Календарь маркировки: кому, когда, сколько стоит. Гайд для всех от производства до розницы

Маркировка продолжает охватывать новые группы товаров. Чтобы не запутаться в сроках МойСклад вместе с Честным Знаком составили полную карту маркировки товаров. Кроме анонса сроков для внедрения новых требований и распродажи остатков, расскажем о стоимости нанесения цифровых кодов и подключения к системе.

Кого и когда затронет маркировка

Какие товары маркируются обязательно, а какие только экспериментально, можно увидеть на представленной ниже инфографике.

Маркировка на каждом участке в цепочке сбыта имеет свои требования и особенности. Поэтому внутри каждой товарной группы мы описали сроки внедрения отдельно для производителей и продавцов.

Кроме указанных дат, вам нужно выполнять определенные действия с различными товарами.

В отдельной графе собрана информация о проводимых экспериментах. В случае их успеха требования обязательной маркировки распространятся на новые группы товаров. Напомним, что участие в эксперименте является добровольным.

Вне графика маркировки остались уже действующие правила. Так с 2019 года маркировку уже наносят производители табачной продукции. Позднее товарный ассортимент расширили, к сигаретам добавили кальяны, курительный и жевательный табак. Розничные продавцы больше не имеют права продавать немаркированную продукцию.

В 2020-2021 годах те же требования затронули производителей и продавцов обуви, одежды, духов, шин, фотооборудования, молочной продукции и домашнего текстиля.

В МоемСкладе импортеры, производители, оптовики и розничные продавцы могут выполнять все операции с маркировкой даже на бесплатном тарифе. Зарегистрируйтесь, подключите фискальный регистратор и сразу начните продавать.

Расчет стоимости участия в системе маркировки

Безусловно необходимо отдельно рассматривать затраты на проведение маркировки розничных продавцов от производителей продукции. Из чего складывается цена, покажем в табличной форме.

Наименование статьи затрат Розничный продавец Производитель Подключение к ЭДО* бесплатно на прием документов Отправление документов по ЭДО от 8 рублей за единицу Пакет у операторов на год — от 2 000 рублей Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) от 3 000 рублей. Если электронная подпись уже есть у компании, то можно использовать текущую Установка программного обеспечения в среднем 5 000 рублей в год 2D-сканер от 3 500 рублей Код маркировки — 50 копеек + НДС Стоимость этикетки — 50 копеек Принтер — от 10 000 рублей GS1 — от 3 000 рублей Перестройка бизнес-процессов/Обучение сотрудников Итого от 13 000 рублей от 25 000 рублей

*Представители малого бизнеса могут бесплатно подключить сервис ЭДО Лайт для обмена накладными и уведомлениями с другими зарегистрированными участниками цепочки сбыта.

Рассчитанная сумма подключения для розничной торговли будет существенно ниже штрафов и убытков за конфискованную немаркированную продукцию. Стоит ли нарушать или уходить с рынка? У производителя же размер расходов на маркировку будет расти, исходя из его масштабов производства.

Ответы на основные вопросы по маркировке можно найти в статье на сайте МоегоСклада.

Почему важно следить за сроками маркировки

Главная цель, поставленная государством перед системой маркировки, — это вытеснение с рынка некачественной и поддельной продукции. А уж если законодатели пообещали очистить рынок, то пойдут до конца. Поэтому в цепочке задействованы все участники, и к маркировке продолжают присоединять новые товары.

Если действовать по четкому плану, использовать специально разработанную для маркировки учетную программу, хлопот и забот становится намного меньше.

Карта маркировки, составленная совместно со специалистами оператора системы, позволяет участникам упростить и упорядочить бизнес-процессы.

Следите за обновлениями календаря маркировки. Так вы можете прогнозировать будущие расходы и распределить их по времени.