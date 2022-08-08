Как открыть пивной магазин: инструкция для начинающих

Требования законодательства

Продавцы пива должны исполнять требования 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Для продажи пива не нужно получать лицензию.

Кроме того, допускается продажа пива в розлив, если точка работает как объект общепита: магазин-бар или летнее кафе. В этом случае можно продавать пиво и на территории театров, аэропортов, заправок, концертных залов, а также рядом со спортивными объектами и в объектах нестационарной торговли (ларьках, магазинах на колесах).

Особенности пивного бизнеса

Закон запрещает розничную торговлю пивом с 8:00 до 23:00, но местные власти вправе сокращать время продажи, а также вводить дополнительный запрет в праздники или выходные.

Розничная продажа пива допускается только в стационарном объекте, то есть торговля в ларьках и киосках под запретом.

За оборотом пива в стране следит система ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система).

Требований к учету пивной продукции меньше, чем у крепкого алкоголя. Однако все розничные продавцы должны зарегистрироваться на сайте Росалкогольрегулирования и подключиться к ЕГАИС, чтобы подтверждать в системе поступление оптовых партий и показывать остатки напитка в декалитрах.

Подробности вы найдете в статье Подключение к ЕГАИС. Пошаговая инструкция

Для розничной продажи в магазине или общепите понадобится онлайн-касса, зарегистрированная в ФНС для передачи через ОФД информации о каждой продаже.

171-ФЗ требует ежедневного заполнения журнала учета объема розничной торговли, также как это делают все продавцы алкогольных напитков.

Запрещена продажа несовершеннолетним покупателям, поэтому продавец имеет право потребовать документ, удостоверяющий личность, чтобы развеять сомнения.

Объем максимально допустимой тары для продажи пива – 1,5 литра.

Продавцам необходимо подготовиться к всероссийской маркировке пива, которая является добровольной в рамках эксперимента до 28 февраля 2023 года, а с 1 апреля 2023 станет обязательной.

При продаже в розлив невозможно избежать недостач или излишков, т.к. фактический объем пива в кегах почти всегда отличается от заявленного в накладной, а бармену также сложно налить две абсолютно одинаковые кружки.

Товарный учет необходим, как в рознице, так и общепите. Он позволяет понять, сколько вы зарабатываете с каждой единицы, или показывает, что вы уже перешагнули точку безубыточности. Закупочные цены могут меняться в любую сторону, но учетная система вовремя подскажет, какую позицию можно продавать дороже или, наоборот, на что сделать скидку, так как продажи идут плохо.

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Учет и декларирование, ЕГАИС

Закупить пиво для розничной продажи нельзя без отражения поступлений в ЕГАИС. Но в отличие от крепкого алкоголя, для учета пива применяется упрощенная схема работы с системой. В ЕГАИС фиксируется информация об оптовой закупке и возврате продукции поставщику.

Все продавцы, в том числе индивидуальные предприниматели, ежеквартально в электронном виде отчитываются в Росалкогольрегулирование за остатки.

Форма бизнеса

Все выше описанные особенности и требования в полной мере относятся, как к организациям, так и к ИП.

У предпринимателей есть одно очевидное преимущество – они не обязаны применять бухучет, а значит сдают меньше отчетности и, как правило, платят меньше налогов. Зарегистрировать и вести учет в ООО намного сложнее.

После выбора организационно-правовой формы нужно определиться с системой налогообложения.

Организации выбирают между ОСН и УСН, чаще по схеме «Доходы минус расходы».

У предпринимателя выбор между тремя вариантами: ОСН, УСН и Патент.

Выбрав патентную систему налогообложения, вы платите фиксированный налог независимо от полученных доходов (до 60 млн руб. в год) и сдаете минимум отчетности только за наемных работников, которых должно быть не более 15 человек.

