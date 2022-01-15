Как организовать учет продаж на маркетплейсах

Давно задумываетесь о торговле на маркетплейсах, но не знаете, как начать? Мы приготовили руководство для работы с Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет, но оно подойдет и для других площадок. Рассказываем о заключении договора, налогообложении, учете продаж, организации поставок, возвратах и документообороте.

Начать без всяких соглашений с площадкой продажу товара на маркетплейсе нельзя. Сначала следует ознакомиться с правилами и условиями площадки. Ключевыми пунктами для вас должны являться:

наименования разрешенных товаров;

порядок ведения документооборота;

способы сотрудничества с продавцами.

Какой договор заключить с маркетплейсом

Регистрация на любой площадке начинается с заключения агентского договора, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

кто главный по доставке (о вариантах расскажем ниже);

как образуется цена (площадка может устанавливать особые требования, например, цена должна быть ниже, чем стоимость того же товара на вашем собственном сайте);

размер агентского вознаграждения;

стоимость хранения, доставки и возврата товара;

какие применяются штрафы за нарушения условий площадки;

кто будет действовать от имени продавца.

Заключив агентский договор, предприниматель становится «принципалом», а маркетплейс — «агентом». Даже если таких определений в договоре вы не увидели, то суть его именно такая.

После того, как вы изучили договор, нужно разобраться со скучными, но необходимыми вещами: бухучетом, налогами и кассой.

Как вести бухучет

Бухгалтерские проводки в учете организаций зависят от условий агентского договора. Продажи через маркетплейс фиксируют в учете как реализацию через агента.

Например: пока право собственности не перешло к покупателю, фактическую себестоимость продукции показывают на счете с отгруженными товарами. Вот несколько примеров проводок:

Дебет 45 Кредит 41 — товар передан на склад маркетплейса;

Дебет 90.02 Кредит 45 — списана себестоимость товаров, реализованных покупателям;

Дебет 76.09 Кредит 90.01 — отражена стоимость реализованных товаров (задолженность маркетплейса-агента перед принципалом-поставщиком, т.е. вами);

Дебет 44 Кредит 60 — маркетплейс выставляет вам документы на сумму вознаграждения (часто отчет агента с выделенным вознаграждением просто появляется в вашем личном кабинете на маркетплейсе);

Дебет 60 Кт 76 — агент удерживает вознаграждение из средств, которые поступили от покупателей.

Если операции облагаются НДС, то еще добавятся проводки по налогу.

Индивидуальные предприниматели хоть и не обязаны вести бухгалтерский учет, могут также отражать операции, чтобы следить за расчетами. Причем не обязательно для этого использовать бухгалтерские программы. В МоемСкладе предприниматель легко сориентируется, сможет вести учет складских остатков и расчетов с агентом и покупателями.

Нужна ли онлайн-касса

Найдите пункт в договоре о том, кто печатает и выдает чек конечному покупателю. Для безналичных расчетов между бизнесменом и маркетплейсом не требуется применением кассового оборудования, но при расчетах с физическими лицами продавцы применяют онлайн-кассы.

Обычно клиенты переводят деньги за заказ на счет маркетплейса. Поэтому формирует кассовый чек именно он, а не селлер, который в то же время экономит на покупке кассы.

С какой системой налогообложения выгодно вести торговлю

На маркетплейсах регистрируются организации и ИП, а также самозанятые.

Для самозанятых (как обычных физлиц, так и ИП, которые перешли на применение налога на профессиональный доход) есть ограничение: они вправе продавать только изделия собственного производства. Также предприниматели, работая с маркетплейсом, не могут применять патент (продажа товаров через интернет, не считается розничной торговлей).

Организации и ИП, которые применяют УСН и ОСНО, могут сотрудничать с маркетплейсом без ограничений.

Тем, кто применяет упрощенку, нужно считать налог кассовым методом. Т. е. для них имеет значение поступление или списание денег со счета.

В этом случае дата поступления средств от маркетплейса на счет продавца и есть дата получения дохода. Она определяется по банковской выписке.

Налог УСН с доходов будет считаться от общей выручки, включая агентское вознаграждение. Выручку можно узнать из отчета маркетплейса. В свою очередь организации и ИП на УСН «Доходы минус расходы» вычитают из общей выручки закупочную цену товара и размер комиссии.

