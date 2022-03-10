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Как открыть магазин продуктов в 2022 году: регистрация, налоги и учет

Для рубрики Учет в торговле
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Для новичков — выбор локации, продвижение, учет и налоги. Для опытных продавцов — изменения в 2022 году, в т. ч. по маркировке, которые нужно учесть в работе. Для всех — как сэкономить на налогах и продавать онлайн.

МойСклад проводит бесплатный вебинар 10 марта в 11:00 мск

Главные темы предстоящего вебинара:

  • Как открыть магазин продуктов в 2022 году.
  • Выбор кассы, весов и ТСД.
  • Как оптимизировать бухучет и налоги в рознице.
  • Онлайн-заказы для магазина продуктов: как организовать.

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Программа вебинара

11:00 — 11:30 — МойСклад | Товарный учет для магазина продуктов

  • Товарный учет в продуктовом магазине на примере МоегоСклада.
  • Маркировка продуктов: дедлайны, оборудование, как работать с ГИС Меркурий.
  • Выбор онлайн-кассы: на что обратить внимание, комплектация, технические характеристики, цена.
  • Как вести учет товаров правильно: приемка, инвентаризация, остатки.
  • Как организовать онлайн-продажи и доставку.
  • Продажа маркированных товаров: демо работы с кассой.
  • Демо по созданию ценников и этикеток.

11:30 — 12:00 — Александр Крупецков, основатель сети «Сырный сомелье»

  • Магазин продуктов: как открыть в 2022 году.
  • Выбор места для розничного магазина.
  • Как продвигать магазин: проверенные способы.
  • Развитие розницы через онлайн-продажи.
  • Главные ошибки при открытии магазина и как их избежать.

12:00 — 12:30 — Вера Бойцова, эксперт на налогам в торговле

  • Налоги в магазине продуктов, выбор налогового режима.
  • Как платить налоги при офлайн и онлайн продажах .
  • Учет и отчетность для магазина продуктов.
  • Как сэкономить на налогах и избежать штрафов.

Записаться на бесплатный вебинар 10 марта в 11.00 мск

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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