Какие документы нужны для открытия пивного магазина

Для открытия магазина пива потребуются:

получить от местной администрации разрешение на размещение торгового объекта;

пройти проверку МЧС (пожарная инспекция) и получить заключение от санэпидемстанции для использования помещения как магазина;

приобрести онлайн-кассу, заключить договор с оператором фискальных данных и поставить кассу на учет в ФНС;

заключить договор на утилизацию отходов, дезинсекцию и дератизацию торгового зала и складских помещений;

уведомить о начале деятельности Роспотребнадзор;

зарегистрировать в ФРС договор аренды помещения, или заключить соглашение об аренде на 11 месяцев с пролонгацией;

убедиться, что все сотрудники имеют санитарные книжки.

Выбор помещения

Конкуренция в этом сегменте высока, поэтому прятать магазин вдали от пешеходного трафика не стоит, лучше придерживаться первой линии.

Не каждое торговое место с высокой проходимостью подойдет для пивного магазина, т. к. пешеходный трафик должен быть целевой.

Андрей Погудин, владелец франшизы «Пиво Живо», считает, что лучше всего открывать магазин в спальных районах с большой плотностью населения. Человек пришел домой и захотел пива. Он пойдет не обратно к торговому центру, а в ближайший магазин у дома.

Не всегда стоит дистанцироваться за несколько километров от ближайших конкурентов. Наоборот, их присутствие свидетельствует о том, что продукция в этом районе пользуется спросом. Найдите их слабые стороны и сделайте покупателям лучшее предложение.

Еще один совет от эксперта касается размещения в новостройках. Так как территория еще не густо заселена, может потребоваться больше времени на раскрутку торговой точки. На этот случай нужно иметь не только терпение, но финансовую подушку безопасности.

Может показаться, что открытие точки в торговом центре или напротив кассовых зон в супермаркетах принесет больше выручки, но это не всегда так. К продавцу могут предъявить дополнительные требования и запретить продажу сопутствующих товаров. А снеки и закуски иногда составляют до половины выручки.

Более выигрышно смотрятся торговые залы прямоугольной формы, чтобы покупатель смог сразу увидеть представленный ассортимент и быстро сделать выбор.

Оборудование для магазина пива

Для продажи пива в розничных магазинах нужен холодильник. Часто производители готовы предоставить брендовые холодильники, лишь бы их продукция мелькала перед покупателем и быстрее раскупалась. Кроме того, нужна витрина, прилавок и холодильник для закуски. А также расходные материалы: упаковка для весовых снеков, пластмассовые бутылки с крышками, пакеты и канцтовары.

Для разлива пиво в общепите или торговом зале понадобится специализированное оборудование. Чтобы сэкономить, можно использовать б/у или арендовать у поставщиков:

охладитель;

баллоны с углекислотой;

редукторы;

пивные краны или колонны;

каплесборники;

пивной шланг;

кондиционер;

пеногаситель.

При расчете бизнес-плана важно предусмотреть расходы на обслуживание и ремонт техники. Если не проводить регулярную профилактику и чистку, оборудование может быстро выйти из строя.

Технические недочеты, которые приводят к убыткам

Своим опытом с нами поделился создатель мобильных мини-пивзаводов Iriston Чермен Кайтуков. Эти ошибки ему приходилось исправлять при запуске пивного бизнеса.

Дешевая охлаждающая система. Качество оборудования имеет прямую зависимость от его цены. Кроме того, система должна быть верно установлена. Например, нельзя хранить кегу рядом с пивоохладителем. Устройство выделяет тепло, которое нагревает напиток и сокращает срок годности. Регулярная промывка кранов. Если не следить за их чистотой, то пока пивным краном не пользуются, на нем быстро размножаются бактерии. Промывайте краны и трубки не реже двух раз в день, чтобы пиво не закислилось. Соглашаясь на бесплатное оборудование поставщиков, вам приходится придерживаться ассортимента, который они диктуют, даже если пиво не пользуется спросом. Нужно постепенно инвестировать в свое оборудование , чтобы была возможность сотрудничать с небольшими пивоварнями, предлагающими уникальный продукт.