Прежде чем выходить на площадку просчитайте все налоговые последствия. Для товаров с высокой наценкой, но небольшой себестоимостью и низкими сопутствующими расходами, выгоднее применять УСН «Доходы». Но, как правило, для торговли гораздо выгоднее — УСН Д-Р.

Организации на традиционной системе налогообложения обязаны уплачивать налог на прибыль, а для этого точно нужно понимать, когда происходит реализация товара. Это будет день отгрузки продукции со склада площадки.

Где есть налог на прибыль, там обязательно появляется входящий и исходящий НДС. Если кратко, то при каждой продаже нужно начислить НДС, а при каждой покупке у поставщика и оплате агентского вознаграждения учитывать входящий НДС для последующего зачета. При этом само вознаграждение стоит включить в состав прочих расходов, связанных с реализацией товара.

Общая система намного сложнее, как для ООО, так и для ИП.

Разобравшись с понятиями, наполняем свою витрину на маркетплейсе качественными фотографиями товаров с их подробным описанием. А дальнейшие действия будут зависеть от схемы работы с площадкой.

Схемы поставки товаров

Когда с организационными вопросами покончено, углубляемся в систему учета торговли на маркетплейсах. Площадки предлагают различные схемы хранения и доставки товаров, поэтому разберем две базовые системы, на основе которых построены все остальные.

1. Fulfilment By Operator (FBO) — маркетплейс несет ответственность за хранение, обработку и доставку товара. Предпринимателю остается лишь следить за остатками и успевать платить комиссионные сборы. Такой способ подойдет владельцам недорогих, но быстро реализуемых товаров, при отсутствии собственных складов.

Продавцу товаров, подлежащих маркировке, нужно только наклеить штрихкоды и отправить на склад маркетплейса.

Не забудьте подсчитать, во сколько обойдется вам такая логистика. Ведь наценка должна покрывать все расходы и еще оставлять вам прибыль. Если товар по себестоимости стоит 100 рублей за штуку, а вы тратите 70 рублей на комиссии, хранение и доставку за счет маркетплейса, то только чтобы покрыть расходы вы должны продать этот товар по цене 170 рублей. А для того, чтобы заплатить налоги и получить прибыль, нужно накрутить еще больше.

В то же время можно экономить на хранении — если товар быстрореализуемый, то залеживаться на складе не будет.

Плюс в том, что покупатели практически мгновенно получают заказанные товары с ближайших складов. Но это может быть и минусом для продавца, потому что товар, отправленный на склад маркетплейса, нельзя реализовать по другим каналам.

Организовать торговлю по системе FBO можно быстро и просто через МойСклад. Продажа будет выглядеть следующим образом:

Чтобы отгрузить товары, нужно создать в МоемСкладе:

Контрагента. Назвать его как маркетплейс и ввести ИНН. Все реквизиты заполнятся автоматически. Договор комиссии. В этом документе онлайн-площадка будет контрагентом, место, где находится ее склад — адресом доставки, а день поставки на маркетплейс — датой.

Вам останется наполнить договор комиссии ценами и скидками. Чтобы следить, сколько товаров продано и возвращено, необходимо регулярно загружать в МойСклад данные из личного кабинета продавца на сайте маркетплейса (настройте сервис, чтобы это происходило автоматически).

Они станут основой для отчетов о продажах и начисленной комиссии, а также для Полученного отчета комиссионера. В этом документе указывается вознаграждение, которое он получил и сумма за продажу товаров.

2. Fulfillment by Seller (FBS) — противоположное FBO распределение обязанностей при поставке товара на склад. Продавец сам занимается хранением и обработкой, поэтому экономит на услугах маркетплейса.

Чтобы применять схему FBS, нужно иметь свои склады и работников для обработки заказов. Хотя, если у вас небольшой бизнес, все проще — храните товар хоть у себя в квартире.

Процесс будет выглядеть так:

При поступлении заказа селлер собирает и упаковывает его, наклеивает этикетки со штрихкодами, а затем отвозит на сортировочный центр.

Сотрудники маркетплейса доставляют заказ покупателю.

Оцените спрос на свою продукцию, для товаров с низким спросом FBS будет дешевле и эффективнее. К тому же продавец может не только следить за остатками товаров, но и перераспределять их по другим магазинам и площадкам. Опишем, как система FBS реализуется в МоемСкладе.

