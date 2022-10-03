Как зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой

Кассовая программа

С момента вступления в силу 54-ФЗ требования к продавцам с каждым годом увеличиваются. В 2022 кроме покупки и регистрации техники в ФНС нужно приобрести кассовую программу. Она необходима для выполнения новых требований к печати чеков.

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Подготовка к регистрации ККТ

Обязательство по постановке на учет онлайн-кассы в налоговом органе закреплено в статье 4.2 54-ФЗ. Практически все продавцы, которые принимают наличную или безналичную оплату от физлиц, обязаны проходить, как регистрацию, так и перерегистрацию техники.

Кроме этого необходимо заключить договор с оператором фискальных данных, в процессе работы именно он будет передавать ваши данные в налоговую. Перечень этих посредников закрытый, его утверждает ФНС.

Также на этапе подготовки нужно выбрать кассовую технику, которая будет соответствовать всем последним требования 54-ФЗ.

Убедитесь, что выбранная вами модель находится в реестре онлайн-касс, который размещен на сайте ФНС. Там же можно уточнить, подлежит ли модернизации определенная модель ККТ.

После выбора ОФД и кассовой техники нужно подготовить документы. Есть несколько способов для осуществления регистрации кассы:

Удаленно через личный кабинет налогоплательщика в интернете. Лично предоставить документы в налоговую по месту учета. Передать бланки через представителя по нотариальной доверенности. Отправить почтой заказным письмом с описью вложения.

Процедура регистрации ККТ обязательна, поэтому налоговая выполняет ее без уплаты каких-либо пошлин. Платные посреднические и консультационные услуги могут оказывать сервисные центры по обслуживанию кассовой техники или ОФД.

Как правило, они выбирают самый простой и быстрый способ регистрации — в специальном разделе личного кабинета налогоплательщика на сайте nalog.ru.

При удаленном способе не нужно распечатывать и заполнять какие-либо бумажные заявления. Во время заполнения электронной формы многие ошибки исключены, т. к. программа не дает их совершить.

Порядок действий при регистрация онлайн-кассы двумя способами

Вот ключевые шаги, которые нужно пройти для регистрации ККТ при личном обращении в налоговую:

Сбор необходимых документов. Предоставление заявления и документов в ИФНС. Осмотр и фискализация кассы в ИФНС. Оформление карточки регистрации ККМ. Заключение договора с ОФД и регистрация кассы у оператора.

Оба варианта регистрации онлайн-кассы применимы на практике, но удаленная регистрация сэкономит вам больше времени в отличии от личного визита к инспектору. При личном обращении процедура может затянуться на несколько дней, несмотря на то, что в настоящее время не требуется предварительно заключать договор с ЦТО.

Для наглядного сравнения перечислим этапы регистрационных действий через интернет:

Заявка отправляется в ИФНС через личный кабинет, и там сразу же происходит получение регистрационного номера ККТ. Самостоятельная фискализация. Допустим, в нашем примере использована утилита фискального регистратора АТОЛ. Получение карточки регистрации ККТ из ФНС. Регистрация кассы в личном кабинете ОФД.

Вариант 1. Регистрация кассы через личный кабинет

Для выполнения регистрационных действий в интернете понадобится КЭП на имя ИП или генерального директора ООО.

Подойдет ЭЦП, которую вы используете для сдачи деклараций и отчетности посредством ТКС. Она, наверняка, уже у вас есть, и вы можете переходить непосредственно к регистрации.

Не забудьте заранее выбрать ОФД — в процессе регистрации вы обязаны его указать.

Шаг 1. Подача заявления на регистрацию ККТ и получение регистрационного номера ККТ

На сайте налоговой найдите ссылку для входа в личный кабинет для ИП или для юридического лица. Заходите в раздел «Учет контрольно-кассовой техники» или нажмите на кнопку «Все кассы». Далее выбирайте пункты → Зарегистрировать ККТ → Заполнить параметры заявления вручную.

