Первые шаги на Ozon: инструкция для селлеров

Долгожитель российской интернет-торговли Ozon стабильно привлекает огромный трафик покупателей. Хотите присоединиться и заработать — для вас подробный разбор работы на площадке: инструкция для селлеров, комиссии и ограничения.

Схема работы Ozon схожа с другими площадками. Успеха добиваются те продавцы, которые следят за остатками, своевременно обрабатывают заказы и контролируют свою рентабельность.

Все эти задачи помогает выполнить МойСклад — вы можете одновременно менять стоимость товара на всех платформах, автоматически обновлять остатки и смотреть статистику по каждому каналу продаж. У сервиса есть интеграции с Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркетом и другими площадками. Попробуйте — это бесплатно

Кто может торговать на Ozon

Ozon открывает онлайн-витрины для юрлиц, предпринимателей и самозанятых. Все они в одинаковой степени должны выполнять следующие условия:

Пользоваться электронным документооборотом. Торговать разрешенными товарами, а при торговле товарами, подлежащими сертификации, предъявить сертификаты и декларации соответствия. Соблюдать авторское право, т. е. название товара не должно совпадать с зарегистрированной торговой маркой.

Маркетплейс давно уже вышел за пределы одной страны и допускает к торговле селлеров из Белоруссии, Казахстана, Китая, Польши, Турции и других стран. Конечно же, в их случае существуют отдельные требования к регистрации и перечню документов.

Перед тем, как приступить к торговле, селлеру необходимо выбрать схему продаж. На Ozon их несколько:

При выборе FBO селлеру остается только доставить товар на склад Ozon . Остальные операции по сборке, упаковке, логистике и получению оплаты от конечного потребителя выполняет маркетплейс. Доход селлера состоит из выручки за вычетом вознаграждения площадки и комиссии за хранение товара.

FBS выбирают продавцы, имеющие свои помещения для хранения или продающие неликвидные товары. Чтобы товар оказался у покупателя, после получения уведомления о заказе продавцу необходимо собрать, упаковать и привезти его в сортировочный центр. Итоговую доставку выполняет Ozon.

RFBS — для уверенных в себе продавцов, которые могут хранить товар до заказа на своей территории, быстро соберут и упакуют покупку, найдут службу доставки, сами примут оплату и выдадут чек покупателю . Для них Ozon нужен только в качестве витрины.

Как проходит регистрация на Ozon для ИП, компаний и самозанятых

Допуск в качестве селлера получают только зарегистрированные участники. Поэтому необходимо заполнить анкету, которая находится на отдельном сайте.

После анкеты приготовьтесь загрузить документы на проверку. У юрлиц это:

устав;

свидетельство ИНН и ОГРН или лист записи ЕГРЮЛ для зарегистрированных после 2017 года.

ИП нужно передать:

свидетельство ОГРНИП;

ИНН;

скан паспорта.

Меньше всего запросов к самозанятым — ИНН и паспорт.

Заявка с приложенными документами будет находиться на проверке от 1 до 3 дней. Отказ возможен, если в анкете нашлись противоречия, чтобы исправить ситуацию, напишите в поддержку.

Как только проверка пройдена, возникает первое испытание — прочитать, изучить и принять оферту Ozon об условиях сотрудничества. Это стандартная и обязательная процедура.

Теперь вы — полноценный селлер на площадке, вам понадобится подключить ЭДО для оформления поставок на склад Ozon и получения ежемесячных отчетов. Ozon работает со «Сфера Курьер» и «Контур Диадок». Можно подключиться к ним или настроить интеграцию со своим оператором.

Закончив первичные настройки, вы можете полностью погрузиться в создание своей виртуальной витрины. Но помните, Ozon очень требователен к оформлению, поэтому следите за правописанием, а фотографии выбирайте без логотипов и чужой рекламы.

Чтобы у налоговой было меньше вопросов, при регистрации в реестре укажите ОКВЭД с номером 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».

Условия Ozon для самозанятых

Новый налоговый режим НПД могут применять селлеры с Ozon, но при этом они должны выполнить следующие условия:

Физлицо или ИП должен иметь действующую регистрацию в приложении «Мой налог». Модераторы маркетплейса постоянно проверяют статус на сайте налоговой.

К продаже доступны товары только собственного производства без привлечения наемных работников, и только продукция не подлежащая обязательной маркировке и не требующая регистрации товарного знака.