Продавцы могут создавать Заказы покупателей в МоемСкладе, либо загрузить их из маркетплейса.

В заказах указывают тип цен, канал продаж и размер скидок, планируемую дату отгрузки — это день, когда селлер отправит товары в сортировочный центр. После этого формируется Отгрузка.

Как только документ создан, предприниматель или его сотрудники распечатывают этикетки из личного кабинета маркетплейса, наклеивают их на упаковку. Товары готовы к отправке в сортировочный центр.

Дальнейшие перемещения продукции: продажи или возврат, селлер отслеживает в программе МойСклад. Туда приходят данные о продажах, на их основе создается отчет комиссионера.

Как оформить возвраты на маркетплейсах

К сожалению, от возврата товара никто не застрахован. Поэтому заранее продумайте цепочку его оформления. С разными схемами учета она будет выглядеть по-своему. С FBO товар отправляется обратно на склад маркетплейса, по системе FBS товар вернется на собственный склад продавца.

Если товар вернулся для хранения на склад маркетплейса:

Создайте документ Возврат покупателя, чтобы изменить количество остатков товара, которое отображается в МоемСкладе. Возврат можно связать с Отгрузкой. Сформируйте Исходящий платеж. Важно, чтобы он был равен сумме возврата. Это следует сделать, если продавец привязывал Входящий платеж к Отгрузке или к Полученному отчету комиссионера. Создайте Отгрузку по Договору комиссии. Так вы пополните остатки товаров на реализации. Убедитесь, что суммы в Полученном отчете комиссионера и во Входящем платеже совпадают с теми, что указаны в отчетах маркетплейса.

Продавцы, чей товар вернулся на склад FBS, могут действовать и по-другому: сначала создать Отгрузку, а затем на ее основе сделать Возврат покупателя.

Что делать, если товар вернули, а маркетплейс уже отчитался за этот период?

Алгоритм обработки такого возврата в МоемСкладе будет аналогичным, как и на FBO.

Как происходит обмен документами с маркетплейсами

В документообороте между площадкой и поставщиком не участвуют накладные, выдаваемые поставщиком при отгрузке, счета и акты при движении товаров в других случаях. Вместо этого селлер и маркетплейс оформляют:

Акт приемки товаров — подтверждает получение товаров для выполнения заказа или возврата.

Отчет о продажах — так маркетплейс отчитывается о выполнении своих обязательств по договору.

Для удобства маркетплейсы принимают акты по системе электронного документооборота (ЭДО), а отчеты размещают в личном кабинете. Для сравнения назовем особенности документооборота на крупнейших площадках.

Ozon

Ozon передает и принимает документы по ЭДО для селлеров, которые работают по FBO, а также торгуют маркированными товарами и ювелирными изделиями. Все остальные смогут продавать через Ozon и без использования ЭДО.

Напомним, что ЭДО не будет работать без электронной подписи (ЭП), которая должна подходить для работы с ФНС, Честном ЗНАКом и другими государственными системами. Закажите подпись у оператора ЭДО или в 2022 году получите ее лично в ФНС.

Wildberries

У Wildberries меньше требований к ЭДО, поэтому предприниматели и малый бизнес, работающий без НДС, могут обмениваться документами в своем личном кабинете на сайте маркетплейса. ЭДО поможет ускорить обмен документами, но нужно соблюсти требования Wildberries к оформлению документов. В момент загрузки их проверяет робот: он либо принимает документы, либо нет.

Учет продаж на маркетплейсах

Площадки могут быть разными, как и применяемые на них схемы поставки, но учет продаж и остатков нужно вести в одной программе.

В МоемСкладе учет ведется по Полученным отчетам комиссионера, данные для создания которого передает маркетплейс.

Помимо контрагентов и договоров, в МоемСкладе есть готовая интеграция с крупными маркетплейсами, где можно настроить каналы продаж и указать схему поставки. Например, Ozon FBO или Wildberries FBS.

Используйте аналитические отчеты «Прибыльность» и «Прибыли и убытки», чтобы понять, на какой из площадок товары покупают лучше, и от каких менеджеров поступает больше заказов.

Отчет «Прибыли и Убытки» в реальном времени показывает финансовое состояние продаж.

Остатки товара на собственном складе или на территории площадки должны быть всегда актуальными. Для этого в МоемСкладе разработаны два отдельных отчета: по товарам и по складам.