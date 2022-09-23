Специальные налоговые режимы в 2022 году

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Самая популярная и давно используемая система. Предприниматели и юрлица с 1996 года могут работать на упрощенке и не платить НДФЛ, НДС, налог на имущество и налог на прибыль. Два варианта базы для расчетов:

«Доходы» — налог в общем случае в размере 6% начисляется со всех поступивших средств в кассу или на расчетный счет.

«Доходы минус расходы» — если не брать во внимание региональные исключения, то налоговая ставка составит 15% . Налогом облагается разница между доходами и расходами при условии, что расходы были получены, оплачены и подтверждены документально. Несмотря на то, что по правилам математики разница между доходами и расходами может получиться отрицательной или равной нулю, налог платить придется все равно. Для таких случаев предусмотрена минимальная ставка 1% , которая начисляется на сумму годового дохода, а полученные убытки текущего периода можно использовать в следующем году для уменьшения налоговой базы.

Налоговые ставки УСН намного привлекательнее, чем на традиционной налоговой системе, но чтобы ИП и юрлица могли использовать спецрежим, им нужно одновременно выполнять следующие требования:

трудоустроить в штат не более 130 сотрудников ;

годовой доход не может быть больше 200 млн рублей (лимит ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор);

имущество ИП и основные средства юрлиц должны быть оценены по остаточной стоимости не дороже 150 млн рублей ;

доля участия других организаций в уставном капитале организаций — не более 25 %;

юрлица не могут регистрировать и открывать филиалы своей организации.

За превышение лимитов налогоплательщик потеряет право применять УСН. Налоги будут пересчитаны по ставкам ОСНО с начала того квартала, в котором допущено превышение.

Страховые взносы на «упрощенке»

На УСН нет освобождения от страховых взносов за сотрудников, они начисляются в общем порядке и перечисляются в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС.

Если ИП или юрлицо относятся к представителям малого и среднего предпринимательства, включенным в специальный реестр, то на выплаты работнику сверх МРОТ они начисляют взносы по пониженным тарифам — 15% вместо 30%. Предприниматели также должны платить фиксированные страховые взносы за себя, они меняются каждый год.

Уплаченные страховые выплаты влияют на размер начисленного упрощенного налога в зависимости от выбранной налоговой базы:

«Доходы минус расходы» — страховые взносы отражают в составе расходов .

«Доходы» — страховые взносы напрямую уменьшают сумму уже рассчитанного налога, их вычитают из суммы к уплате . При наличии наемных сотрудников налог можно уменьшить не более, чем на 50%. Предприниматели без сотрудников могут уменьшить налог без ограничений — на полную сумму уплаченных в налоговом периоде фиксированных страховых взносов.

Сроки уплаты налога

УСН платят поквартально: вносят аванс до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налог по итогам года компании платят до 31 марта, ИП — до 30 апреля, следующего за отчетным годом (внимание: в 2023 году даты планируют изменить). В эти же сроки на упрощенном спецрежиме нужно сдавать всего одну годовую декларацию, содержащую окончательный расчет.

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Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)

Летом 2022 года ввели новый спецрежим — АУСН. Пока в качестве эксперимента. Территория его применения ограничивается Москвой, Татарстаном, Московской и Калужской областями (№ 17-ФЗ от 25.02.2022).

Новая форма проще из-за отмены страховых взносов и отчетности. Налогоплательщики по-прежнему в праве выбирать между налоговыми базами наиболее выгодную:

«доходы» облагаются по ставке 8% ;

«доходы минус расходы» — 20% .

Патентная система налогообложения (ПСН), или патент

Купить патент на ведение установленных законом видов деятельности могут только ИП.

ПСН популярна среди перевозчиков грузов, арендодателей недвижимости, разработчиков компьютерных программ, розничных продавцов.

Пункт 2 ст. 346.43 НК содержит 63 вида предпринимательской деятельности, для которой применима ПСН. Кроме этого у местных властей есть право расширить этот перечень. А у предпринимателей есть право приобретать патент для конкретных видов деятельности, а для прочих доходов использовать ОСНО или УСН.

Патент по праву называется спецрежимом, т. к. для его применения нужно выполнить специальные условия:

нельзя трудоустроить более 15 человек , не считая самого предпринимателя;

годовой доход от выбранного вида деятельности не должен превышать 60 млн рублей ;

запрещено продавать подакцизные товары , а также товары, подлежащие обязательной маркировке .

Годовой доход не влияет на размер патентного налога. Стоимость патента определяется из сочетания следующих показателей: вид деятельности, регион работы, число сотрудников, транспортных средств, площадь торгового объекта.

Размер налога может варьироваться в зависимости от региона, в котором ведется бизнес на основе патента. Так как именно местные власти определяют по каждому виду деятельности потенциально возможный доход, который в итоге умножается на 6%. На сайте налоговой есть калькулятор, позволяющий определить примерную стоимость патента для каждого региона.