Ограничен выбор между схемами поставки — FBS и RFBS. Это значит, что допускается хранение товаров только на складе селлера. Доставку можно осуществлять как самостоятельно, так и с помощью сортировочного центра.

Самозанятый селлер должен, как и юрлица, следовать принятой оферте, готовить накладные и акты для отгрузки товаров.

Самозанятые не смогут сэкономить на комиссии, зато имеют право использовать инструмент «Гибкий график выплат».

Как продавать на Ozon физическим лицам

Чтобы физическое лицо получило доступ не только к покупкам, но и продажам, обязательно нужно оформить ИП или получить статус самозанятого.

Какие товары продавать на Ozon

Сначала здесь можно было купить только книги, а сейчас можно продавать все, что угодно, кроме товаров из запретных категорий:

Загляните в « Базу знаний » Ozon, и там вы найдете запрет, например, на алкоголь, табак, пиротехнику, одежду и обувь секонд-хенд.

Часть товаров можно продавать только при самостоятельной доставке. Сюда относятся живые растения, агрохимикаты и некоторые другие товары.

На складах площадки запрещено хранить, например, легковоспламеняющиеся жидкости, но продавать их можно, используя свои места для хранения.

Не все селлеры с первых дней получают допуск к продаже ювелирных изделий, продуктов для детского питания, тестов на коронавирус.

Витамины, спортивное питание, БАДы можно продавать только при наличии подтвержденного сертификата качества.

Брендированные товары не допустят к торговле, если не будет подтверждено право на торговый знак.

В личном кабинете Ozon на странице «Аналитика» → «Что продавать на Ozon» вы найдете информацию о самых продаваемых товарах на маркетплейсе.

Встроенная аналитика показывает топ 1 000 популярных товаров за последние 28 дней. Добавьте к этому информацию о поисковых запросах и сможете спрогнозировать спрос на свой товар.

Чтобы обойти многочисленных конкурентов и привлечь внимание покупателей к своей витрине, обязательно используйте продвижение. Ozon жестко блокирует селлеров, решивших повысить рейтинг товара через самовыкуп.

Вместо этого используйте легальные способы:

SEO-оптимизация контента используется при заполнении карточки товара. Для этого нужно включать в текст названия и описания максимально популярные ключевые слова. За счет этого товар лучше индексируется в поисковой выдаче маркетплейса.

Отзывы. Маркетплейс помогает собирать отзывы, отправляя уведомления клиентам, получившим свои заказы. Наличие положительных реплик значительно повышает конверсию карточки.

Продвижение в поиске . Вы можете участвовать в рекламной кампании своего товара и назначить цену за показ, при этом платить за него придется только в случае успешной продажи.

Комиссия Ozon

Прежде чем назначать цену за свой товар, ознакомьтесь с правилами начисления комиссии. Она зависит от категории товара. Конечную ставку вы увидите в личном кабинете сразу после добавления карточки и прохождения модерации.

Вознаграждение маркетплейса колеблется от 4% до 15% с каждой продажи. Полный список товаров с размером комиссии можно посмотреть в разделе «Комиссии и тарифы Ozon» на сайте для селлеров.

Спрогнозировать рентабельность интернет-торговли и узнать заработок с учетом расходов позволяет встроенный калькулятор. Он показывает комиссии маркетплейса, стоимость доставки и хранения на складе.

Плюсы и минусы от сотрудничества с Ozon

Плюсы:

Легкий и молниеносный старт, первые продажи появляются почти через три недели. Разработчики Ozon встраивают много полезных сервисов для селлеров. Справедливый способ списания комиссии — только за успешную продажу.

Минусы:

Способ списания комиссии справедливый, но она достаточно высока. Оплату от маркетплейса вы можете получить только на банковский счет, что не всегда устраивает самозанятых физлиц. Приходится выполнять обязательное требование по подключению ЭДО. Селлеры не застрахованы от порчи продукции при возврате заказов.

Как автоматизировать продажи на Ozon

Несмотря на широкий ассортимент встроенных сервисов, в личном кабинете забот у селлеров много. От рутинных задач: выгрузка каталога, контроль остатков, обработка заказов и т. д. помогает избавится автоматизация МоегоСклада.

Благодаря интеграции с Ozon, в МоемСкладе моментально отображаются все заказы.