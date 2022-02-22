Как выйти на Wildberries: руководство для бизнеса

Если вам нужен быстрый и дешевый старт в онлайне, выбирайте маркетплейсы. В этой статье вас ждет подробная инструкция, как начать продавать на Wildberries.

Как продавать товары на Wildberries

Площадка открыта для новичков-селлеров, известных брендов и производителей. На Wildberries готовы сотрудничать со всеми, кто выполняет предложенные условия.

Во-первых, выберите схему поставок:

Fulfilment By Operator (FBO) — товары хранятся на складе маркетплейса, там же собирают и упаковывают заказы для доставки в пункты выдачи.

Fulfillment by Seller (FBS) — продавец хранит товары у себя, сам занимается подготовкой заказов, которые отвозит в сортировочный центр Wildberries.

Каждая схема имеет свои плюсы и минусы. Подробное сравнение здесь. А инструкция как сделать поставку на FBS в этой статье.

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Как зарегистрироваться на Wildberries

1 шаг. Для регистрации в качестве селлера необходимо выбрать раздел WB Partners. Для первого входа приготовьте только мобильный телефон, на него поступит код доступа от личного кабинета.

2 шаг. Wildberries является международным магазином, поэтому на следующем шаге необходимо указать страну, где вы находитесь.

3 шаг. На вкладке «Мои данные» укажите форму организации (юр. лицо или индивидуальный предприниматель), ФИО, ИНН. После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» и проверки данных появится сообщение «Поставщик успешно зарегистрирован».

4 шаг. Необходимо принять условия оферты. Маркетплейс диктует свои правила, которые не обсуждаются и не пересматриваются в индивидуальном порядке. Поэтому внимательно изучите правила работы и размеры комиссий. Только после полного согласия поставщик получает право заполнения своего профиля.

5 шаг. Приготовьте реквизиты расчетного счета в банке и регистрационные сведения из налоговой, для этого подойдет свежая выписка из ЕГРЮЛ.

6 шаг. Доступ к API. Он необходим для сбора аналитики по продажам на Wildberries, селлерам нужно получить ключ API. Сгенерируйте ключи и получайте аналитику.

7 шаг. Создание карточек товаров. Данные можно выгрузить из Excel или забить вручную. Описания, фотографии, видео проходят обязательную модерацию.

Значительно ускорить процесс может сервис МойСклад. Это удобнее, чем заниматься ручным трудом или импортом из Excel. Вот полная инструкция по торговле на маркетплейсах.

Какой ОКВЭД нужен для торговли на Wildberries

Деятельность, связанная с онлайн-продажами, попадает под ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Если вам нужно добавить код в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) — подайте заявление в налоговую службу о добавлении нового кода.

Продвижение на Wildberries

На площадке вас ждет нешуточная конкуренция. Цель всех селлеров — показать свои товары в начале выдачи по тем или иным запросам. Вот базовые вещи для продвижения на Wildberries:

SEO-оптимизация: правильные ключевые слова в описании и характеристиках товара.

Качественные фото- и видеоматериалы: чем большее представление покупатели получат о товаре, тем меньше вероятности возвратов, которые снижают рейтинг продавца.

Достаточный запас товаров на складе. Маркетплейсу невыгодно показывать товары, представленные в ограниченном количестве.

Чтобы своевременно пополнять запасы, используйте автоматические уведомления — один из инструментов МоегоСклада.

Кто может торговать на Wildberries

Кроме ООО и ПАО, это ИП и самозанятые. Таким образом, партнеры Wildberries платят налоги по одному из следующих режимов:

ОСНО — основная система налогообложения предполагает налог на прибыль и НДС;

УСН — упрощенная система налогообложения;

НПД — налог на профессиональных доход для самозанятых.

Особенности для ИП

Для индивидуальных предпринимателей, как и для юр.лиц, у Wildberries нет особых ограничений. Все участники должны работать по правилам оферты, иметь сертификат соответствия товара (если продукция подлежит сертификации), работать в рамках выбранной схемы поставки FBO или FBS.

Статус ИП не дает пониженных комиссий, т. к. их размер зависит только от выбранной категории товара.

С 1 января 2022 Wildberries повысил комиссию для некоторых видов продукции. В частности, размер отчислений при продаже бытовой техники, спортивных товаров, строительных инструментов и автозапчастей со склада маркетплейса составляет 12%.

И всё-таки, физлица, зарегистрированные в качестве ИП, получают некоторые преимущества. Они могут заниматься перепродажей импортных товаров, например, из Китая. Самозанятые лишены этой возможности. При регистрации они выбирают пункт «Стать самозанятым» и могут продавать только товары собственного производства.

Что могут продавать самозанятые на Wildberries

Обычно это:

предметы интерьера, дизайна и искусства;

бижутерия, сумки, рюкзаки, ремни и другие предметы гардероба;

одежда и текстиль на заказ;

информационные продукты, например, курсы, электронные книги или учебная литература собственного авторства.

Wildberries не запрещает ничего, лишь бы это не нарушало законодательство РФ и было сделано своими руками без наемных работников.

Что продавать на Wildberries: выбор ниши

В самом начале на Wildberries можно было купить только одежду и обувь. Сегодня площадка открыта практически для всего, что можно купить за деньги. Не будем терять время на перечисление разрешенных категорий, проще рассказать о запрещенных продуктах.

Нельзя продавать:

алкогольные напитки;

табачную продукцию;

лекарства;

скоропортящиеся продукты;

антикварные товары;

животных;

растения;

пиротехнику;

оружие;

наркотики и другие незаконные товары.

Чтобы понять, принесет товар прибыль или нет, стоит ли с ним выходить на маркетплейс, необходимо оценить следующие параметры:

оборачиваемость;

планируемый объем выручки;

прибыль с учетом накладных расходов и комиссии площадки;

уровень конкуренции.

Что продавать на Wildberries без сертификата

Wildberries следит за соблюдением правил торговли и разрешает продавать товары, имеющие один из трех документов:

сертификат соответствия;

декларация соответствия;

отказное или разъяснительное письмо.

Такая продукция, как одежда, обувь, детские игрушки, головные уборы, ремни, часы, музыкальные инструменты, фотоаппараты, подлежат обязательной сертификации и декларированию, поэтому заранее сверьтесь с перечнем из постановления Правительства РФ № 982.

Оформленную документацию храните в доступном месте, чтобы в случае запроса от Wildberries оперативно ее предоставить.

Даже если выбранная вами продукция не подлежит сертификации или декларированию, позаботьтесь о получении отказного письма. Для этого можно обратиться в региональный центр по сертификации, который подтвердит, что на продаваемую вами, например, бижутерию получать сертификат не нужно.

Самое продаваемое на Wildberries

Сейчас топ продаваемых товаров на Wildberries выглядит так:

товары для дома и быта;

косметика и парфюмерия;

электроника и бытовая техника;

товары для детей;

одежда и обувь;

продукты питания;

часы, сумки и другие аксессуары;

ювелирные изделия;

спортивные товары.