Первые шаги на Ozon: инструкция для селлеров

Долгожитель российской интернет-торговли Ozon стабильно привлекает огромный трафик покупателей. Хотите присоединиться и заработать — для вас подробный разбор работы на площадке: инструкция для селлеров, комиссии и ограничения.
Схема работы Ozon схожа с другими площадками. Успеха добиваются те продавцы, которые следят за остатками, своевременно обрабатывают заказы и контролируют свою рентабельность.
Все эти задачи помогает выполнить МойСклад — вы можете одновременно менять стоимость товара на всех платформах, автоматически обновлять остатки и смотреть статистику по каждому каналу продаж. У сервиса есть интеграции с Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркетом и другими площадками.
Кто может торговать на Ozon
Ozon открывает онлайн-витрины для юрлиц, предпринимателей и самозанятых. Все они в одинаковой степени должны выполнять следующие условия:
- Пользоваться электронным документооборотом.
- Торговать разрешенными товарами, а при торговле товарами, подлежащими сертификации, предъявить сертификаты и декларации соответствия.
- Соблюдать авторское право, т. е. название товара не должно совпадать с зарегистрированной торговой маркой.
Маркетплейс давно уже вышел за пределы одной страны и допускает к торговле селлеров из Белоруссии, Казахстана, Китая, Польши, Турции и других стран. Конечно же, в их случае существуют отдельные требования к регистрации и перечню документов.
Перед тем, как приступить к торговле, селлеру необходимо выбрать схему продаж. На Ozon их несколько:
- При выборе FBO селлеру остается только доставить товар на склад Ozon. Остальные операции по сборке, упаковке, логистике и получению оплаты от конечного потребителя выполняет маркетплейс. Доход селлера состоит из выручки за вычетом вознаграждения площадки и комиссии за хранение товара.
- FBS выбирают продавцы, имеющие свои помещения для хранения или продающие неликвидные товары. Чтобы товар оказался у покупателя, после получения уведомления о заказе продавцу необходимо собрать, упаковать и привезти его в сортировочный центр. Итоговую доставку выполняет Ozon.
- RFBS — для уверенных в себе продавцов, которые могут хранить товар до заказа на своей территории, быстро соберут и упакуют покупку, найдут службу доставки, сами примут оплату и выдадут чек покупателю. Для них Ozon нужен только в качестве витрины.
Как проходит регистрация на Ozon для ИП, компаний и самозанятых
Допуск в качестве селлера получают только зарегистрированные участники. Поэтому необходимо заполнить анкету, которая находится на отдельном сайте.
После анкеты приготовьтесь загрузить документы на проверку. У юрлиц это:
- устав;
- свидетельство ИНН и ОГРН или лист записи ЕГРЮЛ для зарегистрированных после 2017 года.
ИП нужно передать:
- свидетельство ОГРНИП;
- ИНН;
- скан паспорта.
Меньше всего запросов к самозанятым — ИНН и паспорт.
Заявка с приложенными документами будет находиться на проверке от 1 до 3 дней. Отказ возможен, если в анкете нашлись противоречия, чтобы исправить ситуацию, напишите в поддержку.
Как только проверка пройдена, возникает первое испытание — прочитать, изучить и принять оферту Ozon об условиях сотрудничества. Это стандартная и обязательная процедура.
Теперь вы — полноценный селлер на площадке, вам понадобится подключить ЭДО для оформления поставок на склад Ozon и получения ежемесячных отчетов. Ozon работает со «Сфера Курьер» и «Контур Диадок». Можно подключиться к ним или настроить интеграцию со своим оператором.
Закончив первичные настройки, вы можете полностью погрузиться в создание своей виртуальной витрины. Но помните, Ozon очень требователен к оформлению, поэтому следите за правописанием, а фотографии выбирайте без логотипов и чужой рекламы.
Чтобы у налоговой было меньше вопросов, при регистрации в реестре укажите ОКВЭД с номером 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».
Условия Ozon для самозанятых
Новый налоговый режим НПД могут применять селлеры с Ozon, но при этом они должны выполнить следующие условия:
- Физлицо или ИП должен иметь действующую регистрацию в приложении «Мой налог». Модераторы маркетплейса постоянно проверяют статус на сайте налоговой.
- К продаже доступны товары только собственного производства без привлечения наемных работников, и только продукция не подлежащая обязательной маркировке и не требующая регистрации товарного знака.
- Ограничен выбор между схемами поставки — FBS и RFBS. Это значит, что допускается хранение товаров только на складе селлера. Доставку можно осуществлять как самостоятельно, так и с помощью сортировочного центра.