Появившиеся поля заполняете в следующем порядке:

запишите фактический адрес нахождения кассы;

наименование организации или ФИО ИП;

выберете сферу деятельности;

из паспорта перепишите модель и заводской номер кассы, еще его можно найти на корпусе техники;

укажите название ОФД, с кем заключен договор на передачу фискальных данных;

режим, в котором будете применять кассу;

модель фискального накопителя найдете в одноименном паспорте;

номер фискального накопителя — указан на коробке или на накопителе.

Когда все активные поля заполнены, можно нажать «Подписать и отправить.»

Заявка поступит в обработку в ФНС, после ее проверки статус поменяется, это означает, что вашей кассе присвоен регистрационный номер (РНМ), который будет располагаться рядом.

Когда нужна перерегистрация онлайн-кассы.

Согласно 54-ФЗ возможны только три случая, когда потребуется перерегистрировать технику:

смена адреса фирмы, на которой находится касса; изменение юридического адреса налогоплательщика-владельца кассы; передача ККТ в другой филиал.

Заявление на переоформление подается электронно с помощью КЭП директора или ИП. Порядок действий будет следующим:

В кабинете налогоплательщика открываете раздел « Учет контрольно-кассовой техники », который содержит список всех зарегистрированных ранее касс.

Учет контрольно-кассовой техники Выбираете из списка требующую перерегистрацию ККТ.

Нажмите на указанный рядом с ней регистрационный номер.

Сервис предложит вам выбрать дальнейшую процедуру.

Выбираем « Перерегистрировать » и указываем причину.

Перерегистрировать Нажмите « Подписать и отправить ».

После проверки и обработки заявления статус изменится на ККТ перерегистрирована. Любые ошибки в данном случае могут восприниматься как предоставление ложных сведений.

Шаг 2. Фискализация. Сервисная утилита для регистрации ККТ (АТОЛ)

Возвращаемся к удаленной регистрации ККТ. На первом шаге вы получили регистрационный номер, теперь нужно выполнить процедуру фискализации. Её также можно выполнить самостоятельно на своем компьютере.

Приготовьте те же документы, что вы использовали на первом шаге, откройте детальную информацию по ККТ и уведомление о присвоении регистрационного номера.

Расскажем, как фискализировать кассу Атол:

1. Через USB соедините онлайн-кассу с рабочим компьютером или ноутбуком.

2. Загрузите и установите драйверы для настройки кассы. Откройте скачанный архив и найдите в папке Installer → Exe.

3. Запускаете установочный файл и выполните указанные шаги, дальнейшую настройку программа выполнит автоматически.

4. Открывайте программу Тест драйвера.

5. Перейдите на вкладку «Регистрации ККТ», в которой нужно открыть «Свойства», расположенные в правой верхней части экрана.

6. В новом окне проверьте поля:

Модель — Автоматически;

Канал связи — USB.

7. Нажмите кнопку «Поиск».

8. Результатом поиска станет список портов.

9. Снова выберете поиск, чтобы найти свою кассу в графе «Информация».

10. Найденная касса должна обладать портом USB.

11. После нажатия кнопки «Выбрать» откроется окно «Свойства».

12. В новом окне нажимаете кнопку «Проверка связи».

13. При успешной проверке в строке «Результат» отобразится информация о ККТ.

14. Нажмите «ОК» и переходите на вкладку «Регистрация ККТ».

15. Внимательно указывайте без пробелов регистрационный номер ККТ, присвоенный в личном кабинете налоговой.

На следующем шаге потребуется ввести реквизиты налогоплательщика:

полное наименование с указанием формы собственности в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ;

номер ИНН;

фактический адрес торговой точки, который указали в заявлении на регистрацию;

место расчетов — для интернет-магазина пишут адрес сайта; для развозной торговли — фразу «развозная торговля» и данные автомобиля; для такси — данные автомобиля; для разносной торговли — фразу «разносная торговля»;

е-mail отправителя.

16. В разделе «Настройки ККТ» нужно расставить флажки в соответствии с заявлением, дописать адрес сайта ФНС (www.nalog.ru) и ввести данные своего ОФД.

