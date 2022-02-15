Онлайн-кассы в 2022 году. Последние новости и ответы на вопросы от предпринимателей

Казалось бы, об онлайн-кассах в 2021 году всё сказано, их должна была установить большая часть предпринимателей. В 2022 году грядут очередные изменения, а некоторые вопросы остались незакрытыми. Ответы на них — в этой статье.

В новых требованиях есть обязанность продавца подробным образом указывать наименование товаров в чеке. Без подручных средств уже никак не обойтись. Бесплатное приложение Касса МойСклад отвечает на все требования 54-ФЗ.

Календарь событий

Дата события ещё не определена, но известно, что в Госдуме на рассмотрении законопроект № 33099-8, который не допустит на рынки продавцов без онлайн-касс . Под исключение попадут лишь сельхозпроизводители на ЕСХН с крошечной торговой точкой до 15 кв. м. Для остальных планируется переходный период, по истечении которого собственник площадки не допустит к торговле и не сдаст место в аренду тем, у кого нет кассы.

После 1 февраля 2022 нужно использовать ФФД 1.2. Этот формат данных необходим для продажи товаров, подлежащих маркировке. Пробиваете и передаете чеки с предыдущей версии — получите штраф за нарушение правил применения ККТ, которая не соответствует требованиям законодательства.

С 1 марта 2022 плановые проверки ККТ налоговой переведут в разряд внеплановых мероприятий. С выездом могут нагрянуть даже в жилое помещение, чтобы проверить наличие онлайн-кассы и полноты учета выручки.

С марта 2022 обновится кабинет ККТ. На этот счет ФНС выпустила отдельный приказ от 08.09.2021 № ЕД-7-20/798@, в котором установлен новый порядок доступа к кабинету, в какой срок и какими документами теперь можно обмениваться с налоговой.

После 1 марта 2022 в заявлении о регистрации появится новая обязанность. Необходимо на этапе установке ККТ известить налоговые органы о продаже маркированных товаров.

С 20 апреля 2022 закончится отсрочка для владельцев вендинговых автоматов и для дистанционной торговли через курьерские службы, почту, постаматы. Настраивайте кассы на печать кода маркировки в кассовом чеке.

С 31 марта 2022 фиксируется выбытие молочной продукции, имеющей срок хранения менее 40 дней. Молочка со сроком хранения более 40 дней будет под контролем с 1 июня 2022 г.

Курьеры могут вздохнуть свободно и оставить кассовый аппарат в офисе. Потому что для получения электронного чека достаточно показать покупателю сгенерированный QR-код.

За предпринимателем сохраняется обязанность оформления кассового чека не позднее следующего рабочего дня, если он получил оплату от физического лица на расчетный счет.

Старайтесь всеми способами узнать адрес электронной почты или номер телефона покупателя. Иначе при безналичной оплате на счет или через кассу банка нужно распечатать чек и вручить его вместе с товаром.

Проверяющие следят за оформлением чеков при получении предоплаты . Так как зачет предоплаты теперь также входит в понятие расчеты. Первый чек выдается при получении предоплаты, а второй при передаче товара. Это же правило действует и при продажах по подарочным картам.

Ответы не часто задаваемые вопросы

Блиц-ответы на главные вопросы мы разделили на блоки по интересам.

1. Кто может работать без кассы

У ИП патент, может ли работать без онлайн-кассы в 2022 году?

В законе ничего не изменилось. Онлайн-кассы обязательны с 1 июля 2019 года. Предприниматели вместе с наемными работниками в сфере общепита и розницы работают по новым правилам с 1 июля 2018.

В 2022 появится новый налоговый режим АУСН, а на обычной УСН можно остаться и работать без онлайн-ККТ?

Налогоплательщики, оставшиеся на УСН, продолжают выполнять требования 54-ФЗ. Ещё с 2018 года торговля подакцизными товарами или общепит с привлечением наемных сотрудников применяют онлайн-кассы. Если вы этого до сих пор не делаете — вам грозит серьезный штраф.

Нужно ли модифицировать торговые (вендинговые) автоматы и встраивать ККТ?

Да, такое требование существует с 1 июля 2018. Однако, есть способы, позволяющие использовать единую кассу для всех используемых устройств.

Как избежать нарушений, если у нас в городе случаются перебои с интернетом?

