Как изменить ОКВЭД: инструкция для ООО и ИП

Если изменение на рынке или желание получить преференции от государства потребовали перемены вида деятельности, то налогоплательщику нужно изменить коды ОКВЭД в госреестре. Рассказываем, как фирме или ИП их изменить, добавить или исключить.

Как фирме изменить ОКВЭД

Поскольку коды по ОКВЭД ОК 029-2014 содержатся в госреестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ст. 5, 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее — Закон о регистрации), то при изменении перечня видов деятельности в эти реестры надо вносить изменения.

Процедура проста: в течение семи рабочих дней со дня изменения данных сведений достаточно представить в свою ИФНС форму Р13014 с заполненным титульным листом, листами К и П.

В п. 2 титула проставляем:

« 1 » — если изменяем учредительные документы;

« 2 » — если не изменяем.

В листе К при добавлении в ЕГРЮЛ кода по ОКВЭД заполняем на стр. 1 п. 1, при исключении — п. 2 на стр. 2. Ни дополнительных документов, ни уплаты госпошлины не требуется.

Если виды деятельности не указаны в учредительном документе (уставе), то, по общему правилу, что ООО, что АО могут заниматься любой, не запрещенной законом деятельностью, не внося изменений в устав. В случае, когда изменения вносятся в сведения о фирме, содержащиеся в ЕГРЮЛ, но не отражаются в учредительных документах, то в п. 2 титульного листа ф. Р 13014 проставляется «2».

Если в ЕГРЮЛ требуется внести сведения о кодах по ОКВЭД, то в листе К на стр. 1 заполняется п. 1, с указанием не менее 4-х цифровых знаков кода. Можно по необходимости заполнить несколько страниц 1 листа К, но показатель «Код основного вида деятельности» указывается лишь на одной странице 1 листа К.

Если код надо исключить из ЕГРЮЛ, то в листе К на стр. 2 заполняем п. 2. При необходимости можно заполнить несколько таких страниц листа К.

В лист П «Сведения о заявителе» вносятся сведения о единоличном исполнительном органе или ином лице, указанном в п. 1 листа П заявления по ф. Р13014 (если заявление подается через представителя, прилагаем нотариально удостоверенную доверенность, п. 1 ст. 9 Закона о регистрации).

Также и подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариусом. Этого не требуется, если направлять документы электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п. 1.2 ст. 9 Закона о регистрации).

Если виды деятельности указаны в учредительном документе (уставе), просто не все были указаны в ЕГРЮЛ изначально в виде кодов ОКВЭД, то достаточно подать ф. Р13014 с заполненным титульным листом, листами К и П в течение семи рабочих дней со дня изменения данных сведений (см. выше).

Если будет принято решение внести в устав изменения (например, добавить новые виды деятельности или какие-то исключить), то заполняем ф. Р13014, проставив в п. 2 титульного листа значение «1».

В поле п. 2 проставляем соответствующее: изменяем мы устав или создаем новую редакцию. Листы К и П заполняем, как уже было описано выше.

Наряду с заявлением потребуется представить в том числе:

решение о внесении изменений в устав;

изменения, внесенные в устав ( или его новую редакцию );

или его новую редакцию документ об уплате госпошлины ( по общему правилу — 800 руб., т. е. 20% от 4000 руб., подп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК, п. 1 ст. 17 Закона о регистрации ).

«Обелили» новые виды деятельности, внеся новые коды ОКВЭД — отлично. Теперь можно развивать новый бизнес.

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Как быть ИП

Не позднее семи рабочих дней с даты начала нового вида деятельности следует подать в свою ИФНС (или МФЦ) форму Р24001 с заполненными страницей 1, листами Д и Е (ст. 5 Закона о регистрации). Госпошлина не уплачивается (подп. 6 — 8 п. 1 ст. 333.33 НК, ст. 22.2 Закона о регистрации).

Внимание! Если вы собираетесь заниматься педагогической, воспитательной и аналогичной деятельностью (см. Перечень, утв. постановлением Правительства от 16 апреля 2011 № 285), то понадобятся справка о судимости (наличии, отсутствии, прекращении уголовного преследования) плюс допуск (решение комиссии по делам несовершеннолетних).

П. 1 ф. Р24001 заполняется в соответствии со сведениями из ЕГРИП. В п. 2 в поле «Причина представления заявления» проставляется «1», т. е. изменение сведений об ИП.

Относительно листа Д ф. Р24001: в п. 1 заполняем «Код основного вида деятельности» и (или) «Коды дополнительных видов деятельности». Можно заполнять несколько страниц 1 листа Д, но показатель «Код основного вида деятельности» заполняется только на одной странице 1 (код-то основной). П. 2 заполняем в соответствии с данными из ЕГРИП.

В п. 2 листа Е ф. Р24001 указывается контактный адрес электронной почты. Если нужны традиционные бумажные документы, то проставляется значение «1».

При личной подаче заявления указываем ФИО и проставляем личную подпись в присутствии:

должностного лица ФНС;

работника МФЦ;

нотариуса или лица с аналогичными полномочиями,

при направлении в электронном виде подписываем УКЭП.

Изменения вносятся в ЕГРИП в течение не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в налоговый орган (ст. 8, 22.2 Закона о регистрации).

Документ о внесении изменений:

выдается лично заявителю;

направляется по указанному адресу электронной почты,

сама информация публикуется на сайте ФНС ( п. 3 ст. 11 Закона о регистрации ).

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Напоследок отметим, что опоздание с представлением сведений об изменении кодов может повлечь за собой в лучшем случае предупреждение, в худшем — штраф до 5 000 руб., а непредставление данных вообще — штраф до 10 000 руб. (ст. 14.25 КоАП).