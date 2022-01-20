Что нового в розничной торговле: вебинар с обзором изменений 2022

Только в первом полугодии 2022 розницу ожидают большие перемены: несколько дедлайнов по маркированным товарам, прекращение отправки УПД через Честный ЗНАК, обязательное применение ФФД 1.2 и многое другое.
20 января в 11:00 мск МойСклад проводит бесплатный вебинар по изменениям для розницы
Какие еще изменения предстоят? Наверное, самое нашумевшее — автоматизированная УСН, но пока не все знают о том, что отменяются плановые проверки ФНС онлайн-касс и вводятся внеплановые. Еще одна новинка — ЭТН — электронная транспортная накладная.
Приходите на вебинар, чтобы важные события не прошли мимо и вы избежали штрафов, пусть и невольных.
Программа вебинара
МойСклад: Обзор изменений для розницы в 2022 году
- Сервис для организации торговли — МойСклад в облаке и касса;
- Дедлайны по маркировке: как подготовиться;
- Куда и как передавать сведения о маркированных товарах: УПД и УКД нельзя пересылать через личный кабинет в Честном ЗНАКе;
- СБП (система быстрых платежей): как получить компенсацию при использовании;
- Внеплановые проверки от налоговиков: как в 2022 году будут проверять ККТ;
- Штрафы за нарушения по маркировке и по 54-ФЗ при внеплановой проверке.
АТОЛ: подготовка онлайн-кассы к работе с новым ФФД 1.2 с 1 февраля 2022 года
- Что такое ФФД и зачем он нужен;
- Как новый формат влияет на продажу маркированных товаров;
- Обновление онлайн-кассы: как провести, не останавливая работу.
Вера Бойцова: новый режим для малого бизнеса
- Обзор АУСН — сроки и порядок перехода, ставки.
Как всегда, на вебинаре лучшие спикеры:
- Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад;
- Виктор Картавенко, руководитель отдела Pre-sale АТОЛ;
- Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.