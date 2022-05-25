Маркировка товаров

Как выгодно продавать табак и вейпы без нарушения закона

На табак стабильный спрос и продажа этой продукции кажется очень выгодной. При этом здесь масса ограничений. Как легально развивать такой бизнес и автоматизировать табачный магазин в 2022 году — смотрите 26 мая на вебинаре экспертов из Честного ЗНАКА и сервиса МойСклад.

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Вы узнаете:

  • Что выгоднее продавать — вейпы, курительные смеси или табак.
  • Какие товары подлежат обязательной маркировке.
  • Легальное продвижение табачного магазина.
  • Прогнозы рынка табачной продукции на 2022 год.

Эксперты дадут ответы на все важные вопросы.

Хочу на вебинар!

Андрей Железнов, руководитель проекта ЦРПТ группы «Табак»

11:05 11:30

  • Честный ЗНАК — о маркировке табачной и никотиносодержащей продукции.
  • Что сейчас происходит с маркировкой.
  • Что такое никотиносодержащая продукция (НСП)?
  • Нужно ли маркировать электронные сигареты, вейпы и их компоненты.
  • Оборудование для торговли маркированными товарами.
  • Нарушения и штрафы.
  • ТОП-5 ошибок предпринимателей при работе с маркировкой.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад

11:30 11:55

  • МойСклад — удобное решение для продажи сигарет, вейпов и НСП.
  • Сколько стоит торговля маркированными товарами и как можно на ней сэкономить.
  • Как работать с блоками и пачками, контроль МРЦ на кассе.
  • Как работать с маркировкой бесплатно: ЭДО Лайт.
  • Демо: как провести частичное выбытие альтернативной табачной продукции по кассе.
  • Демо: как продать маркированный товар в рознице через онлайн-кассу.

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Александр Гольцев и Юрий Малахов, основатели самого крупного вейп комьюнити «Электронки.store»

11:55 12:20

  • Наш личный опыт: Электронки.store.
  • Что происходит с рынком в 2022: прогнозы и тренды.
  • Сколько стоит открыть табачный магазин в 2022.
  • Как легально продвигать табачный магазин.
  • Что выгодно продавать в 2022 году: спрос на табачную продукцию.
  • За счет чего можно расширить ассортимент табачного магазина и заработать больше.

 

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