Что бизнесу дает управленческий учет и как его автоматизировать

Что такое управленческий учет

Он необходим руководителям, чтобы аккумулировать все ключевые показатели бизнеса: финансы, производство, продажи.

Общие принципы:

планирование бюджета и работы предприятия;

контроль на каждом этапе;

оптимизация затрат;

постоянное сравнение и анализ плана и факта.

Базовые формы:

баланс;

отчет о движении денежных средств;

отчет о прибылях и убытках.

Бухгалтер обязан ежегодно сдавать финансовую отчетность в налоговые органы, а для управленческого учета три важных документа должны лежать на столе руководителя в конце каждого планового периода: месяца, квартала, года.

Когда вы научитесь их правильно читать, вы поймете, удалось ли компании достичь поставленных целей. Вы узнаете не только размер прибыли или убытка, но и определите товары с нулевой или отрицательной рентабельностью, а также выгодные направления деятельности.

Отчет о движении денежных средств показывает не только остаток денег, но и оценивает готовность бизнеса продолжать выбранную деятельность, а баланс сводит всю информацию воедино.

Какие задачи решает управленческий учет

После его внедрения вы получаете:

точную и своевременную информацию о себестоимости продукции;

причины невыполнения поставленных планов;

резервы, способные повысить эффективность работы;

контроль над финансами и трудовыми ресурсами;

актуальную информацию о состоянии бизнеса.

Качественно выполненный управленческий учет подскажет, нужно ли прямо сейчас купить или арендовать еще один склад, следует ли нанять собственного специалиста по продвижению или обратиться в агентство, открывать ли новые каналы продаж или расширять те, что уже есть.

Учет помогает улучшить внутренние показатели организации, используя при этом информацию из внешней среды.

Например, как может помочь анализ продукции конкурентов. Для увеличения числа клиентов понадобится внедрить более гибкую систему ценообразования, а для уменьшения стоимости нужно снизить издержки, которые легко выявить при ведении управленческого учета.

Как запланировать бюджет без понимания конечных целей и планов? Управленческий учет покажет, что крупному бизнесу удобнее выделять каждое направление отдельно, а малому — достаточно общего плана.

Кому нужно вести управленческий учет

Руководителю для принятия решений не стоит полагаться на интуицию. Есть рабочий инструмент, который укажет на сильные и слабые стороны работы компании. Сколько вы заработали за минувший квартал и сможете ли повторить результат в следующем? Куда стоит вложить деньги, чтобы увеличить доходы?

Чтобы учет работал, необходимо:

Использовать только правдивую информацию . Отчеты и баланс должны содержать достоверные сведения и не противоречить друг другу.

Цифры из отчетов отражают текущую деятельность . Недостаточно использовать данные из прошлых периодов и накопленную статистику. Экономическая ситуация в стране меняется молниеносно, только свежая информация помогает подстраиваться под изменчивый мир.

Конечный результат показывает, что делать, а что — нет . При каких расходах вы можете себе позволить открыть новую точку продаж, а при каких стоит подождать.

Можно ли обойтись без ведения управленческого учета

Даже если вы привыкли принимать решения, руководствуясь своим жизненным опытом и профессиональным чутьем, подстрахуйте себя от финансовых рисков, просчитайте все варианты развития событий с помощью управленческого учета. Цена ошибки может оказаться слишком высока. Вплоть до потери бизнеса.

Солидный остаток денежных средств на счете вовсе не говорит о благополучии и безубыточности. Потому что, например, полученный заранее аванс можно потратить не на те цели.

Отличие управленческого учета от финансового

Управленческий учет не может существовать без финансовых показателей. Также с финансовым учетом их связывают:

объекты;

подходы к выбору к выбору целей и задач;

информационная база;

выполняемые операции.

