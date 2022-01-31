Стоит ли выходить на маркетплейсы: риски для бизнеса

Сомневаетесь, нужны ли вам маркетплейсы при наличии собственного магазина? Основатель сервиса МойСклад Аскар Рахимбердиев рассказывает о плюсах и минусах торговли на маркетплейсах, об ошибках и как их избежать.

Вдохновляющая статистика: по информации агентства Data Insight количество бизнесменов, которые продают товары через интернет-площадки, к середине 2021 года достигло 234 тысячи. За первое полугодие 2021 года было продано 330 млн единиц товаров. Это на 109% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (158 млн).

Цифры поистине воодушевляющие, соединим их с плюсами и минусами маркетплейсов.

Обратите внимание! Значительную часть рынка занимают продавцы, зарегистрированные на самых крупных маркетплейсах: WildBerries, OZON, Яндекс.Маркет и AliExpress.

Сильные и слабые стороны маркетплейсов

Хотите быстро продавать — выходите на маркетплейсы. Без слива бюджета на рекламу. Там вас уже ждет миллионная аудитория, которая приносит огромный трафик. Такую поддержку собственный интернет-магазин никогда не получит. Витрина с товарами на маркетплейсе круглосуточно доступна широкому кругу покупателей. Это позволяет быстро находить клиентов, экспериментировать с новыми товарами и ценами без ущерба для бюджета компании.

Быстрый старт — сильная сторона любого маркетплейса. Для начала нужен только товар, а не очередные финансовые вливания. Получается, что селлер приходит на всё готовое: покупатели, реклама, склад, доставка.

Теперь про минусы.

Есть вещи, на которые селлер никак не влияет — это управление продажами, прямое взаимодействие с клиентами. Нет нормальной статистики. Аналитику продаж можно получить, если вести учет в сервисе МойСклад — там она есть по любым каналам, где вы работаете.

Также недостатком можно считать принудительное участие в акциях маркетплейса. По общей команде приходится снижать цены при неизменном уровне комиссий и оплачивать дополнительные счета. За нарушения условий площадки товар опускается в выдаче.

При использовании сторонних услуг складирования и доставки селлер рискует потерять или получить поврежденный товар.

Появление конкуренции внутри бренда может стать подводным камнем для сетевых продавцов. Уже были прецеденты, когда витрина маркетплейса с такой же ценой отбивала интерес у покупателей от собственного интернет-магазина.

Лучше разделите и продавайте штучные, нишевые и премиальные товары через соцсети или сайт.

На маркетплейсах сложно продавать эксклюзивную продукцию. Все же они больше годятся для масс-маркета. Работа с маркетплейсами: как выбрать товар и с чего начать продажи

Как выглядит правильная торговля на маркетплейсах

Идеальных условий для торговли не бывает, наряду с преимуществами всегда обнаружатся недостатки и скрытые риски.

Но зная некоторые нюансы, можно упростить себе жизнь.

Неразумно выкладывать все товары без разбора. Размещайте только специально подобранный ассортимент, товары с высоким спросом.

Бренды используют площадки для стоковых распродаж , оставляя новые коллекции в фирменных магазинах. Не удивляйтесь, если встретите на маркетплейсе отдельную линейку продукции от известной компании, или новое название бренда (подбренд). Всё это приводит к росту продаж на всех каналах.

Используйте маркетплейс для рекламы и распространения продукции под вашим лейблом . Производители готовы к переговорам и дают продавцам возможность клеить свою этикетку.

Усилить влияние собственного бренда позволяет высокое качество продаваемой продукции. Тогда карточки вашего товара будут защищены от плагиата и демпинга цен конкурентами.

Единственный способ привлечь покупателя — это улучшить внешний вид и качество заполнения карточек товаров. Кроме подробного описания используйте видеоролики, анимацию и мультимедийные элементы . На профессиональном сленге их называют «рич-контентом».

Визуализация не может полностью заменить примерку или желание потрогать, но максимально заинтересует и сподвигнет положить товар в корзину. Поэтому не скупитесь на качество и количество фотографий и видео. В описании используйте ключевые слова, дополните карточку максимально подробными характеристиками товара.

Боритесь за рейтинг — это ваше место под солнцем. Повысить его можно с помощью кэшбэка за оценку, присвоения бонусов в обмен на отзыв, внедрения персональной программы лояльности за рекомендации.

Чем больше вы продаете, тем выше рейтинг и показы. Для этого есть одна простая уловка, которой селлеры пользуются в самом начале продаж. Выйдя на маркетплейс, они сами или с помощью подставных лиц выкупают свой же товар. В результате конкретные позиции поднимаются в выдаче площадки.

Не зацикливайтесь только на одном оформлении или продвижении. На высокое место в поиске влияет состояние ваших запасов. Каждый день отслеживайте остатки товара на всех этапах его передвижения. За отмену уже заказанного товара маркетплейс может заблокировать аккаунт селлера.

Не забывайте про общение с клиентами, хоть оно и сведено к минимуму. У вас остается возможность реагировать на отзывы. Обязательно отвечайте и работайте даже с отрицательными и необоснованными комментариями. Ведь ваши ответы читают потенциальные покупатели. Не увлекайтесь заказными отзывами , они испортят репутацию.

Используйте ремаркетинг. Благодаря доступу к широкой клиентской базе, вы можете попутно прорекламировать другие товары или даже продать что-то повторно.

Взгляните на товар глазами покупателя, попавшего в интернет-магазин. Очевидно, что для поиска в огромной массе поставщиков он будет использовать фильтры и функцию «сравнить и выбрать». Поэтому максимально продуманно подбирайте ключевые слова для карточки товара.

Работа с рисками

На маркетплейсах есть риск размытия бренда. Это означает, что брендовую вещь могут начать ассоциировать только с маркетплейсом, и она затеряется среди других поставщиков.

Не ограничивайтесь витринами маркетплейса, развивайте другие каналы продаж. Если площадка будет навязывать невыгодные условия, то этот товар можно пустить в продажу, например, через соцсети.

Для продвижения товаров используйте наши рекомендации, а для управления продажами автоматизируйте складской учет. Таким образом, вы сможете с одного рабочего места:

следить за положением дел сразу на всех площадках;

обрабатывать заказы;

проводить инвентаризацию;

регулировать ценообразование;

анализировать прибыль и рентабельность.

Если выбрать правильную стратегию и постоянно анализировать эффективность продаж, маркетплейсы принесут дополнительную прибыль.