Учимся управлять небольшим производством: планирование, учет, контроль, рентабельность

Даже при управлении небольшим производством владельцу приходится решать массу задач: покупка оборудования, ведение учета, отслеживание качества продукции, контроль за работой сотрудников. Как выстроить учет? Как планировать этапы производства? Что делать с браком? Как рассчитать рентабельность? На эти и другие важные вопросы вам ответит бизнес-аналитик МоегоСклада Тимур Амерханов.

Удобнее планировать каждый этап работ в том же сервисе, в котором ведется учет. Именно такие возможности вам предлагает МойСклад. В нашем сервисе можно не только управлять складскими запасами, но и рассчитывать себестоимость, ставить задачи сотрудникам и отслеживать их выполнение.

Учет и планирование: почему это важно

Перед запуском производства любого масштаба важно спланировать все процессы. Без планирования нельзя быть уверенным, что предприятие выполнит все заказы в заданные сроки.

Планирование поможет:

Понять, как будут распределяться задачи между разными подразделениями. Оценить, достаточно ли у предприятия материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Согласовать работу отделов снабжения и продаж. Рассчитать предельную нагрузку оборудования и избежать простоев.

Чтобы сопоставить объем предстоящих расходов с ожидаемой прибылью, необходимо вести учет. Он поможет проанализировать все процессы и составить прозрачную бухгалтерскую отчетность.

МойСклад станет вашим верным помощником на каждом этапе производства. Вы легко оформите приемку товара, его перемещение между складами, проверите наличие остатков. А еще сможете рассчитать себестоимость продукции, распределить финансовые потоки, выявить пути снижения издержек и повышения рентабельности.

Как наладить производственный учет

Небольшие предприятия часто начинают вести учет в Excel. Этот метод работает, пока бизнес совсем маленький.

Например, пока работает всего один цех, в котором трудится несколько рабочих.

Но вот бизнес масштабируется: появляются складские помещения, новые цеха, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. И табличный учет становится громоздким, трудоемким и неинформативным.

«Возникают сложности, но люди упорно пытаются вести учет производства в Excel. Составляют вручную бесконечные таблицы. Кто-то создает навороченные макросы и пытается автоматизировать все подсчеты. Это ужасно неудобно, ведь в Excel нет базы данных. И как только производство выходит на поток, эта схема учета ломается: кто-то случайно удалил формулу, не обновил цены или что-то не туда или не оттуда скопировал».

Поэтому наладить учет проще в специальной программе, где объединены данные о приемке товара, отгрузке, остатках на складах и контрагентах.

В МоемСкладе можно вести учет онлайн. Вам не потребуется заполнять данные снова и снова, а риск ошибок сведен к минимуму. Понятный интерфейс не требует обучения сотрудников. Попробуйте и оцените, как это просто.

Как наладить планирование производства

Сначала нужно выстроить порядок выполнения заказов. Когда менеджеры видят, сколько и какой продукции нужно произвести в определенный момент, они могут сформировать техкарты.

Техкарта – это специальный документ, в котором описан весь процесс изготовления продукта, включая все комплектующие.

Чтобы спланировать процесс изготовления товаров (например: одежды, мебели, пищевой продукции) важно учесть:

сроки поставки сырья и материалов;

их количество;

число рабочих смен;

уровень загрузки оборудования.

Для планирования объема производства в МоемСкладе предусмотрен специальный документ – производственное задание. С его помощью также можно отслеживать выполнение плана. Производственное задание можно сформировать под заказ от конкретного покупателя или спланировать объем выпуска на неделю или рабочую смену.

«Первый шаг — определяем, что конкретно нам нужно произвести. Второй шаг — выделяем нужные ресурсы. В производственном задании для этой цели есть отдельная вкладка с материалами. Учет выполнения заданий, смотрим в отчетах. МойСклад помогает организовать учет и на складе, и в цехе. Пользователь просто ставит галочку, а материалы для этого этапа производства списываются автоматически».