- Самозанятый селлер должен, как и юрлица, следовать принятой оферте, готовить накладные и акты для отгрузки товаров.
- Самозанятые не смогут сэкономить на комиссии, зато имеют право использовать инструмент «Гибкий график выплат».
Как продавать на Ozon физическим лицам
Чтобы физическое лицо получило доступ не только к покупкам, но и продажам, обязательно нужно оформить ИП или получить статус самозанятого.
Какие товары продавать на Ozon
Сначала здесь можно было купить только книги, а сейчас можно продавать все, что угодно, кроме товаров из запретных категорий:
- Загляните в «Базу знаний» Ozon, и там вы найдете запрет, например, на алкоголь, табак, пиротехнику, одежду и обувь секонд-хенд.
- Часть товаров можно продавать только при самостоятельной доставке. Сюда относятся живые растения, агрохимикаты и некоторые другие товары.
- На складах площадки запрещено хранить, например, легковоспламеняющиеся жидкости, но продавать их можно, используя свои места для хранения.
- Не все селлеры с первых дней получают допуск к продаже ювелирных изделий, продуктов для детского питания, тестов на коронавирус.
- Витамины, спортивное питание, БАДы можно продавать только при наличии подтвержденного сертификата качества.
- Брендированные товары не допустят к торговле, если не будет подтверждено право на торговый знак.
В личном кабинете Ozon на странице «Аналитика» → «Что продавать на Ozon» вы найдете информацию о самых продаваемых товарах на маркетплейсе.
Встроенная аналитика показывает топ 1 000 популярных товаров за последние 28 дней. Добавьте к этому информацию о поисковых запросах и сможете спрогнозировать спрос на свой товар.
Чтобы обойти многочисленных конкурентов и привлечь внимание покупателей к своей витрине, обязательно используйте продвижение. Ozon жестко блокирует селлеров, решивших повысить рейтинг товара через самовыкуп.
Вместо этого используйте легальные способы:
- SEO-оптимизация контента используется при заполнении карточки товара. Для этого нужно включать в текст названия и описания максимально популярные ключевые слова. За счет этого товар лучше индексируется в поисковой выдаче маркетплейса.
- Отзывы. Маркетплейс помогает собирать отзывы, отправляя уведомления клиентам, получившим свои заказы. Наличие положительных реплик значительно повышает конверсию карточки.
- Продвижение в поиске. Вы можете участвовать в рекламной кампании своего товара и назначить цену за показ, при этом платить за него придется только в случае успешной продажи.
Комиссия Ozon
Прежде чем назначать цену за свой товар, ознакомьтесь с правилами начисления комиссии. Она зависит от категории товара. Конечную ставку вы увидите в личном кабинете сразу после добавления карточки и прохождения модерации.
Вознаграждение маркетплейса колеблется от 4% до 15% с каждой продажи. Полный список товаров с размером комиссии можно посмотреть в разделе «Комиссии и тарифы Ozon» на сайте для селлеров.
Спрогнозировать рентабельность интернет-торговли и узнать заработок с учетом расходов позволяет встроенный калькулятор. Он показывает комиссии маркетплейса, стоимость доставки и хранения на складе.
Плюсы и минусы от сотрудничества с Ozon
Плюсы:
- Легкий и молниеносный старт, первые продажи появляются почти через три недели.
- Разработчики Ozon встраивают много полезных сервисов для селлеров.
- Справедливый способ списания комиссии — только за успешную продажу.
Минусы:
- Способ списания комиссии справедливый, но она достаточно высока.
- Оплату от маркетплейса вы можете получить только на банковский счет, что не всегда устраивает самозанятых физлиц.
- Приходится выполнять обязательное требование по подключению ЭДО.
- Селлеры не застрахованы от порчи продукции при возврате заказов.
Как автоматизировать продажи на Ozon
Несмотря на широкий ассортимент встроенных сервисов, в личном кабинете забот у селлеров много. От рутинных задач: выгрузка каталога, контроль остатков, обработка заказов и т. д. помогает избавится автоматизация МоегоСклада.
Благодаря интеграции с Ozon, в МоемСкладе моментально отображаются все заказы.
Настройки приложения позволяют учитывать комиссию маркетплейса. Есть двухсторонняя синхронизация статусов доставки, а при достижении статуса «Доставлен» автоматически формируются отгрузки и входящие платежи. Остатки тоже синхронизируются.
О новых заказах и отгрузках приходят уведомления в Telegram. А еще в МоемСкладе удобно печатать товарные этикетки со штрихкодами по требованиям Ozon.