Как продавать в интернете без сайта: пять каналов продаж

Готовые витрины «под ключ» отлично подходят для быстрого старта. Все крупные маркетплейсы и интернет-площадки максимально быстро допускают к продажам при наличии учредительных документов ( или документов, подтверждающих статус ИП или самозанятого ) и разрешающих сертификатов на товары. Комиссии сторонних площадок на порядок ниже затрат на создание и поддержку собственного интернет-магазина . Использование конструкторов для сайтов не снижает себестоимость. Не забывайте, что потребуются вложения в дизайн, контент и продвижение . Далеко не каждый предприниматель готов инвестировать на первых порах более 500 000 рублей.

Совсем другой порядок цен при работе с готовыми решениями. К примеру, маркетплейсы, которые уже сейчас пропускают через себя огромный трафик потенциальных покупателей, давно отладили систему оплаты, хранения, сборки и логистики. Чтобы достигнуть подобных результатов, придется вложить в свой сайт много времени, денег и сил.

Для работы на сторонних площадках не потребуется ученая степень в программировании или маркетинге. В личных кабинетах уже приготовлены рабочие инструменты , а за продвижение ваших товаров отвечают встроенные алгоритмы. Сторонние сайты предлагают бесперебойную работу и готовую логистику . Альтернативные каналы продаж уже давно на слуху и вызывают больше доверия у покупателей , чем недавно созданная web-страница.

Недостатки торговли на сторонних площадках

Если бы у торговли на интернет-площадках были лишь одни плюсы, то никто бы не развивал собственные сайты. Отметим с какими неприятностями сталкиваются селлеры на крупных агрегаторах.

Продавцы обязаны работать по установленным правилам , которые в любой момент могут измениться и привести к убыткам, если селлер не следит за своей рентабельностью. В затруднительное положение могут попасть владельцы бюджетных товаров, в случае увеличения комиссий или объявления акций по ценам ниже закупочных. Селлер может в любой момент лишиться доступа в личный кабинет и к товарам за нарушение правил, даже ошибочную блокировку не так просто снять. На площадках конкуренция зашкаливает. Недобросовестные селлеры могут навредить репутации, подделав ваш оригинальный товар или написать нелестные комментарии. С трудом заработанное доверие покупателя может быть молниеносно растеряно. Площадки активно борются с нечестными способами ведения торговли. Но конкуренты всегда на шаг впереди, например, они могут организовать бронь на товары, но не выкупать их. Отчего настоящие покупатели не смогут сделать заказ, а карточка товара упадет в выдаче.

Серые схемы торговли на маркетплейсах. Ведение торговли на чужой платформе и по чужим правилам нельзя назвать собственным бизнесом. Цена независимости и продвижение своего интернет-магазина высоки, хотя рисков и угроз для своего дела будет меньше, чем на сторонних сайтах. Каждому бизнесмену нужно принимать решение, исходя из предлагаемого товара, капиталовложений и специфики деятельности, с учетом перечисленных преимуществ и недостатков.

У каждой площадки своя специфика и аудитория. Один и тот же товар может продаваться по-разному. Перед выбором обязательно сравните все варианты, взвесьте свои шансы на успех, принимая во внимание следующие показатели:

Объем входящего трафика . Это как проходимость в торговой точке, чем больше пользователей «пройдет» мимо вашей витрины, тем больше заказов вы получите.

Функциональные возможности . Следует узнать, какие требования предъявляются к объявлениям на сторонней площадке, их стоимость и количество в сутки.

Далее разберем четыре популярных канала продаж в интернете без своего сайта, а затем раскроем пятый альтернативный вариант.

Магазин ВКонтакте

Этой соцсетью ежемесячно пользуются более 97 млн человек, наверняка среди них есть ваша целевая аудитория. Даже начинающий предприниматель сможет создать свой первый магазин и организовать вокруг себя сообщество. Простое и понятное устройство рекламных инструментов позволяет быстро найти нишу, определить конкурентов и начать продавать.

Что пользуется спросом у покупателей из ВКонтакте:

Wow-товары , будущие хиты вирусных продаж, эксклюзивные новинки, товары с большим дисконтом.

Товары массового спроса , которые приобретают абсолютно все покупатели из разных категорий. Это могут быть предметы быта, детские игрушки, электроника.