Как контролировать производственные процессы

Когда объем производства запланирован, а учет отлажен, собственнику становится понятно, сколько времени потребуется на выполнение заказов, и как поделить технологический процесс на этапы.

По окончании каждого этапа важно списывать использованные материалы.

Например: нитки, ткани и фурнитуру для одежды.

В МоемСкладе списание материалов происходит автоматически.

«Если производственный цикл занимает неделю и ответственный работник вовремя фиксирует выполнение каждого этапа, например, по окончании смены, то можно точно сказать, сколько материалов сейчас есть на складе».

Когда технологический процесс идет бесконтрольно, то производство напоминает «черный ящик» – непонятно, сколько сырья и материалов ушло и куда. Руководитель видит, сколько ресурсов ушло в производственный процесс и сколько готовой продукции вышло, но не знает, был ли перерасход.

«МойСклад раскладывает весь процесс по полочкам. По большому счету это таск-менеджер, который одновременно еще и списывает сырье и материалы, а также показывает себестоимость продукции. Мы последовательно раскладываем план на отдельные этапы, и фиксируем каждый из них. Задача пользователя — настроить техкарты. Отметить, где и какие материалы нужны, а далее все будет автоматически списываться на каждом этапе производства. Это действительно удобно, поскольку состав продукции обычно значительно не меняется».

Наладьте работу в МоемСкладе за несколько простых шагов:

1. Разбейте технологический процесс по этапам.

Например, для одежды это будет: раскрой, пошив, проверка качества, упаковка.

Если вид одежды попадает под обязательную маркировку, одним из этапов станет заказ кодов и их ввод в оборот.

2. Заведите на изделие техкарту.

Например: опишите размер и модель платья, сколько материала на него уйдет. Допустим, на этапе раскроя – 5 м ткани, на этапе пошива – 5 кнопок, 3 декоративных пуговицы и 1 молния, а на этапе упаковки – один фирменный пакет и этикетка.

3. Добавьте готовую техкарту в производственное задание.

Например: укажите, что у вас заказ на 8 платьев, 5 юбок и 10 плащей.

«Позиций может быть много: 100 и даже больше, если, например, речь идет о пищевом производстве».

4. Фиксируйте этапы, чтобы материалы автоматически списывались в производство.

Когда технологический процесс завершится, продукция попадет на склад, а программа рассчитает ее себестоимость. В отличие от этапа планирования, сумма уже будет точнее. В процессе изготовления продукции можно отслеживать себестоимость как для одного изделия, так и для нескольких.

«Еще до окончания всех этапов, ответственный работник может зайти в производственное задание, проверить, сколько продукции уже сделано, и понять, когда будет готов заказ. Если что-то идет не по плану, это сразу видно и можно вовремя исправить ситуацию».

Зачем учитывать незавершенку

Иногда, чтобы избежать простоев, предприятие делает заготовки.

Например: делает раскройку платьев про запас, чтобы занять работников швейного цеха при отсутствии заказов.

А если впоследствии поступит заказ на другой вид изделий из того же материала, его может не хватить.

«Возникает риск затоваривания. Когда компания загружает склад заготовками и в результате переводит ресурсы. Заготовки занимают площади для хранения, и проедают средства. Объем незавершенного производства растет. Чтобы избежать таких проблем, незавершенку надо контролировать».

Важно понять, на каком этапе возникает незавершенное производство и как его посчитать.

МойСклад поможет оценить и проанализировать объем незавершенки. Все данные есть в производственном задании: видно, что из незавершенки находится в работе, а что осело на конкретном этапе и не перешло на следующий. Менеджер может оперативно разобраться в ситуации и устранить проблему. Такой подход позволит сократить издержки и повысить рентабельность.

Как считать незавершенку на УСН

У бизнеса на упрощенке возникают сложности с расчетом незавершенного производства. Дело в том, что в целях налогового учета понятие незавершенного производства применяют только в отношении прямых расходов. К ним относятся: сырье, материалы, инструменты, зарплата производственных рабочих, амортизация оборудования.