Страховые взносы на патенте

ИП на патенте обязаны платить страховые взносы за сотрудников и фиксированные взносы за себя.

Как перейти на ПСН

Чтобы начать деятельность на ПСН, нужно за десять дней до начала работы подать заявление в налоговую. Его принимает налоговая инспекция, в которой ИП поставлен на учет по прописке. Если деятельность на основании патента ведется в другом округе или регионе, то заявку отправляют в налоговую по месту ведения бизнеса.

Патент приобретается отдельно на каждый вид деятельности на срок от месяца до года.

Сроки уплаты налога

Зависит от продолжительности действия патента. Если бизнесмен будет работать на протяжении 6 месяцев, то налог нужно оплатить до окончания срока действия патента. Если в патенте заявлен срок от шести месяцев до года, то схема оплаты выглядит следующим образом:

1/3 часть — не позднее 90 календарных дней от начала срока действия патента;

2/3 части — до окончания срока действия патента.

Налог на профессиональный доход (НПД), или самозанятость

Для физических лиц, не желающих регистрировать свое небольшое дело в налоговой, создали специальный режим НПД. Предприниматели также имеют право отказаться от других налоговых режимов и перейти на самозанятость. Список разрешенных видов деятельности на НПД нет, № 422-ФЗ содержит только ограничения, препятствующие его использованию.

Одним из существенных условий является запрет на перепродажу, можно продавать только товары собственного производства и без привлечения наемных сотрудников. Тот же принцип работает при оказании услуг и выполнении работ.

Налоговая ставка зависит от того, кому самозанятый продал товар или оказал услуги:

если сотрудничать с физлицами, то ставка налога будет 4% ;

если источником дохода являются юрлица и ИП, то ставка 6%

Самозанятым не нужно самостоятельно рассчитывать налог и отчитываться за него в виде декларации. ФНС через приложение «Мой налог» на основании выданных плательщиком чеков сама рассчитает сумму налога.

Самозанятым остается только следить, чтобы размер годового дохода не превысил 2,4 млн руб., тогда НПД применять нельзя.

Единый сельхозналог (ЕСХН)

Для поддержки аграрного сектора был введен ЕСХН, поэтому право работать на этом спецрежиме получили сельскохозяйственные производители в статусе ИП или юрлица. Сельскохозяйственная деятельность должна быть основной и приносить не меньше 70% от общего дохода налогоплательщика.

Кроме этого в ст. 346.2 НК содержатся условия для применения ЕСХН. При выполнении хотя бы одного из них можно использовать единый сельхозналог. Для этого нужно заниматься производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции.

Преимуществом ЕСХН является пониженная налоговая ставка 6%, а регионам дано право ее сделать еще ниже, чтобы привлечь больше фермеров и организаций в сельское хозяйство.

ЕСХН перечисляют в бюджет всего два раза в год:

аванс — до 25 июля текущего года;

платеж по итогам года — до 31 марта следующего года ( внимание: в 2023 году даты планируют изменить).

Соглашение о разделе продукции, СРП

СРП не получил широкого распространения, т. к. он применяется только в добывающей промышленности. Вместо части налога владелец бизнеса перераспределяет продукцию между государством и инвестором.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

ЕНВД прекратил свое существование с 2021 года. Предприниматели и юрлица, которые не выбрали другой спецрежим, с 01.01.2021 автоматически перешли на общую систему налогообложения. Несколько лет продолжалась дискуссия за право на существование ЕНВД, но Минфин решил иначе.

Спецрежим посчитали устаревшим. Раньше он был необходим, т. к. у налоговой было мало возможностей для контроля размеров дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности, а налогооблагаемую базу было сложно подтвердить документально.

Как выбрать систему налогообложения

Для выбора оптимальной и удобной налоговой системы вооружитесь калькулятором, а также оцените ряд критериев, по которым можно понять, какой спецрежим больше подходит для бизнеса.

Определите, какие требования ваш бизнес не может выполнить для применения спецрежима. Например, для розничной торговли и услуг подходят УСН, ОСНО, ПСН (если вы — ИП), а торговать оптом можно только на УСН и ОСНО. Самый широкий выбор видов деятельности из специальных налоговых режимов — у «‎упрощенки». Оцените количество работников. Если с работой справляется менее 15 человек, то если вы — ИП, можете применять ПСН. Спрогнозируйте уровень годового дохода. Для старта бизнеса с небольшими оборотами, если вы будете работать в одиночку, можно применять НПД, а свыше 2,4 млн руб — рассматривать другие варианты. Если ваши клиенты работают только с плательщиками НДС, то придется работать на ОСНО. Нужно хорошо представлять, какой окажется сумма выплат и сможете ли вы без проблем вернуть входящий НДС из бюджета.

Для удобства мы сделали шпаргалку в виде таблицы по всем спецрежимам, где наглядно видно все условия и ограничения.