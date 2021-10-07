Как торговать на Ozon, Яндекс.Маркете и запустить свой бренд на Wildberries. Бесплатный вебинар 7 октября

Как быстро обрабатывать заказы на маркетплейсах? Как подготовить товары к продаже? Что делать, чтобы не упасть в выдаче? Когда нужно обновлять витрину и цены? Почему важно вовремя пополнять товар на складе? Ответы на эти вопросы узнаете на вебинаре 7 октября в 11:00 мск.

Вместе с Ozon и Яндекс.Маркетом МойСклад предложит инструменты для торговли сразу на нескольких площадках. А успешный селлер расскажет, как запустить свой бренд на Wildberries.

На вебинаре выступят:

Иван Кириллин — директор по продажам сервиса МойСклад;

Андрей Колесников — CEO TOPSELLER;

Василий Федосеев — руководитель группы B2B продукта в Яндекс.Маркете;

Марина Полетаева — предприниматель, дизайнер одежды, автор курса по бизнесу на Wildberries;

Петр Краснов — руководитель направления B2B маркетинга Ozon.

В программе вебинара

МойСклад + TOPSELLER

Как продавать сразу на трех площадках — OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет.

Обработка заказов с сайта, маркетплейсов и соцсетей в « одном окне » .

« » Автоматические сценарии заказов — экономия времени, снижение процента отмен и ошибок.

Интеграция для FBO и FBS — особенности работы + демо: подключение и первичная настройка интеграции OZON и Wildberries.

Особенности торговли на OZON

Выход на OZON за 5 шагов.

Дополнительные инструменты для роста бизнеса.

Преимущества и нюансы разных логистических схем.

11.11 и Черная Пятница: как принять участие в МЕГАраспродажах OZON.

Как успешно продавать на маркетплейсе Яндекс.Маркета

Особенности торговли по разным моделям для новичков и продолжающих.

За что берет деньги маркетплейс: комиссии для разных товаров и моделей работы.

Принятие товаров в логистике маркетплейса. Почему поставку могут не принять.

Экспресс-доставка в Яндекс.Маркете.

Марина Полетаева. Личный опыт торговли на Wildberries брендом одежды