Но на УСН деление расходов на прямые и косвенные не предусмотрено.

Посчитать незавершенку на УСН можно так: провести инвентаризацию, а потом сверить результат с документами на выпуск готовой продукции. Далее определить причину прочих прямых расходов на основании установленного процента от стоимости материалов. Тогда объем незавершенки – это цена материалов плюс прочие прямые расходы.

Важно: чтобы посчитать незавершенку на УСН по цене материалов, нужны сведения об остатках. Тогда, отталкиваясь от этих данных, можно посчитать стоимость незавершенки.

Как учитывать брак и зачем это делать

Брак на производстве неизбежен даже при самом скрупулезном планировании. Виной может стать человеческий фактор, поломка оборудования и т. д.

Например: вышел из строя таймер электропечи и кулинарная продукция подгорела.

Брак важно учитывать, так как он влияет на себестоимость продукции.

«Мы планировали получить 20% прибыли, а получили только 10%, так как испортили ткань. При производстве одежды ткань — основная статья затрат. В МоемСкладе можно отразить, сколько фактически ушло ткани, например, 15 м вместо 8. Бывает и наоборот, когда обрезки со склада идут в дело. Их сшивают и тогда фактически уходит не 8 м ткани, а только 5».

В производственном задании всегда можно увидеть, на каком этапе случился брак и кто за него отвечает. Это позволяет понять, почему предприятие по факту тратит больше ресурсов, чем было запланировано.

«Это серьезное преимущество, ведь мы можем сказать, когда это случилось, и кто это сделал. Все этапы записаны, это удобно и для учета производительности, и для отслеживания брака. У нас в задании всегда указан человек, который выполнил конкретный этап».

Часто предприятия пытаются компенсировать брак повышением стоимости продукции. В результате изделия никто не покупает. Один из вариантов решения проблемы – пересмотр ассортимента выпускаемой продукции (что выгоднее производить).

Как рассчитывать рентабельность

Посчитать, сколько предприятие сможет заработать по завершении производственного процесса, нужно еще на этапе планирования.

Чтобы узнать размер будущей прибыли, нужно сопоставить цену готовой продукции с прогнозируемой ценой материалов.

Расчет стоимости готового изделия складывается из расходов, которые прямо или косвенно связаны с производственным процессом.

Предприятие реализует готовую продукцию и получает выручку. Затем из суммы выручки вычитается себестоимость. Это и есть сумма прибыли, по которой можно оценить эффективность проделанной работы.

Рентабельность производства считают по формуле:

Рпр. = П / (Цс + Цо) * 100%,

где

П – прибыль;

Цс – стоимость основных фондов предприятия;

Цо – стоимость оборотных активов, включая износ и амортизацию.

Но проще настроить отчет в МоемСкладе. В нем сразу видны и прибыль от реализации в заданный период времени, и рентабельность производства конкретного изделия.

«Когда мы уже произвели запланированный объем продукции, мы создаем отчет, чтобы понять, что из продукции выгоднее производить, и определяем приоритеты. Для нас важны два показателя: скорость и рентабельность. Допустим, можно производить много разной продукции, но иметь низкую рентабельность или наоборот. Здесь важно найти баланс, оценить, что на самом деле приносит выгоду и принять управленческие решения».

Очень важно отслеживать себестоимость у низкомаржинальных бизнесов с небольшой рентабельностью.

Например: в кулинарии.

Еще на этапе планирования нужно жестко обозначить сроки поступления сырья. Его срок годности ограничен. Если продукция испортится, ее придется списать на убытки.

«В любом бизнесе важно правильно все спланировать. Будь это производство каких-нибудь инструментов, одежды, канцтоваров или даже самогонных аппаратов. Без планирования далеко не продвинешься, и в один прекрасный момент хаос в работе помешает наращивать объем выпуска».

Автоматизируйте управление производством через МойСклад. Планируйте этапы работ, отслеживайте их выполнение, экономьте свое время.