По закону ответственность за достоверность и своевременность передачи данных о продаже несет предприниматель. Ваша задача уложиться в 30 дней и передать информацию в ОФД, чтобы избежать штрафов и блокировки кассы.

Нужна ли касса, если два ООО производят оплату за товары с помощью составленных актов сверки через зачет взаимных требований, т. е. не налом и не безналом?

В такой ситуации обе организации не нарушают требований закона и освобождены от применения ККТ. 54-ФЗ применяется только для наличных расчетов между организациями, «за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением».

Для безналичной оптовой торговли нужна ли касса? Работаю только в безналичной форме, принимаю оплату только на расчетный счет от физических и юридических лиц?

Для любых расчетов с физлицами ООО обязательна нужна касса. И для розничных, и для оптовых продаж.

Какие документы нужно печатать для ИП, который оказывает услуги юрлицам за наличный расчет? Касса обязательно должна печатать БСО?

Ваша онлайн-касса может печатать обычные чеки, печатать в дополнение к ним БСО не обязательно.

Как оформить в 2022 налоговый вычет на приобретение новой ККТ?

Возмещение расходов за покупку и установку онлайн-кассы закончилось. Вычет получали только те, кто зарегистрировал онлайн-кассу до 1 июля 2019 года.

2. Фискальные накопители

Кто может использовать фискальный накопитель с коротким сроком действия на 13 (15) месяцев?

Такая обязанность закреплена за организациями и ИП, которые:

реализуют подакцизные товары, например, алкоголь или табак, в том числе при оказании услуг общепита; применяют ОСНО, в том числе при совмещении со спецрежимами; ведут сезонную торговлю; используют кассу в отдаленных районах и не передают данные в ОФД; являются платежным агентом или субагентом.

Кто получил право использовать ФН на 36 месяцев?

Для этого компании и ИП должны применять только упрощенные режимы налогообложения (УСН, ЕСХН, патент) и не относиться к следующим категориям:

платежные агенты или субагенты; продавцы подакцизной продукцией; продавцы в удаленных регионах; продавцы сезонных товаров.

Внимательно подходите к выбору ФН, за использование неподходящего фискального накопителя будут штрафовать на сумму до 10 000 рублей.

С какой периодичностью нужно менять фискальный накопитель?

Менять ФН нужно не позднее установленных сроков 13 (15) или 36 месяцев, иначе касса будет заблокирована.

Можно ли передавать данные из кассы в ОФД, минуя фискальный регистратор?

В фискальный регистратор устанавливается ФН, который по закону фиксирует всю информацию о продажах.

3. Чеки и передача данных в налоговую

Какая электронная подпись из двух для ЕГАИС и отчетности подойдет для регистрации кассы?

В данной ситуации подойдет КЭП, которая используется для подписания отчетности.

Как проверить, что касса передала чек в налоговую?

За момент передачи отвечает ОФД. Об этом вы узнаете в личном кабинете на сайте оператора.

Можно ли вместо бумажного чека выдавать электронный чек?

По умолчанию выдается бумажный чек, но по требованию покупателя ему нужно отправить ссылку на онлайн-чек по электронной почте.

Можно ли работать без ФН?

Без ФН касса не будет собирать данные о продажах и передавать их в налоговую, значит не выполняются требования 54-ФЗ — работать без него нельзя.

Касса интернет-магазина после оплаты автоматически отправляет чек на электронную почту. Сколько чеков нужно выбивать в этом случае?

По договоренности с провайдером, обслуживающим ваше оборудование, второй чек в некоторых случаях тоже может выслать интернет-касса.

4. МойСклад и 54-ФЗ

В кассовом законе что-то постоянно меняется и добавляется, как всё предусмотреть и начать работать с наименьшими затратами?

Использовать комбинацию «кассовая программа + фискальный регистратор». МойСклад — создаст удобное рабочее место продавца из фискального регистратора и любого компьютера, товароучетная система уже включена в комплект.

Подходит ли МойСклад для работы с онлайн-кассой? Сколько это стоит?

МойСклад работает с любым вашем оборудованием: компьютер, ноутбук или планшет и фискальный регистратор, который должен быть подключен к ОФД для отправки данных в налоговую. Для юридических лиц и предпринимателей на одну точку продаж есть бесплатный тариф, в который входит управление одним юр. лицом и 50 мб для хранения файлов.

