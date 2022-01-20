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Что нового в розничной торговле: вебинар с обзором изменений 2022

Для рубрики Онлайн-кассы
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Только в первом полугодии 2022 розницу ожидают большие перемены: несколько дедлайнов по маркированным товарам, прекращение отправки УПД через Честный ЗНАК, обязательное применение ФФД 1.2 и многое другое.

20 января в 11:00 мск МойСклад проводит бесплатный вебинар по изменениям для розницы

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Какие еще изменения предстоят? Наверное, самое нашумевшее — автоматизированная УСН, но пока не все знают о том, что отменяются плановые проверки ФНС онлайн-касс и вводятся внеплановые. Еще одна новинка — ЭТН — электронная транспортная накладная.

Приходите на вебинар, чтобы важные события не прошли мимо и вы избежали штрафов, пусть и невольных.

Программа вебинара

МойСклад: Обзор изменений для розницы в 2022 году

  • Сервис для организации торговли — МойСклад в облаке и касса;
  • Дедлайны по маркировке: как подготовиться;
  • Куда и как передавать сведения о маркированных товарах: УПД и УКД нельзя пересылать через личный кабинет в Честном ЗНАКе;
  • СБП (система быстрых платежей): как получить компенсацию при использовании;
  • Внеплановые проверки от налоговиков: как в 2022 году будут проверять ККТ;
  • Штрафы за нарушения по маркировке и по 54-ФЗ при внеплановой проверке.

АТОЛ: подготовка онлайн-кассы к работе с новым ФФД 1.2 с 1 февраля 2022 года

  • Что такое ФФД и зачем он нужен;
  • Как новый формат влияет на продажу маркированных товаров;
  • Обновление онлайн-кассы: как провести, не останавливая работу.

Вера Бойцова: новый режим для малого бизнеса

  • Обзор АУСН — сроки и порядок перехода, ставки.

Записаться прямо сейчас на бесплатный вебинар

Как всегда, на вебинаре лучшие спикеры:

  • Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад;
  • Виктор Картавенко, руководитель отдела Pre-sale АТОЛ;
  • Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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