Как маркетплейсы поддерживают бизнес в 2022 году

С одной стороны, маркетплейсы и их продавцы оказались зажаты постоянно вводимыми санкциями. Но в то время пока иностранные бренды уходят с рынка, у отечественных продавцов появилась возможность занять освободившиеся места.

С какими проблемами столкнулись селлеры:

1. Парализовано продвижение через соцсети.

2. Нарушена логистика и заблокированы иностранные поставщики.

3. Общее снижение покупательской способности и чрезмерная экономия в ряде категорий.

4. Рост числа отмененных заказов из-за просроченной доставки или отгрузки.

Как устраняют обострившиеся проблемы и минимизируют негативные последствия от санкций отечественные площадки, расскажем далее.

Авито

Руководители Авито подошли многосторонне к решению проблем своих продавцов. Для каждой категории разработаны дополнительные инструменты и мероприятия.

В категории « Товары » продавцы получили доступ к новым, ранее не используемым каналам доставки: постаматы, курьерская или собственная служба доставки. Предоплата гарантирует, что сделка будет безопасной. В категории « Оборудование для бизнеса » можно настроить точечное попадание в свою целевую категорию, благодаря выбору региона для демонстрации объявления. Вместо закрытых соцсетей вы можете рекламировать свои услуги с помощью дополнительной программы скидок и бонусов , например, доступно бесплатное размещение первого объявления. Продвигайтесь, используя образовательные проекты, которые организовывает площадка. Авито поддерживает представителей МСП, разработав для них специальные тарифы на размещение объявлений, новые аналитические сервисы. С помощью « Аналитики спроса » собирается необходимая статистика для оценки спроса и предложения.

СберМегаМаркет

Маркетплейс сокращает ваши кассовые разрывы с помощью организации ежедневных выплат за доставленные заказы. Данная мера будет действовать до 16 июня 2022 г., при этом комиссия за вывод средств не изменится. По будням вознаграждение с удержанной комиссией зачисляется на следующий рабочий день. Выплаты за участие покупателей в программе лояльности происходят еженедельно по средам.

AliExpress Россия

Маркетплейс предлагает своим селлерам следить за нововведениями и мерами оказываемой поддержки через собственный Телеграм канал.

AliExpress обратил внимание на новых продавцов, пришедших на маркетплейс в разгар санкций, и напомнил, какие акции продолжают функционировать.

В течение 6 месяцев не взимается комиссия за продажу первых 100 товаров. К окончанию бесплатного периода селлеры должны окрепнуть и смогут справится с комиссией в размере 5% или 8%.

В первые два месяца предоставляется бесплатное хранение складах AliExpress.

Для выбравших схему FBO, первые 200 заказов будут бесплатно упакованы и доставлены до покупателя.

Wildberries

В первое время после объявления санкций маркетплейс бесплатно хранил товары на всех своих складах. При обострении обстановки и перебоях в логистики данная мера может повториться, чтобы сдержать новый рост цен. Кроме этого сейчас действуют другие меры поддержки.

Ускоренный вывод средств получили продавцы с высокой оборачиваемостью товаров – меньше недели. Для остальных действует прежний график. Альтернативным каналом для продвижения вместо YouTube может стать собственный видеохостинг от Wildberries c профессиональным и пользовательским контентом. Специальный раздел «Сделано в России» должен помочь отечественным продавцам занять опустевшие ниши после ухода иностранных брендов. Принять участие и разместить свои товары в этом разделе могут все селлеры, даже с продукцией, произведенной в другой стране. Привлечь внимание покупателей к карточкам из «Сделано в России» должна специальная программа лояльности — скидка 25%.

Ozon

Маркетплейс не заинтересован в падении оборотов, поэтому исходя из текущей экономической обстановки, предлагает следующие меры.

1. Бесплатное хранение

До 30 июня 2022 года продавцы из самых востребованных категорий получили отличные преференции и могут бесплатно хранить следующие товары:

электронная продукция, не включающая аксессуары и гаджеты;

садовый и дачный инвентарь;

летний спортивный инвентарь для покупателей всех возрастов;

автокресла и детские коляски;

средства для красоты, ухода за собой и своим здоровьем, бытовая химия, средства гигиены, косметика;

зоотовары, в первую очередь корм для кошек и собак.

Чтобы данная мера принесла максимальный эффект, распределите остатки товаров по складам во всех регионах. Таким образом, сократится время доставки и ожидание заказа.

Для отслеживания и контроля продукции в реальном времени на всех складах одной или нескольких площадок используйте сервис МойСклад, который синхронизирует все сведения в одном месте. Проведите углубленную инвентаризацию для определения реальных остатков и создания резервов. Пополните запасы, пока цены не поднялись.