Подробнее о тарифах здесь.

Как подключить МойСклад к своей кассе?

В этом нет ничего сложного, тем более есть подробная пошаговая инструкция, с которой справятся даже новички. Круглосуточная техподдержка выручит в трудную минуту. МойСклад поддерживает ФФД 1.2 для онлайн-касс АТОЛ, ШТРИХ-М, Дримкас, MSPOS.

Полный список касс смотрите здесь.

Как будет работать касса в МоемСкладе в условиях нестабильного интернет соединения?

Временное отсутствие интернета не мешает вам продавать и пробивать чеки. Они автоматически фиксируются в памяти фискального накопителя, после появления сигнала данные отправятся к оператору фискальных данных.

Как отправить покупателю чек по смс прямо из МоегоСклада?

Это возможно, если перед оформлением продажи заполнить поля для контактных данных покупателя.

Как происходит возврат товара в МоемСкладе и как об этом узнает налоговая?

Возврат товара — это обратная продажа. Информация о возврате попадает в фискальный регистратор, откуда по цепочке данные попадают в ОФД и автоматически выгружаются в налоговую.

Как курьер пробивает чек без кассы?

Хотя курьер не имеет при себе физической онлайн-кассы, он может удаленно оформить продажу. В приложении Касса МойСклад на мобильном телефоне он создает запрос на пробитие чека с любым необходимым значением с зачетом предоплаты/аванса или полным расчетом.

Касса, которая находится в офисе, обработает запрос, сформирует чек и передаст данные в ОФД. Курьер на месте в своем приложении получает QR код, содержащий ссылку на электронный чек.

Мы уже купили кассовую систему Эвотор, будет ли она работать с приложениями МойСклад?

Да. Вы можете синхронизировать смарт-терминалы Эвотор с МоимСкладом.

В одной торговой точке две системы налогообложения, как настроить АТОЛ 30Ф для приема оплаты?

Уже при регистрации ККТ вы должны были указать наименование используемых налоговых режимов. К сожалению, добавить в процессе работы ещё один режим нельзя. Перед перерегистрацией проверьте выбранные СНО через утилиту настройки кассы или на экране печати КЧК. МойСклад поможет распределить товары по разным СНО, чтобы во время продажи продавцу не переключаться между регистраторами.

Можно ли в МоемСкладе пробить чек, состоящий из нескольких частей?

Сложный чек может состоять из разных частей, потому покупка совершается в несколько этапов. Частичная предоплата, при которой клиент сразу забирает какой-то товар. После того как оставшаяся часть заказа поступила в магазин, клиент доплачивает и забирает вторую часть заказа.

В МоемСкладе пока подобный сценарий нужно выполнять в несколько действий. На первую часть заказа выбивается чек с полным расчетом. Частичную предоплату проводят с учетом распределения суммы пропорционально на все товары в чеке. Подробнее о предоплате читайте здесь.

Можно ли из базы 1С обмениваться данными с МоимСкладом и наоборот?

В 1С:Бухгалтерию выгружаются первичные документы. Подробнее — здесь.

Какое кассовое оборудование подойдет начинающему предпринимателю, чтобы сэкономить и в дальнейшем его не пришлось менять?

Всё зависит от вашей сферы деятельности. Для розничных магазинов стоит покупать оборудование с запасом на будущее развитие. Сэкономить возможно при правильном сочетании оборудования и кассовой программы по функциональности и цене. Выбирая бесплатный тариф для небольшого бизнеса от МоегоСклада, вы существенно экономите на программном обеспечении. Сервис подойдет для начинающего ИП. Поддержка 54-ФЗ и обязательной маркировки товаров в МоемСкладе бесплатная.

Как через Кассу МойСклад пробить чек без подробной расшифровки состава, просто указав его номер? Как касса узнает, что оплата поступила на расчетный счет?

Если вы заранее подготовили номера заказов и заполнили их состав, то в приложении Касса МойСклад можно пробить чек по заготовленному заказу. Это в пункте меню Заказы. При этом список товаров и цена из заказа в чек подтянутся автоматически. Чтобы сформировать чек от безналичного поступления, сначала надо найти оплаченный заказ и создать для него онлайн-чек.