Перед окончанием процедуры фискализации проверьте все введенные данные, для этого поставьте флажок «Включено». Он расположен под кнопкой «Свойства». Завершение процедуры произойдет после нажатия кнопки «Регистрация» внизу экрана.

В итоге сформируется отчет о регистрации с номером фискального документа, датой и временем операции, фискальным признаком. Этот отчет нужен для завершения процедуры регистрации в личном кабинете. Для выхода нажмите «Сохранить и закрыть».

Когда настройка кассы выполнена, нужно вернуться в личный кабинет налоговой, где в разделе «Контрольно-кассовая техника» нажать «Завершить регистрацию». В появившемся окне нужно указать данные из отчета, полученного после фискализации:

дату и время получения фискального признака;

номер фискального документа;

фискальный признак документа (ФПД).

После этого нажмите «Подписать и отправить».

В случае успешного завершения регистрации в личный кабинет поступит карточка регистрации ККТ с усиленной подписью ФНС.

Шаг 3. Карточка регистрации ККТ

Чтобы увидеть карточку регистрации, в личном кабинете зайдите в раздел «Информация о прохождении документов, направленных в налоговый орган». Рядом с вашей кассовой техникой отобразится электронная карточка регистрации ККТ. Дата выдачи карточки является датой регистрации онлайн-кассы в ФНС, а значит с этого момента вы можете легально работать.

Когда потребуется заменить фискальный накопить, изменения об этом нужно вносить в регистрационную карточку. При покупке подержанной кассы карточка регистрации ККТ передается новому владельцу. На компьютере вы можете хранить электронный вариант карточки с усиленной подписью ФНС.

При необходимости можно заказать бумажную версию в ИФНС, а в случае порчи или потери — получить дубликат. Это не считается нарушением, поэтому обходится без штрафных санкций.

Шаг 4. Регистрация кассы в ОФД

Регистрационная карточка на руках, но чтобы фиксировать продажи, пробивать чеки и передавать данные в ФНС, нужно зарегистрировать онлайн-кассу у ОФД.

Для этого у каждого оператора есть собственный личный кабинет. Найдите в нем вкладку «ККТ» и выберете действие «Подключить ККТ». Нужно пройти регистрацию у ОФД, для этого заполнить все предложенные поля.

Для заполнения формы потребуется отчет, который вы сформировали в кассовой программе ранее. В поле «Внутреннее наименование ККТ» можно присвоить ФР произвольное имя, по которому вы будете понимать о какой конкретной кассе идет речь в процессе работы.

После заполнения всех полей можно нажимать «Сохранить» и ждать сообщения об успешном прохождении регистрации.

Вариант 2. Регистрация кассы при личном посещении ИФНС

Второй вариант в основном вынуждены выбирать продавцы, которые работают в местностях, недоступных для сетей связи. Для остальных более предпочтительным остается первый вариант удаленной регистрации.

При личном визите в налоговую не требуется квалифицированная ЭЦП. Перед тем, как записываться на прием, распечатайте и заполните бланк заявления по форме КНД-1110061, форма которого утверждена приказом ФНС от 11.02.2021 № ЕД-7-20/134@.

В отделение налоговой нужно взять технические паспорта ККТ и ФН, а также документ, подтверждающий полномочия заявителя от организации. После того как отдадите заявление, нужно возвращаться на торговую точку и выполнять процедуру фискализации. В результате сформируете отчет о регистрации ККТ.

Подробную инструкцию смотрите в техническом паспорте онлайн-кассы или на сайте производителя.

Полученный отчет нужно отвезти в ту же налоговую, где проходили первую часть регистрации. Если все шаги будут выполнены правильно, то в ФНС вам на руки выдадут карточку регистрации ККТ.

Удаленную регистрацию в личном кабинете можно выполнить в течение одного рабочего дня, а на личную регистрацию отводится пять рабочих дней от даты подачи заявления. Такие требования содержат пп. 7 и 11 ст. 4.2 54-ФЗ. Карточка также выдается на пятый рабочий день после подачи заявления на регистрацию.

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