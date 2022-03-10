Как открыть магазин продуктов в 2022 году: регистрация, налоги и учет

Для новичков — выбор локации, продвижение, учет и налоги. Для опытных продавцов — изменения в 2022 году, в т. ч. по маркировке, которые нужно учесть в работе. Для всех — как сэкономить на налогах и продавать онлайн.

МойСклад проводит бесплатный вебинар 10 марта в 11:00 мск

Главные темы предстоящего вебинара:

Как открыть магазин продуктов в 2022 году.

Выбор кассы, весов и ТСД.

Как оптимизировать бухучет и налоги в рознице.

Онлайн-заказы для магазина продуктов: как организовать.

Программа вебинара

11:00 — 11:30 — МойСклад | Товарный учет для магазина продуктов

Товарный учет в продуктовом магазине на примере МоегоСклада.

Маркировка продуктов: дедлайны, оборудование, как работать с ГИС Меркурий.

Выбор онлайн-кассы: на что обратить внимание, комплектация, технические характеристики, цена.

Как вести учет товаров правильно: приемка, инвентаризация, остатки.

Как организовать онлайн-продажи и доставку.

Продажа маркированных товаров: демо работы с кассой.

Демо по созданию ценников и этикеток.

11:30 — 12:00 — Александр Крупецков, основатель сети «Сырный сомелье»

Магазин продуктов: как открыть в 2022 году.

Выбор места для розничного магазина.

Как продвигать магазин: проверенные способы.

Развитие розницы через онлайн-продажи.

Главные ошибки при открытии магазина и как их избежать.

12:00 — 12:30 — Вера Бойцова, эксперт на налогам в торговле