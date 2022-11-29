XYZ-анализ товарного ассортимента: как узнать, что и когда закупать

Что такое XYZ-анализ и его предназначение
XYZ-анализ (икс игрек зет) используют для определения спроса при анализе большого объема исходных данных.
Ранее разобрали метод ABC-анализ, который указывает на самые прибыльные товары.
Для оценки стабильности спроса рассчитывается коэффициент вариации: чем он меньше, тем устойчивее спрос, и наоборот. В зависимости от полученных значений товар попадает в одну из трех групп:
- X – всегда стабильный спрос у товаров, которые получили коэффициент вариации 0–10%. Для этой группы точность прогноза будет максимально высокой.
- Y – менее регулярным спросом пользуются товары с оценками 10-25%. Точный прогноз мешают сделать внешние и внутренние факторы: сезонность, дни недели.
- Z – спрос на товары сложно предугадать, имеют коэффициент более 25%.
Главная заслуга XYZ-анализа – выявление самых покупаемых товаров в ассортименте магазина. При правильном использовании можно также изучить:
- поставщиков;
- клиентов;
- торговые точки;
- сотрудников.
Успех торговли зависит от того, насколько хорошо вы умеете следить за остатками, планировать закупки и контролировать продажи. Сервис МойСклад автоматизирует бизнес-процессы и позволяет в режиме реального времени получать информацию: когда товар заканчивается, на сколько дней хватит запасов.
После анализа полученных данных о продажах сервис автоматически подготовит заказ поставщику.
Сильные и слабые стороны XYZ-анализа
Преимущества XYZ-анализа:
- Достоверность – точные данные о продажах не позволят ошибиться и дадут каждому товару заслуженные оценки.
- Простота применения – для исследования достаточно Excel и нескольких таблиц с аналитикой продаж.
- Универсальность – одинаково эффективен для любых товаров, работ и услуг.
Недостатки XYZ-анализа:
- Результат анализа показывает только спрос, упуская вопросы прибыльности.
- Значения могут быть искажены сезонностью, т. к. в низкий сезон коэффициент вариации может резко вырасти, из-за чего товар попадет в категорию Z.
- Для анализа нужно использовать данные за продолжительный период. Чем короче срок выборки, тем меньше точность прогноза.
На выбор длительности анализируемого периода влияет товарная ниша.
Например, для продуктов с коротким сроком годности можно считать коэффициенты за каждую неделю. Для остальных товаров рекомендуется выполнять XYZ-анализ не реже, чем раз в полгода.
Особенности проведения XYZ‑анализа
1. Необходимо учитывать сезонность товара. Коэффициент вариации сильно зависит от сезона продаж.
Например, пик спроса на новогодние украшения приходится на ноябрь-декабрь, но резко падает в конце январских праздников.
Таким образом, итоги расчетов будут кардинально отличаться в зависимости временного периода. Вы можете повлиять на точность исследования одним из способов:
- использовать в качестве анализируемого периода не один месяц или квартал, а целый год;
- высокий сезон анализировать отдельно от низкого.
2. Потребуются дополнительные исследования, чтобы оценить не только спрос на продукцию, но и сопоставить полученное с представлениями о прибыльности. Единственный выход – это совмещение с ABC-анализом.
3. Соблюдайте периодичность проведения, чтобы после 3-4 исследований выделить наиболее прибыльные позиции и принять рациональное управленческое решение.
4. Не спешите избавляться от товаров из группы Z. Определите причину нестабильного спроса, а только потом корректируйте ассортимент.
Пошаговая инструкция и пример применения XYZ-анализа
Для анализа спроса на товар нужно последовательно выполнить следующие действия:
1. Определить товары из ассортимента. Далее мы проведем XYZ-анализ для магазина строительных инструментов и материалов. Можно выполнять сплошной анализ всех товаров или выбрать те, которые пользуются спросом не реже, чем два раза в неделю. При этом для получения более точного исследования рекомендуется элитную, сезонную, новую продукцию изучать отдельно.
2. Установить период анализа. Интервалом может быть неделя, месяц, квартал и год. Каждый период нужно разделить на равные временные промежутки: неделя – с понедельника по воскресенье, квартал – июнь, июль, август, год делите на 12 месяцев.
3. Рассчитать коэффициент вариации. Этот относительный показатель вычисляется в процентах и отражает изменения объема продаж. Для расчетов используем формулу Excel:
В скобках указывается диапазон ячеек.
