Как торговать на Ozon, Яндекс.Маркете и запустить свой бренд на Wildberries. Бесплатный вебинар 7 октября

Как быстро обрабатывать заказы на маркетплейсах? Как подготовить товары к продаже? Что делать, чтобы не упасть в выдаче? Когда нужно обновлять витрину и цены? Почему важно вовремя пополнять товар на складе? Ответы на эти вопросы узнаете на вебинаре 7 октября в 11:00 мск.
Вместе с Ozon и Яндекс.Маркетом МойСклад предложит инструменты для торговли сразу на нескольких площадках. А успешный селлер расскажет, как запустить свой бренд на Wildberries.
На вебинаре выступят:
- Иван Кириллин — директор по продажам сервиса МойСклад;
- Андрей Колесников — CEO TOPSELLER;
- Василий Федосеев — руководитель группы B2B продукта в Яндекс.Маркете;
- Марина Полетаева — предприниматель, дизайнер одежды, автор курса по бизнесу на Wildberries;
- Петр Краснов — руководитель направления B2B маркетинга Ozon.
В программе вебинара
МойСклад + TOPSELLER
- Как продавать сразу на трех площадках — OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет.
- Обработка заказов с сайта, маркетплейсов и соцсетей в «одном окне».
- Автоматические сценарии заказов — экономия времени, снижение процента отмен и ошибок.
- Интеграция для FBO и FBS — особенности работы + демо: подключение и первичная настройка интеграции OZON и Wildberries.
Особенности торговли на OZON
- Выход на OZON за 5 шагов.
- Дополнительные инструменты для роста бизнеса.
- Преимущества и нюансы разных логистических схем.
- 11.11 и Черная Пятница: как принять участие в МЕГАраспродажах OZON.
Как успешно продавать на маркетплейсе Яндекс.Маркета
- Особенности торговли по разным моделям для новичков и продолжающих.
- За что берет деньги маркетплейс: комиссии для разных товаров и моделей работы.
- Принятие товаров в логистике маркетплейса. Почему поставку могут не принять.
- Экспресс-доставка в Яндекс.Маркете.
Марина Полетаева. Личный опыт торговли на Wildberries брендом одежды
- Секрет успешного запуска на маркетплейсе: выбор ниши и начало продаж.
- Ценообразование на Wildberries: какие расходы предусмотреть, сколько стоит продвижение.
- Продвижение без бюджета: улучшение карточки товара и работа с отзывами.