Что изменилось для ИП в налогах и отчетности в 2022 году

В обзоре для предпринимателей расскажем о росте фиксированных взносов, обновленной отчетности и сроках ее подачи, льготах, новом налоговом режиме, особом порядке уплаты налогов и других новшествах 2022 года.

Какие нормы уже действуют

Некоторые изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.

Выросли фиксированные взносы

Размер взносов был установлен законом от 15.10.2020 № 322-ФЗ сразу на несколько лет вперед, вплоть до 2023 года.

В 2022 году ИП предстоит заплатить в бюджет: 34 445 рублей — на пенсионное страхование ( если ИП заработает больше 300 000 рублей за год, ему также предстоит доплатить в ПФР дополнительно 1% с суммы превышения );

если ИП заработает больше 300 000 рублей за год, ему также предстоит доплатить в ПФР дополнительно 1% с суммы превышения 8 766 рублей — на медицинское страхование.

Таким образом, общий размер фиксированных взносов для ИП составит 43 211 рублей.

Вырос МРОТ и предельные базы по взносам

ИП, которые выплачивают вознаграждение работникам, должны в 2022 году учитывать следующие показатели:

Новый размер МРОТ — 13 890 рублей (понадобится для расчета страховых взносов по пониженной ставке и некоторых пособий). Новые предельные базы по страховым взносам:

1 565 000 рублей в год — на пенсионное страхование (с дохода работников сверх лимита взносы исчисляются по ставке 10%);

1 032 000 рублей в год — на социальное страхование (с дохода работников сверх лимита взносы на ОСС не начисляются).

Продлили налоговые каникулы

Вновь созданные ИП на упрощенном или патентном режиме по-прежнему вправе уйти на налоговые каникулы. При условии, что эта норма действует в регионе, где ИП ведет деятельность.

Льготу планировали свернуть по окончании 2020 года, но потом продлили из-за пандемии до конца 2023 года (ст. 2 закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ).

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Установили льготы для общепита

ИП, которые ведут деятельность в сфере общепита, могут не платить НДС, а страховые взносы уплачивать по пониженному тарифу.

Льгота действует для ресторанов, кафе, баров, буфетов, кафетериев и прочих заведений, а также выездного обслуживания.

При этом обязательно, чтобы основной вид деятельности ИП, указанный в ЕГРИП, относился к классу 56 (Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков). Подробные критерии и условия применения льготы приведены в законе от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

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Электронные подписи только в ФНС

С 2022 года ИП могут получить электронные подписи только в ФНС или у ее доверенных лиц.

Коммерческие УЦ подпись для ИП выдавать не вправе. При этом электронные подписи, полученные до конца 2021 года, можно использовать в текущем году без ограничений, пока не истечет срок действия сертификата.

Работники ИП в 2022 году по-прежнему получают электронные подписи в коммерческих удостоверяющих центрах. Причем, подписи для них на протяжении всего года будут выдаваться по старым правилам: подпись будет содержать реквизиты ИП-работодателя.

Обновление форм отчетности

В 2022 году налоговики обновили ряд отчетных форм:

ИП на общем режиме будут отчитываться за 2021 год по новой форме 3-НДФЛ (приказ ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615). Сдать декларацию за 2021 год ИП предстоит не позднее 4 мая 2022 года.

ИП на упрощенке будут сдавать новую декларацию по УСН (приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@). Конечная дата подачи декларации за 2021 год — 4 мая 2022 года.

Предпринимателям, которые выплачивали в 2021 году вознаграждение физическим лицам, предстоит до 1 марта сдать новый расчет по форме 6-НДФЛ (приказ ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@).

За 1 квартал 2022 года (по 4 мая 2022 включительно) — подать новый расчет по страховым взносам (приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Нововведения, которые заработают летом 2022

С 1 июля 2022 года налоговики запускают два нововведения, которые, по их мнению, призваны облегчить жизнь предпринимателям.

Единый налоговый платеж

ИП смогут уплачивать налоги и взносы одним платежным поручением. При этом не придется указывать вид платежа, КБК, срок его уплаты, принадлежность к бюджету и т. д.

Средства будут поступать на единый налоговый счет налогоплательщика. А затем налоговики уже сами будут разносить средства на нужные направления (закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ).

Чтобы перейти на новый порядок внесения платежей, ИП нужно пройти сверку с бюджетом. Если разногласий по платежам с налоговиками не возникло, то в течение месяца после сверки нужно подать заявление о переходе на единый налоговый платеж.

Законом установлены сроки для подачи заявления: с 1 по 30 апреля 2022 года. Таким образом, тем ИП, кто решит перейти на новый способ уплаты налогов, пройти сверку нужно уже в марте.

Экспериментальный налоговый режим АУСН

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении новой системы налогообложения: «Автоматизированная УСН».

Эксперимент стартует 1 июля 2022 и продлится до конца 2027 года. Пока он заработает в 4 пилотных регионах: Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан.

Перейти на применение нового режима смогут ИП, у которых:

остаточная стоимость ОС не больше 150 млн рублей;

доходы в текущем календарном году не больше 60 млн рублей;

средняя численность персонала не больше 5 человек;

открыт расчетный счет в уполномоченном банке (реестр банков ФНС выложит на своем портале).

Не смогут применять АУСН те ИП, которые:

платят доходы физлицам наличными;

работают с нерезидентами РФ;

перейдут на единый налоговый платеж с 01.07.2022.