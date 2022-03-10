Как открыть магазин продуктов в 2022 году: регистрация, налоги и учет

Для новичков — выбор локации, продвижение, учет и налоги. Для опытных продавцов — изменения в 2022 году, в т. ч. по маркировке, которые нужно учесть в работе. Для всех — как сэкономить на налогах и продавать онлайн.
МойСклад проводит бесплатный вебинар 10 марта в 11:00 мск
Главные темы предстоящего вебинара:
- Как открыть магазин продуктов в 2022 году.
- Выбор кассы, весов и ТСД.
- Как оптимизировать бухучет и налоги в рознице.
- Онлайн-заказы для магазина продуктов: как организовать.
Программа вебинара
11:00 — 11:30 — МойСклад | Товарный учет для магазина продуктов
- Товарный учет в продуктовом магазине на примере МоегоСклада.
- Маркировка продуктов: дедлайны, оборудование, как работать с ГИС Меркурий.
- Выбор онлайн-кассы: на что обратить внимание, комплектация, технические характеристики, цена.
- Как вести учет товаров правильно: приемка, инвентаризация, остатки.
- Как организовать онлайн-продажи и доставку.
- Продажа маркированных товаров: демо работы с кассой.
- Демо по созданию ценников и этикеток.
11:30 — 12:00 — Александр Крупецков, основатель сети «Сырный сомелье»
- Магазин продуктов: как открыть в 2022 году.
- Выбор места для розничного магазина.
- Как продвигать магазин: проверенные способы.
- Развитие розницы через онлайн-продажи.
- Главные ошибки при открытии магазина и как их избежать.
12:00 — 12:30 — Вера Бойцова, эксперт на налогам в торговле
- Налоги в магазине продуктов, выбор налогового режима.
- Как платить налоги при офлайн и онлайн продажах .
- Учет и отчетность для магазина продуктов.
- Как сэкономить на налогах и избежать штрафов.