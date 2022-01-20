Что нового в розничной торговле: вебинар с обзором изменений 2022

Только в первом полугодии 2022 розницу ожидают большие перемены: несколько дедлайнов по маркированным товарам, прекращение отправки УПД через Честный ЗНАК, обязательное применение ФФД 1.2 и многое другое.

20 января в 11:00 мск МойСклад проводит бесплатный вебинар по изменениям для розницы Записаться

Какие еще изменения предстоят? Наверное, самое нашумевшее — автоматизированная УСН, но пока не все знают о том, что отменяются плановые проверки ФНС онлайн-касс и вводятся внеплановые. Еще одна новинка — ЭТН — электронная транспортная накладная.

Приходите на вебинар, чтобы важные события не прошли мимо и вы избежали штрафов, пусть и невольных.

Программа вебинара

МойСклад: Обзор изменений для розницы в 2022 году

Сервис для организации торговли — МойСклад в облаке и касса;

Дедлайны по маркировке: как подготовиться;

Куда и как передавать сведения о маркированных товарах: УПД и УКД нельзя пересылать через личный кабинет в Честном ЗНАКе;

СБП (система быстрых платежей): как получить компенсацию при использовании;

Внеплановые проверки от налоговиков: как в 2022 году будут проверять ККТ;

Штрафы за нарушения по маркировке и по 54-ФЗ при внеплановой проверке.

АТОЛ: подготовка онлайн-кассы к работе с новым ФФД 1.2 с 1 февраля 2022 года

Что такое ФФД и зачем он нужен;

Как новый формат влияет на продажу маркированных товаров;

Обновление онлайн-кассы: как провести, не останавливая работу.

Вера Бойцова: новый режим для малого бизнеса

Обзор АУСН — сроки и порядок перехода, ставки.

Как всегда, на вебинаре лучшие спикеры: