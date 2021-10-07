Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как торговать на Ozon, Яндекс.Маркете и запустить свой бренд на Wildberries. Бесплатный вебинар 7 октября

Для рубрики Свой бизнес
Версия для печати

Как быстро обрабатывать заказы на маркетплейсах? Как подготовить товары к продаже? Что делать, чтобы не упасть в выдаче? Когда нужно обновлять витрину и цены? Почему важно вовремя пополнять товар на складе? Ответы на эти вопросы узнаете на вебинаре 7 октября в 11:00 мск.

Участвовать бесплатно

Вместе с Ozon и Яндекс.Маркетом МойСклад предложит инструменты для торговли сразу на нескольких площадках. А успешный селлер расскажет, как запустить свой бренд на Wildberries.

На вебинаре выступят: 

  • Иван Кириллин — директор по продажам сервиса МойСклад;
  • Андрей Колесников — CEO TOPSELLER;
  • Василий Федосеев — руководитель группы B2B продукта в Яндекс.Маркете;
  • Марина Полетаева — предприниматель, дизайнер одежды, автор курса по бизнесу на Wildberries;
  • Петр Краснов — руководитель направления B2B маркетинга Ozon.

Участвовать бесплатно

В программе вебинара

МойСклад + TOPSELLER

  • Как продавать сразу на трех площадках — OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет.
  • Обработка заказов с сайта, маркетплейсов и соцсетей в «одном окне».
  • Автоматические сценарии заказов — экономия времени, снижение процента отмен и ошибок.
  • Интеграция для FBO и FBS — особенности работы + демо: подключение и первичная настройка интеграции OZON и Wildberries.

Особенности торговли на OZON

  • Выход на OZON за 5 шагов.
  • Дополнительные инструменты для роста бизнеса.
  • Преимущества и нюансы разных логистических схем.
  • 11.11 и Черная Пятница: как принять участие в МЕГАраспродажах OZON.

Как успешно продавать на маркетплейсе Яндекс.Маркета

  • Особенности торговли по разным моделям для новичков и продолжающих.
  • За что берет деньги маркетплейс: комиссии для разных товаров и моделей работы.
  • Принятие товаров в логистике маркетплейса. Почему поставку могут не принять.
  • Экспресс-доставка в Яндекс.Маркете.

Марина Полетаева. Личный опыт торговли на Wildberries брендом одежды

  • Секрет успешного запуска на маркетплейсе: выбор ниши и начало продаж.
  • Ценообразование на Wildberries: какие расходы предусмотреть, сколько стоит продвижение.
  • Продвижение без бюджета: улучшение карточки товара и работа с отзывами.

Участвовать бесплатно

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
МойСклад
МойСклад
Торговля, склад, CRM в облаке
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Мероприятия компании

Посмотрите все материалы

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога