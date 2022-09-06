Как организовать работу розничного магазина

Разберем по шагам работу розничного магазина. Расскажем, как автоматизировать рутинные процессы и сделать бизнес эффективным. Приведем примеры и опыт розничных продавцов из разных сфер деятельности.

Что такое бизнес-процессы в розничной торговле

В любом бизнесе необходимо соблюдать определенную последовательность действий и технологию. Двигателем розничной торговли является управлением товарными запасами.

Структура бизнес-процесса:

Входящий поток : поступивший товар и его потенциальный покупатель.

Регламент: соответствие бизнес-процессов законодательным нормам и правилам, установленным в организации.

Персонал и оборудование: исполнители, оснащенные необходимыми инструментами, техникой и программным обеспечением.

Итог: проданный товар и покупатель.

Для участия в бизнес-процессах нужны сотрудники:

управляющий магазином или выполняющий его функции собственник;

администратор (не всегда есть);

товаровед;

продавцы-кассиры;

грузчики и/или кладовщики.

На старте торговли и при небольших оборотах функции можно совмещать. Например: управляющий-администратор, кассир, выполняющий функцию товароведа. Такое совмещение допустимо и экономически целесообразно.

Разберем, как работает каждый бизнес-процесс и как его правильно организовать.

Заказ у поставщика

Цель — закупить у поставщиков товар для дальнейшей перепродажи. Перед тем как подписать договор на поставку, оцените контрагента по следующим критериям:

прозрачность условий сотрудничества;

условия возврата;

гибкость ценовой политики;

наличие сертификатов качества на товар;

сроки поставки.

Для формирования корректного заказа важно соблюсти следующий порядок:

Сотрудник, отвечающий за формирование заявки, должен своевременно определить необходимый объем поставки, создать и отправить в установленные сроки и определенным способом заказ выбранному поставщику. Поставщик получает заявку, собирает заказ и осуществляет доставку в торговую точку, соблюдая сроки поставки. Розничный магазин принимает и учитывает товар на балансе.

Поступление товара

На этапе приемки важно проверить качество, количество товара и его соответствие сопроводительным документам. Это поможет избежать недостачи и брака до того, как товар попадет к покупателю. А значит не будет лишних расходов и возвратов от клиентов.

Чтобы избежать разногласий с поставщиком, пропишите в договоре правила приемки:

распределение обязанностей между участниками;

рабочее время для начала и окончания приемки;

срок доставки;

порядок урегулирования претензий.

Правильно организованная приемка должна состоять из следующих этапов, выполненных в строгой последовательности:

1. Поставка

На склад магазина поступает заказанный товар одновременно с сопроводительными документами: товарно-транспортная накладная, счет‑фактура и сертификат качества.

2. Проверка количества

Принимающая сторона в лице администратора или товароведа сверяет количество поставленного товара с заявленным по документам, взвешивает весовой товар.

3. Проверка качества

Состоит из оценки следующих параметров:

внешний осмотр состояния упаковки и тары;

соблюдение температурного режима во время перевозки;

наличие маркировки на продукции;

комплектация.

Если ни к одному из пунктов у приемщика нет претензий, то товар можно помещать на склад.

4. Оприходование товара

Машину с доставкой можно отпускать, наступает очередь товароведа. Он загружает новое поступление в учетную программу, указывает закупочные цены, рассчитывает наценку и печатает ценники.

5. Проверка штрихкодов

Кассиры или товаровед проверяют наличие заводских этикеток на каждой упаковке. Благодаря сканированию штрихкодов, в учетную систему попадают данные о количестве оприходованного товара.

6. Формирование товарного отчета и перемещение продукции в торговый зал

Для бесперебойной работы не реже одного раза в течение дня и в конце каждого рабочего дня товаровед должен проверять остатки. Для этого он формирует отчет, сверяет с бумажными накладными, выполняет перемещение товара со склада в торговый зал.

В конце процесса продавцы и грузчики выносят продукцию на продажу в зал, а администратор расставляет ценники.

Менять последовательность действий нежелательно, т. к. возникают лишние движения и временные затраты. Лучше сразу сверять фактически поступивший товар с количеством, указанным в документах на поставку.

Возврат товара поставщику

Иногда приходится возвращать весь принятый товар или его часть обратно поставщику. Причины возврата могут быть следующие:

нарушение пунктов договора;

дефекты обнаружены после вскрытия, которые невозможно устранить;

истек срок годности;

отсутствует или повреждена товарная упаковка;

нарушены сроки поставки;

товар не соответствует заявленным в сертификатах качества характеристикам;

поставка была выполнена в неполном объеме, комплектации или ассортименте;

отсутствуют необходимые сопроводительные документы.

Кроме перечисленных выше причин основанием для возврата могут стать обстоятельства, предусмотренные договором. Например, некоторые поставщики идут навстречу ритейлерам и забирают просроченную продукцию, которую продавец не смог реализовать в установленный срок.

Чтобы поставщик не отказался от возврата, нужно соблюдать определенный порядок действий:

Ответственное лицо, товаровед или продавец, выявляет товар, который можно вернуть по какой-либо причине ( см. выше ). Это решение должно быть согласовано с администратором или собственником магазина. Товар можно вернуть только на основании возвратной накладной, которую оформляет товаровед. В накладной должны быть заполнены обязательные реквизиты, содержащие наименование товара, количество и стоимость. Возвратная накладная оформляется в двух экземплярах. На каждом документе администратор ставит свою подпись, чтобы первичный документ получил законную силу для бухгалтера и для поставщика. Поставщик забирает товар вместе с накладной, а в товароучетной системе уменьшается количество остатков.

Если возврату подвергается товар надлежащего качества и без брака, то процесс возврата превращается в обратную реализацию. Теперь продавцом является магазин, а покупателем — поставщик. При такой обратной поставке оформляется дополнительное соглашение, содержащее перечень реализуемых товаров, возвратная накладная, счет-фактура или УПД.

При возврате бракованной продукции пакет документов будет зависеть от времени обнаружения недостатков.

1. Брак обнаружен в процессе приемки и до оприходования товара на склад.

акт о расхождениях поставки по форме ТОРГ № 1, 2 или 3 в зависимости от вида товаров и обнаруженных дефектов;

претензия на возврат;

накладная с пометкой «Возврат товаров» по форме ТОРГ-12.

2. О браке стало известно после приемки и оприходования:

акт об установлении дефектов;

претензия на возврат некачественной поставки;

акт возврата товара поставщику, можно использовать форму ТОРГ-12 с пометкой «Возврат товаров».

Плательщикам НДС для верного учета возврата нужна корректировочный счет-фактура, который готовит поставщик. По этому документу продавец сможет заявить свои права на вычет, а покупателю придется восстановить ранее заявленный НДС. У магазина не изменяется расчет налога на прибыль, т. к. товар не попал в продажу и не отразился в себестоимости.

Реализация товара

Для продажи кассир в начале дня открывает в учетной программе рабочую смену, в течение которой он отражает продажи и возвраты от покупателей.

Процесс продажи:

Чтобы определить точную цену, сформировать чек, продавец сканирует штрихкод на каждом выбранном товаре. Покупатель выбирает способ оплаты и выполняет оплату наличными или безналично по карте или через систему быстрых платежей. Получив информацию об успешной оплате, кассир закрывает продажу и выдает кассовый чек, либо отправляет на почту или по SMS электронный вариант.

Процедуру возврата уже оплаченного товара инициирует покупатель. Причиной могут стать обнаруженные при вскрытии упаковки дефекты или несоответствующий размер. Для оформления возврата денежных средств покупатель предъявляет чек, на основании которого кассир выдает наличные из кассы или отправляет транзакцию в банк для безналичного перечисления.

Чтобы в товароучетную систему попала информация о совершенных продажах и полученных возвратах, старший продавец закрывает смену на каждой из касс и снимает Z-отчеты.

Инвентаризация

Чтобы выявить разницу между сведениями в учетной системе и фактическими товарными остатками на складе или в торговом зале, нужно провести инвентаризацию. В результате собственник будет владеть актуальными остатками, которые понадобятся для принятия управленческих и финансовых решений:

формирование заявки поставщикам;

определение эффективности работы сотрудников и самоокупаемости магазина;

своевременное обнаружение бракованного товара или снятие с продажи продукции с истекшим сроком годности;

пересмотр ассортимента и выявление неликвидных товаров.

Чтобы держать руку на пульсе, привыкайте делать инвентаризацию не реже одного раза в квартал, а лучше перейти на ежемесячную сверку остатков.

Для проведения инвентаризации нужно выполнить следующие шаги:

Обеспечить доступ к товару . Скорость подсчетов увеличится, если одинаковый товар будет акккуратно разложен на полках и стеллажах. Поручить администратору выгрузить данные об остатках магазина из учетной базы в ТСД. Разделить сотрудников на пары — товаровед и кладовщик, чтобы каждый мог контролировать своего напарника, считать товар и отмечать его наличие с помощью сканирования ТСД. Экспортировать полученные данные из ТСД в учетную программу. Сформировать в учетной системе инвентаризационные документы — количественный и суммовой. Проанализировать в итоговой ведомости результат сверки остатков , выявить недостачу и пересортицу (излишек). Поправить товарные остатки в учетной программе на фактические, выявленные после инвентаризации.

Относительно небольшой ассортимент и объем можно считать вручную без использования ТСД. Однако, увеличивается время работы, число сотрудников и количество допущенных ошибок.

Автоматизация бизнес-процессов магазина

Если ручные операции отнимают много времени и сил — пора автоматизировать процессы. Автоматизация розничного магазина жизненно необходима, если:

большая часть рабочего времени тратится для выполнения рутинных операций;

растет недовольство клиентов из-за отсутствия нужного количества товара и низкой скорости обработки заказов;

реальные остатки далеки от документальных, сложно контролировать и определить местоположение товара.

Без автоматизации невозможно расширять ассортимент и масштабировать бизнес.

В МоемСкладе есть все, что нужно для эффективной организации и автоматизации бизнес-процессов. Это кассовое приложение и товароучетная система в комплекте. Нужно лишь зарегистрироваться и выгрузить товары в систему (например, из Excel). В результате вы получите данные об остатках, оборотах и себестоимости в режиме реального времени.

Заказ товара

В МоемСкладе можно формировать заказы вручную, выбрав контрагента и нужные позиции из справочника, а можно использовать данные, полученные из специальных отчетов:

« Управление закупками » строится, исходя из прогнозируемого спроса на товар в ближайшие дни.

« Остатки ». Заявка формируется с учетом резервов, сервис не допустит снижение товарного остатка до установленной границы.

покупатели тоже могут стать генераторами ваших заявок . На основе полученного заказа и с учетом товарного остатка на складе, можно одним движением сформировать заявку поставщику.

Приемка товара

После количественного и качественного осмотра поступившего товара информация автоматически отображается в системе. Сервис покажет получившуюся себестоимость, при необходимости можно поставить отметку и учитывать накладные расходы с распределением по цене, весу или объему.

Вся информация о приемке находится в отчетах «Остатки» и «Обороты». Точная сумма долга перед поставщиками — в отчете «Взаиморасчеты».

Вместо ручного ввода документов используйте возможности и преимущества ЭДО в формате XML или напрямую с помощью интеграций Такском, 1С: Клиент ЭДО, ЭДО Лайт.

Возврат товара поставщику

Для оформления возврата понадобится приходная накладная.

Сформируйте на ее основании обратную реализацию, для этого оставьте только то количество товара, которое требуется вернуть. Для возврата продукции, поступившей по нескольким документам, создайте с нуля новый документ возврата, заполните нужные поля и добавьте позиции.

Это можно сделать через справочник товаров, с помощью сканера штрихкодов или импорт.

Реализация товара

За продажу товаров конечному покупателю отвечает приложение Касса МойСклад.

работает на любых устройствах с Windows, Linux, Android и iOS;

выполняет требования 54-ФЗ;

фиксирует продажи отдельных товаров, создает из них комплекты или учитывает их вес;

принимает возвраты от покупателей;

поддерживает смешанный способ оплаты, карта + наличные;

позволяет настроить и включить бонусные программы для покупателей.

Интерфейс приложение интуитивно понятен и не требует обучения.

Даже при отсутствии технического образования сотрудники справятся за 15 минут с подключением оборудования — фискальный регистратор, сканер штрихкодов, терминал для приема карт, — и касса готова фиксировать продажи.

Инвентаризация

На время проведения инвентаризации больше не нужно закрывать магазин и останавливать торговлю.

МойСклад, который заменит большую часть персонала. Вы просто связываете учетную программу с ТСД, сканируете штрихкоды всех товаров, что у вас в наличии.

Сверкой факта и документов программа занимается автоматически. От вас она ждет выгрузки свежих данных о продажах и результаты пересчета. На выявленную недостачу или пересортицу корректирующие документы создаются автоматически.

Бизнес-процессы в разных тематиках розничного магазина

Магазин одежды

Розничные продавцы обязаны продавать товары только с нанесенной маркировкой, иначе штрафы и конфискация. Обязательная маркировка необходима товарам, относящихся к определенным кодам ТН ВЭД.

Пример: блузы маркируются в зависимости от использованного материала, только трикотажные. Жакеты и олимпийки, имеющие отношение к верхней одежде с перекрестными нитями, должны быть промаркированы. Под обязательную маркировку попадает детская одежда, некоторые позиции мужской и женской, спецодежда.

Вот весь список кодов:

Все правила маркировки одежды смотрите в инструкции.

Магазины на этапе приемки должны проверить наличие DataMatrix — штрихового кода, потому что ответственными за нанесение этой метки несут производители и поставщики. В случае отсутствия кода или его повреждения, нужно заказать и нанести его самостоятельно, чтобы кассир мог отсканировать его вовремя продажи 2D-сканером.

Вот инструкция для самостоятельной маркировки:

пройдите регистрацию в системе Честный Знак;

купите оборудование для печати кодов и сканеры для считывания;

опишите товары в каталоге, которые нужно маркировать, после этого карточки попадут в реестр товаров;

внесите предоплату в систему Честный Знак — на это уходит примерно один день;

закажите коды маркировки. В автоматическом режиме это можно сделать, не выходя из сервиса МойСклад, т.к. в него встроена интеграция с Честным Знаком.

Продуктовый магазин

На продавцов продуктов питания налагается дополнительная ответственность, поэтому к прочим процессам добавляются следующие:

Отслеживание сроков годности и работа с товарами с подходящими сроками для реализации.

Необходимо ежедневно контролировать количество и местоположение товаров, чтобы в нужный момент продать по сниженной цене, убрать из торгового зала для утилизации или вернуть поставщику. Для таких товаров в договоре поставки можно прописать еще одно условие возврата — просрочка до момента продажи.

Продавцы и товароведы должны поддерживать и контролировать определенный температурный режим и уровень влажности для различной продукции.

Без профессионального оборудование здесь не обойтись: логгеры температуры и влажности в витринах и холодильных камерах, торговых прилавках; датчики со встроенным оповещением, которое срабатывает, если температура или влажность отклоняется от установленной нормы.

Маркировка добралась и до пищевой продукции. С недавних пор к розничной продаже не допускается молоко и вода без маркировки.

Молочная продукция

С 1 сентября 2022 года закончились последние эксперименты и тесты по маркировке молочной продукции, с этого дня все участники оборота должны фиксировать передачу товаров в Честном ЗНАКЕ. В одном из реквизитов УПД указывается передаваемый код, который отвечает за количество маркируемых товаров.

Розничные продавцы должны сообщать о выбытии товара после продажи, а также по иным причинам.

Что из молочной продукции маркируется.

Под обязательную маркировку не попали:

штучные товары, имеющие общий вес вместе с упаковкой менее 30 г, нужно маркировать блоками;

детское питание до 3 лет;

специальное и профилактическое питание;

продаваемые на рынках в развес или в розлив молочные продукты: молоко, творог, сметана и другие молочные продукты.

Сведения о розничной продаже в Честный Знак передает онлайн-касса, перед этим информация также проходит через ОФД.

Подробнее о маркировке молочной продукции смотрите в нашей инструкции.

Питьевая и минеральная вода

Здесь обязательная маркировка стартует с 1 марта 2023 года. Бизнес-процесс розничных продавцов не отличается от реализации молочной продукции.

Под обязательную маркировку попадают товары с кодами ТН ВЭД:

2201;

2201 10;

2201 10 110 0;

2201 10 190 0;

2201 10 900 0;

2201 90 000 0;

Все эти коды относятся к питьевой и минеральной воде из природных источников и с искусственной минерализацией. Вода может быть, как с газом, так и без газа, но не должна содержать сахар, подсластители, вкусовые и ароматические добавки.

Маркировка не требуется воде для детского питания, и предназначенной для таможенного транзита и экспорта.

Подробнее про маркировку воды читайте здесь. В МоемСкладе можно сканировать и проверять коды при продаже товаров на кассе. Далее сервис сам передаст данные в Честный Знак. Оформляйте возвраты и проводите перемаркировку — если код поврежден или не читается. Загружайте документы из ЭДО при приемке. Все это бесплатно. Попробовать МойСклад

Пиво и слабоалкогольные напитки

Здесь необходимо подключиться к ЕГАИС, иначе продукцию конфискуют и выпишут штраф до 300 тыс рублей.

В процедуру приемки кроме обычных документов добавляется ТТН из ЕГАИС и следующие шаги:

Без ЭДО уже не обойтись, потому что по нему приходят документы из ЕГАИС для обязательной загрузки в товароучетную программу. Результаты приемки должны отражаться в ЕГАИС, поэтому нужно тщательно сверять привезенные партии алкогольной продукции и сопровождающие их документы. При обнаружении разницы в количестве нужно составить акт расхождений, при отсутствии целой партии накладную можно отклонить. Для выполнения требований Росалкогольрегулирования все продавцы должны в течение одного рабочего дня должны выгружать остатки в ЕГАИС через кассовую программу ( приказ ФСРАР № 397 от 17.12 2020 )

Подробнее об устройстве ЕГАИС и бизнес-процессах, связанных с ним, читайте в нашей инструкции.

Решить проблему взаимодействия с ЕГАИС поможет МойСклад, где вы можете совершать все розничные операции с бутылочным пивом и слабоалкогольными напитками, в том числе отправлять акты списания.

Чтобы избежать нарушений и крупных штрафов с конфискацией, отслеживайте все созданные и проведенные акты списания. В сервисе есть реестр, где отражается состояние всех актов: принят, проведен, не отправлен, ожидает проверки, ошибка ЕГАИС.

Новый акт создаётся в одно нажатие кнопки «+ Акт списания», затем в него добавляете нужное количество алкогольной продукции из справочника. Затем — «Обновить остатки».

Нужно удостовериться, что запрос принят и обработан в ЕГАИС. После этого можно сверять остатки и проконтролировать отсутствие расхождений.

Далее вы отправляете акт в ЕГАИС через УТМ.

Перед тем как выходить из программы, дождитесь, чтобы статус акта с «Ожидает ЕГАИС» поменялся на «Принят». В результате отправки остатки автоматически обновятся и через УТМ уйдут в ЕГАИС.

После всесторонней обработки акт списания получит отметку «Отправлен».

Кроме этого МойСклад выполняет следующие операции: приемка или отклонение ТТН в один клик;

синхронизация остатков, если есть расхождения, будет подготовлен соответствующий акт. Попробовать МойСклад

Магазин цветов

Специфические операции:

регулировка температуры, влажности и уровня освещения;

проверка качества и товарного вида цветов;

утилизация испорченного товара;

уход, полив, обработка растений.

МойСклад берет часть важных процессов на себя, с его помощью вы можете:

рассчитать справедливую себестоимость цветов и готовых букетов;

организовать продажи ВКонтакте;

использовать доставку для выполнения онлайн-заказов;

выбрать и настроить подходящий учет цветов — постеблевой или упаковками;

опираясь на отчёты о продажах и складских остатков, создавать заявки на покупку продукции и упаковочных материалов.

Для комплектов можно создавать техкарты, на основе которых МойСклад автоматически рассчитает себестоимость при продаже.

Владелец сети Цветов.ру поделился своим опытом работы.

«Одно из существенных преимуществ — небольшая ежемесячная плата за МойСклад. Приложение обновляется самостоятельно, не требует дополнительной финансовой нагрузки.

Вот наглядный пример, как работает МойСклад. Я проанализировал рентабельность и увидел, что атласная лента, которую мы закупаем на 500 рублей в месяц, приносит 5 000 прибыли. Удивился, ведь это в 500 раз прибыльнее, чем розы! Мы поменяли стратегию бизнеса и стали активно предлагать клиентам упаковку. А помог нам этом именно МойСклад».