Однако, следует разделять между собой эти два вида учета:

Цель перед управленческим учетом более глобальная и состоит в том, чтобы регулировать деятельность компании. У финансового учета в приоритете получить как можно больше прибыли. С юридической точки зрения финансовые отчеты нужно сдавать обязательно, у управленки нет такой обязанности. Ценность финансовых отчетов не исчезнет, если будут использованы устаревшие данные. Для принятия управленческих решений требуется своевременно предоставленная информация, пусть даже с округленными значениями. Нет смысла составлять финансовую отчетность для каждого отдела или регионального проекта. Финансовый учет показывает работу предприятия в целом. Управленческий учет необходим на любом уровне принятия решения , как на самом высоком, так и на самом низком, чтобы определить успешность каждого направления деятельности. Способ ведения. Математические формулы используются в каждом учете, но формат представления данных управленческого учета руководитель вправе установить сам. Состав финансовой отчетности регулируется законодательством. Привязка ко времени. Финансовый отчет не поможет заглянуть в будущее, а только будет констатировать факт и показывать финансовый результат от принятого решения. Между тем, перед управленческим учетом лежит задача спрогнозировать результат перед принятием решения . Пользователи. Разбираться в показателях управленческого учета должны руководители или менеджеры компании, в то время как данные финансового учета предназначены для внешнего мира (налоговой инспекции и т. д.).

Автоматизация управленческого учета

На самом старте и с небольшими оборотами можно ограничится использованием Excel. С развитием бизнеса увеличивается нагрузка, количество данных растет, цена ошибки становится все выше. На помощь приходят специальные программы:

конфигурации на базе 1С;

автоматизированные системы управления предприятием;

облачные сервисы для формирования отчетов.

Объединить товарный учет с управленческим можно в МоемСкладе. Разноплановые задачи можно решать одновременно и в одном месте:

проверять поступления от продаж с учетом оформленных возвратов;

ускорить обработку заказов и формирование бухгалтерских операций за счет автоматизации рутинных действий;

использовать шаблоны и типовые формы для документооборота.

В одном сервисе сочетаются сразу три вида учета:

оперативный для отслеживания поступлений и перемещений товара;

бухгалтерский в первую очередь для расчета и оценки себестоимости;

статистический для построения воронки продаж по заказам покупателей и контрагентов.

Облегчить обработку первички можно, подключив терминал сбора данных, чтобы выгружать сведения в 1С:Бухгалтерию 8 для подготовки отчетности. Для контроля за финансовыми потоками используйте интеграции с банками, а для бесперебойного общения с контрагентами и между подразделений — ЭДО.

Какие задачи управленческого учета решает МойСклад:

управление продажами и закупками;

контроль дебиторской и кредиторской задолженностью;

получение и обработка информации о ценах и остатках со всех складов;

ведение клиентской базы.

Расскажем, как работают основные управленческие отчеты в МоемСкладе.

1. Движение денежных средств. Он объединяет поступления и списания в заданном периоде из всех финансовых «карманов» организации.

Отчет находится в разделе «Деньги». Все платежки, приходники и расходники собираются в едином отчете за выбранный период. Вы увидите подробную информацию о выполненных платежах с указанием суммы, временем списания, получателя, комментария и статуса документа.

2. Отчет «Прибыли и убытки». Формируется на основе поступивших доходов от продаж, включая совершенные отгрузки и розничную выручку. Расходная часть отчета состоит из исходящих платежей и списания товаров.

Получив данные о выручке и себестоимости, из одного отчета вы узнаете о трех видах прибыли: чистой, валовой и операционной. Важно знать, какая часть расходов приходится на операционную деятельность, а также на налоги и сборы. Система просигнализирует красным цветом о наличии убытков, когда ключевые показатели ухудшатся.

Как мы уже говорили, управленческий учет работает по законам, которые для него устанавливает сам руководитель. Поэтому вы можете использовать свои статьи расходов кроме уже установленных в отчете: возврат, закупка и перемещение товаров, налоги, аренда, зарплата, реклама.

3. Движение средств компании с несколькими счетами — в отдельном отчете. Это то же, что ОДДС, только более детально. Он показывает связь между наличной выручкой в кассе и расчетными счетами, чтобы в нужный момент времени совершить перевод собственных средств, списать деньги из кассы и внести их на счет в банке.

Кроме этого МойСклад позволяет составлять и редактировать баланс расчетов с контрагентами, получать данные о рентабельности производимой или реализуемой продукции, держать под контролем издержки, контролировать размер и своевременности выплаты зарплаты сотрудникам.

Автоматизированный управленческий учет в МоемСкладе сокращает издержки, связанные с человеческими ошибками при выполнении рутинных операций, помогает оценить и выбрать новые каналы продаж, следить за убытками и управлять задолженностью.