Бюджетные товары и услуги для узкой аудитории. В соцсети идеально работают рекламные фильтры на основе пола и возраста покупателя. Поэтому товары предлагаются только подходящей аудитории..

Магазин ВКонтакте не берет с продавцов комиссию с продаж и заказов.

Площадка оснащена инструментами для маркетинга и сегментации клиентов. С помощью автоматического продвижения после выгрузки товаров, продавцу не придется самостоятельно искать клиентов. Исходя из загруженной информации, алгоритмы будут предлагать товар наиболее подходящим пользователям.

Автоматизируйте получение заказов из соцсети в учетную систему с помощью интеграции МоегоСклада с ВКонтакте. Код, присвоенный товару в базе, будет соответствовать артикулу в магазине соцсети. Благодаря этому, ускоряется импорт и экспорт данных о товарах, автоматически обновляются реальные остатки и цены.

Доска объявлений Юла

За месяц Юлу посещает около 33 млн человек. Достаточный размер трафика для старта. Кроме этого, Юла поддерживает новых продавцов. С помощью внутренней системы бонусов новые товары бесплатно занимают верхние строчки поиска.

Бонусы продолжают расти с каждым входом в мобильное приложение. Заметим, что для десктопной версии эта схема не работает. Чтобы поднять свое предложение в поиске, нужно заплатить за тариф, который зависит от территории охвата.

Что чаще всего на Юле покупают:

домашний текстиль;

обувь;

аксессуары для автомобилей;

смартфоны и чехлы для них;

недорогие гаджеты и расходники для них ( наушники, стекла, чехлы и т. п. )

Одним из преимуществ платформы является возможность подавать несколько объявлений за один день бесплатно.

Авито

На Авито, для сравнения с Юлой, допускается только одно бесплатное объявление в сутки. Зато количество просмотров в разы больше, благодаря высокой посещаемости — 86 млн человек ежемесячно.

Как успешно торговать на Авито:

Быстро раскрутиться и завоевать доверие можно на продаже популярных сезонных товаров . Например, к зиме — новогодние украшения и игрушки, на весенне-летний период — солнцезащитные очки, футболки и открытая обувь. Упаковка. Пользователи совершают покупки, основываясь на внешнем виде и оформлении товара. Чтобы ваш товар выделялся из сотни однотипных объявлений — красиво упакуйте . Получить постоянного клиента с помощью мини-подарков. За проявленное вами дополнительное внимание в виде сладкого комплимента к приобретенному чаю или футляра для очков покупатель напишет благоприятный отзыв и будет расположен к последующим покупкам. Бесплатная доставка . Поможет быстрее продать товар и выделиться среди конкурентов.

Для быстрой загрузки товаров на Авито используйте МойСклад и приложение UnitXML.

Маркетплейсы

Ни одна из перечисленных площадок не сравнится по аудитории с маркетплейсами. Например, Wildberries в 2021 году посетило 113 млн. человек.

Что пользуется спросом у посетителей маркетплейсов:

Товары на каждый день для любой категории покупателей (предметы личной гигиены, бытовая химия, текстиль и т. д.)

Одежда, обувь и аксессуары для детей и взрослых. Спрос на отдельные позиции определяется сезонностью.

Бытовая техника и цифровые гаджеты.

Товары для спорта и хобби могут включать, как тренажеры, так и настольные игры.

Чтобы вести торговлю на нескольких маркетплейсах сразу используйте МойСклад. В режиме одного окна вы отслеживаете и перераспределяете остатки, меняете ценообразование, получаете данные о комиссиях и затратах на логистику. Благодаря удобным формам и отчетам, можно легко прочитать аналитику по прибыльности по каждому маркету.

Онлайн-заказ

Пятый способ позволит торговать не только без сайта, но и без сторонних площадок. Для этого достаточно использовать в качестве учетной программы сервис МойСклад и подключить приложение Онлайн-заказ. После этого можно формировать список товаров с ценами для продажи.

Ссылку на готовый прайс-лист можно оставить в рассылке, соцсетях, мессенджерах, рекламе. Пройдя по ссылке, клиент делает заказ и оставляет свои контакты. Информация сразу фиксируется в МоемСкладе.

На создание подобного магазина практически ничего не нужно, ведь информация о товарах уже есть в вашей базе. Продажи через Онлайн-заказ одинаково эффективны для розницы и опта.