2. Импортозамещение

Чтобы избежать дефицита зарубежных товаров, маркетплейс допустил к торговле всех продавцов без проверки документов на соответствие бренду. Второй шанс получили товары, ранее отстраненные от показов из-за отсутствия документов. По задумке организаторов бороться с контрафактом будут с помощью отзывов и жалоб конечных покупателей. К тому же данная мера облегчает и ускоряет документооборот.

3. Избавление от лишнего функционала

Продавцы могут не боятся, что их политику ценообразования необъективно оценят покупатели. Функция оценки динамики цены на товары упразднена. Теперь за ценниками следит не только Озон, но и ФАС. За спекуляцию или завышение цены на товары повышенного спроса и первой необходимости карточки товаров не будут показаны в каталоге площадки.

4. Изменения в тарифной сетке

Тарифная сетка для расчета стоимости размещения изменилась в лучшую для селлеров сторону. В период с 1 апреля по 31 августапорог оборачиваемости будет равен 120 дням, а значит плата будет взиматься со 120 дня в размере 0,2 руб. За размещение более 150 дней нужно заплатить 0,45 руб.

Для одежды, обуви и аксессуаров при оборачиваемости до 180 дней платы за размещение не будет.

5. Порядок расчета цены для участия в акциях маркетплейса

Прежняя схема расчета средней цены за последние 30 суток больше не может применяется в условиях резких скачков цен. Среднюю стоимость товара, на которую делается скидка вовремя акции, будут определять за последние 7 дней.

6. Сокращение шансов на штраф за срыв или просрочку доставки

С 28 марта действует порог 15% для:

просроченных отгрузок на FBS и realFBS;

просроченных доставок на realFBS;

отмен по обеим схемам.

7. Дополнительные возможности для продвижения

В мобильном приложении Озон появилась лента «Моменты», состоящая из видео, фото и трансляций. Этот канал работает в обе стороны, пользователи и продавцы смогут делиться своими новостями, тем самым повысится ценность размещенного контента.

Доход будет привязан к количеству просмотров, досматриваемости и конверсии за покупку. Кроме этого, планируется стимулировать продавцов, добавив задания и вознаграждение за нативные интеграции.

8. Продукт «Деньги до продаж»

Эту меру можно использовать в качестве финансовой подушки безопасности. Микрокредитная организация Ozon Credit выдает займы от 50 тысяч до 5 млн рублей, как только вы отгрузите свои товаров на склад маркетплейса.

Рекомендуем селлерам в текущей меняющейся ситуации чаще обычного заглядывать в личные кабинеты маркетплейсов для ознакомления с вводимыми правилами.

Держать остатки и цены под контролем проще всего в сервисе МойСклад, где есть интеграция с крупнейшими площадками.

Яндекс.Маркет

Свою поддержку маркетплейс направил на борьбу с непредвиденными отменами, опозданием с доставкой, сокращением предоставляемых скидок и с другими сложностями.

Введение обязательной предоплаты для некоторых заказов

Селлеры, использующие схемы поставки «Экспресс», FBY и FBS, защищены от отмены заказов, потому что покупателей обязали вносить полную предоплату перед доставкой.

Отказ от максимальной старой цены

Маркет объявил о том, что убирает максимальную старую цену для акций. Вместо нее в каталоге теперь будет рекомендованная цена до скидки.

Благодаря нововведению, скидки теперь могут предоставлять и участники распродаж, и продавцы новых товаров, по которым нет исторических данных о цене. Цену до скидки для них можно будет назначить самостоятельно.

Комиссия на обработку товаров

Комиссия на обработку товаров от 15 до 25 кг для продавцов на FBY, FBS, Экспресс снижена. Крупногабаритные товары тарифицируются как обычные.

Бесплатное хранение

Бесплатное хранение для товаров из категории Красота и уход за собой в течение первых 75 дней. Детские коляски и автокресла можно хранить еще дольше — 90 дней.

Новые тарифы и график выплаты

Обновились тарифы и график выплат, полный перечень изменений на новостной странице площадки. Изменения действуют на отдельные категории товаров. Новые правила снижают тарифы и увеличивают период хранения без дополнительной платы.

Приостановка действия индекса качества

В прежних условиях новички маркетплейса на FBS, чтобы не ухудшить свою статистику и позиции в выдаче, должны были выполнить безукоризненно 40 заказов в сутки. В текущих условиях проработать без нарушений это время практически невозможно. Поэтому негативное воздействие индекса качества будет заморожено.

Вместо заключения

Сейчас как никогда возрастает роль аналитики для принятия управленческих решений. С помощью статистики МоегоСклада вы избавитесь от товаров с низкой маржинальностью и оборачиваемостью, что позволит улучшить показатели продаж и успешно преодолеть кризис.