодно? Ошибки на старте или несоблюдение правил действительно могут привести к финансовым потерям. Но мы расскажем, как их избежать!

15 июля в 11:00 приглашаем на онлайн-конференцию «Модный бизнес в 2021: производство, реклама, продажи». Эксперты fashion-индустрии поделятся опытом создания и развития модного бизнеса. А представители компаний Beinopen и Честный Знак расскажут о новых трендах на рынке и о требованиях государства: как продавать товары в 2021-2022 и не попасть на штраф.

Конференция проведет вас через весь цикл создания модного бизнеса — от идеи и производства до продажи клиенту. Вы узнаете:

Как придумать идею модного бизнеса.

У кого закупать материалы для пошива.

Как больше зарабатывать, объединяя каналы продаж.

Как маленькому бренду попасть в большой магазин.

А еще вы увидите, как товароучетная система помогает ускорить работу магазина. Поймете, как определить, какие товары подлежат маркировке, а какие нет. Разберетесь в тонкостях работы на маркетплейсах. Поймете, как развивать соцсети, интернет-магазин и другие каналы продаж. И многое другое!

Прямо на конференции вы сможете задать вопросы спикерам — и сразу получить ответы.

Полную программу конференции можно посмотреть на странице. Не пропустите мероприятие!