Смотрите подробную инструкцию по работе с программой Касса МойСклад.

Как доверить мобильное приложение АТОЛ Онлайн курьеру?

Дополнительное оборудование не потребуется для курьеров, только их личный мобильный телефон. В качестве мобильного приложения используется стороннее решение, например, Касса МойСклад.

Связка АТОЛ Онлайн и МойСклад отлично зарекомендовала себя и работает с курьерским решением. Но как объединить передачу данных, если оплаченные онлайн заказы передаются в АТОЛ через Я.Кассу?

В связке МойСклад-АТОЛ Онлайн для отправки фискального чека пользователю нужно выполнить продажу через приложение Касса МойСклад.

Используем облачную кассу АТОЛ Онлайн, для интернет-магазина. Как сэкономить и принимать по ней продажи от розничной точки?

Касса для интернет-магазина не подойдет для стационарного магазина, т. к. будет нарушено одно из требований 54-ФЗ. Касса должна быть зарегистрирована по месту расчетов.

Может ли АТОЛ Онлайн работать одновременно с несколькими интернет-магазинами?

Да в этом заключается одно из преимуществ облачных онлайн-касс. Они не привязаны к одному месту расчетов, поэтому используйте для нескольких.

Как определить, была ли внесена предоплата и в каком размере? Как найти эту предоплату в приложении Касса МойСклад, чтобы пробить чек на зачет аванса?

Попросите покупателя предъявить первый чек с предоплатой, чтобы по указанному в нем номере найти заказ и сделать продажу или возврат. Подробнее — здесь.

Возможно ли на бесплатном тарифе настроить загрузку справочников из Excel?

Да, на бесплатном тарифе это возможно. Мы подробно рассказали об этом в статьях об импорте товаров и контрагентов.

5. Кассы для розницы и курьерской доставки

Агент будет работать на планшете, находясь на розничной точке. Какую онлайн-кассу можно к нему подключить?

Обращайте внимание на совместимость гаджета и фискальный регистратора. Подробная инструкция для подбора оборудования — здесь.

В пункте выдачи установлена касса, можно ли её использовать для оплаты в интернете?

Да, можно. Закон это не запрещает.

Деньги от эквайринга отражаются в банковской выписке через несколько дней, когда формировать чек?

При использовании любого вида эквайринга: интернет или наземного, денежные средства могут моментально не поступать на расчетный счет, но так как фактически продажа была произведена, чек должен быть сформирован в момент расчета.

Какое место расчетов указывать, если покупатель из другого города платит по ссылке?

Такое возможно, если вы не используете эквайринг. Тогда нужны исходить из того, что является виртуальной витриной. Если сайт служит в качестве витрины, то формируете ссылку из личного кабинета платежной системы. Если витриной служит страница в соцсети — указываете url страницы в соцсети.

Физлица оплачивают услуги по квитанции или выставленному счету через кассу банка без открытия счета, когда пробивать чек?

Если вы получаете оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, то у вас есть пять рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет. Во всех остальных случаях — не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета.

Мы работаем в сфере туризма. Как пробивать безналичные или наличные платежи на расчетный счет?

Определите ответственного сотрудника или бухгалтера, который будет ежедневно проверять банковские выписки. Потому что в течение следующего рабочего дня вы должны пробить чек за безналичное поступление средств на р/счет от физлица.

Стоит ли покупать кассу в каждом регионе, если есть онлайн-касса в розничном интернет-магазине?

Заводить местную локальную кассу не обязательно. Вы можете при получении 100% предоплаты с онлайн-кассы отправлять электронный чек. Или при отправке посылки пробивать чек на местной кассе.

Курьерская касса предназначена только для доставки? А можно на ней пробивать чеки за покупки, оплаченные безналично?

Да, можно.

Организовал свой интернет-магазин, правда что могу работать без онлайн-кассы, если деньги получает курьерская компания?

Совершенно верно. Курьерская служба принимает за вас оплату и является вашим платежным агентом. Поэтому именно она должна выполнять требования 54-ФЗ. Для снятия всех сомнений проверьте наличие этого пункта в договоре. Но если вы получаете от покупателя напрямую хотя бы часть оплаты, необходимо пробивать онлайн-чек.