Ассортимент и ценовая политика пивного магазина

Прежде чем оплачивать первые поставки, нужно тщательно подобрать ассортимент. Эксперты рекомендуют начинать бизнес с 10 наименований. Среди них должно быть не менее пяти сортов светлого, по два темного и пшеничного пива, а также что-то из безалкогольных напитков.

Только собрав обратную связь у первых клиентов, вы сможете сформировать окончательный ассортимент. Чтобы сократить риск просрочки, заказывайте по одной кеге в 30 литров.

Все это оборудование и продукцию можно размещать в магазинах разного формата:

Ботл-шоп — предполагает розничную продажу только бутылочного пива от разных изготовителей, включая премиальные и эксклюзивные виды.

На разлив — популярный формат для любителей живого пива. Чаще всего оформляется в виде стены с кранами. Кеги располагаются позади нее. Продавцам такого пива важно следить за его сроком годности. Планируйте закупки, исходя из срока и условий хранения, которые варьируется от нескольких дней до недели. Доля эксклюзива не должна превышать 20% от всего ассортимента.

Комбинированный — этот формат совмещает преимущества двух предыдущих, поэтому намного увеличивает число потенциальных клиентов.

В закрытых кегах пиво обычно хранится не более 30 дней, а бутылочное до года, за исключением эксклюзивных сортов. Их срок жизни может быть короче.

Сколько стоит открыть пивной магазин

Размер общих капиталовложений зависит от четырех обязательных составляющих: аренда, покупка и обслуживание оборудования, стоимость первой партии товара.

Но даже здесь можно сэкономить. Андрей Погудин рассказал, что можно предпринять.

«Начните с переговоров по стоимости аренды, предоставления арендных каникул или снижения цены на первые месяцы раскрутки. Ремонт можно сделать самостоятельно, мне в 2017 ремонт 35 кв. м обошелся в 150 тысяч рублей. Первая закупка была минимальной. Плюс еще 30 тысяч аренда».

В настоящее время предприниматели на открытие бюджетного магазина пива в небольшом городе тратят около 300 тысяч рублей. В городах-миллионниках на это может потребоваться около 1,2 млн рублей.

Примерный бюджет на открытие пивного магазина в Москве.

Поставщики пива

Одновременно с подбором сортов пива нужно найти тех, кто его потом привезет. Можно выйти напрямую на пивоварню или на дистрибьютора. Заводы не готовы работать с одной торговой точкой, поэтому закупаться мелким оптом придется у их официальных дилеров или оптовиков.

Сотрудники

Так как время для розничной продажи в магазинах ограничено, то наиболее комфортным графиком является работа без обеда и выходных с 10:00 до 22:00. На смену понадобится минимум два сотрудника, а также ещё два сменщика на время выходных и отпусков.

На старте владельцы часто становятся продавцами, чтобы сэкономить, понять внутренние бизнес-процессы и лучше познакомиться с предпочтениями своих покупателей.

Реклама пивного магазина

К рекламе пивной продукции есть особые требования:

В розничной точке можно размещать рекламные баннеры только в пределах пивного отдела.

Распространять рекламные материалы можно на официальных страницах компаний и в закрытых группах в соцсетях.

Еще один вариант — оплатить рекламу на Яндекс.Картах или в сервисе 2ГИС.

Андрей Погудин советует использовать локальное продвижение с использованием листовок. Рекламный текст необходимо составлять с учетом действующих запретов на пропаганду алкогольных напитков.

Привлекайте совершеннолетних промоутеров, которые могут дополнительно рассказывать о проходящих в данный момент акциях.

Франшиза пивных магазинов

Не бойтесь использовать чужую франшизу. Вы сможете использовать обкатанные бизнес-процессы, меньше времени потратите на раскрутку.

У франчайзера есть опыт, с его помощью вы составите доскональный бизнес-план, получите контакты проверенных поставщиков. Старт пивного бизнеса пройдет легче с меньшим количеством ошибок.