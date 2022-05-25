Как выгодно продавать табак и вейпы без нарушения закона

Вы узнаете:
- Что выгоднее продавать — вейпы, курительные смеси или табак.
- Какие товары подлежат обязательной маркировке.
- Легальное продвижение табачного магазина.
- Прогнозы рынка табачной продукции на 2022 год.
Эксперты дадут ответы на все важные вопросы.
Андрей Железнов, руководитель проекта ЦРПТ группы «Табак»
11:05 — 11:30
- Честный ЗНАК — о маркировке табачной и никотиносодержащей продукции.
- Что сейчас происходит с маркировкой.
- Что такое никотиносодержащая продукция (НСП)?
- Нужно ли маркировать электронные сигареты, вейпы и их компоненты.
- Оборудование для торговли маркированными товарами.
- Нарушения и штрафы.
- ТОП-5 ошибок предпринимателей при работе с маркировкой.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад
11:30 — 11:55
- МойСклад — удобное решение для продажи сигарет, вейпов и НСП.
- Сколько стоит торговля маркированными товарами и как можно на ней сэкономить.
- Как работать с блоками и пачками, контроль МРЦ на кассе.
- Как работать с маркировкой бесплатно: ЭДО Лайт.
- Демо: как провести частичное выбытие альтернативной табачной продукции по кассе.
- Демо: как продать маркированный товар в рознице через онлайн-кассу.
Александр Гольцев и Юрий Малахов, основатели самого крупного вейп комьюнити «Электронки.store»
11:55 — 12:20
- Наш личный опыт: Электронки.store.
- Что происходит с рынком в 2022: прогнозы и тренды.
- Сколько стоит открыть табачный магазин в 2022.
- Как легально продвигать табачный магазин.
- Что выгодно продавать в 2022 году: спрос на табачную продукцию.
- За счет чего можно расширить ассортимент табачного магазина и заработать больше.