4. Исходя из полученных коэффициентов вариации, распределяем изучаемые товары по группам:
Пример расчета в Excel
В качестве примера расчета XYZ-анализа в Excel воспользуемся статистическими данными магазина строительных товаров, собранными за последние три месяца. Выполняйте следующие шаги, чтобы исследовать свой ассортимент.
- Сформируйте в учетной программе отчет о продажах за анализируемый период и выгрузите его в Excel.
В нашем примере использовался отчет «Прибыльность по товарам» с детализацией из сервиса МойСклад. Программа собирает данные по оборотам, остаткам, движению денег, прибыли и убыткам, продажам и рентабельности в разрезе товаров, контрагентов и сотрудников.
- Создайте сводную таблицу через: вставка → сводная таблица и поместите ее на новый лист в Excel.
Необходимые значения для сводной таблицы: наименование товара, количество и дата:
После применения настроек таблица выглядит так:
- Рассчитайте для каждого анализируемого товара коэффициент вариации по формуле:
В скобках формулы используйте свой диапазон ячеек.
После применения формулы получаем такие данные:
Переводим в проценты:
Для наглядности и удобства обработки информации сортируем по возрастанию:
Исходя из полученных процентов, распределяем товары на три категории:
- X – коэффициент вариации 0–10%;
- Y – коэффициент вариации 10–25%;
- Z – коэффициент вариации больше 25%.
Полностью увидеть пример расчетов можно на курсе «Управление закупками» в учебном центре МоегоСклада. Там вы научитесь анализировать продажи, формировать закупки точно и в срок, правильно строить работу с поставщиками и определять себестоимость товаров – все это бесплатно, в формате 10-минутных видео с разбором каждого шага.
Подведение итогов XYZ‑анализа и выводы
В результате анализа мы увидим, какие товары пользуются стабильным, средним и нестабильным спросом. С помощью этих сведений можно точнее делать закупки продукции, экономить деньги и место на складе.
Алексей Еранов, руководитель учебного центра МойСклад, поделился своим мнением и дал рекомендации, как продавцу поступить с полученными результатами:
- Товарам X соответствует стабильный спрос, поэтому, чтобы не разочаровать покупателей, необходимо организовать поставки точно в срок. Уделите внимание качеству работы и надежности поставщика, чтобы минимизировать риски срыва поставки. Лучше заказывать небольшими партиями, но часто. Всегда имейте небольшой запас товара на складе, но в умеренном количестве.
- Чтобы справиться с товарами из группы Y, соблюдайте баланс страхового запаса и его оптимального количества. Чаще всего в этой категории оказываются сезонные и акционные товары.
- Предсказать уровень спроса на товары Z практически невозможно. Но даже с такими товарами можно работать дальше, не исключая их из ассортимента. Чтобы избежать заморозки денег, держите минимальные товарные остатки и не используйте страховой запас. Товары с высокой маржинальностью, как правило, из премиум сегмента обладают непредсказуемым спросом. Поэтому с ними работают по предоплате и под заказ.
Не знаете, как эффективно контролировать остаток товара, используйте возможности сервиса МойСклад. В сервисе устанавливаете уровень неснижаемого остатка для всех складов или для каждого по отдельности. С помощью автоматического уведомления вы не пропустите момент для заказа новой партии и пополнения запасов.
Совмещенный ABC/XYZ-анализ
Если объединить результаты сразу двух методов, то можно определить товары-локомотивы, которые будут и прибыльными, и ходовыми. Вспомним результаты ABC-анализа и наложим на них расчеты по XYZ методу.
В итоге получается сводная матрица из сочетания характеристик от ABC/XYZ-анализов, состоящая из 9 групп. У каждой категории своя стратегия в продажах и закупках.
Совмещение двух методов ABC и XYZ позволяет:
- эффективно управлять ассортиментом и товарными остатками;
- выделить основные товары и изучить их уровень спроса;
- количество прибыльных товаров увеличивать, а с нерентабельными усиленно работать.
Кроме этого совмещенный ABC/XYZ-анализ вдвойне эффективнее и охватывает многие сферы бизнеса:
- оценка прибыльности и определение влияющих факторов, таких как цена, объем продаж, себестоимость;
- определение уровня спроса и частоту его изменений;
- становится понятно, когда остатки выгодно держать на минимальном уровне, а когда увеличивать в зависимости от категории товара;
- можно определить надежных поставщиков и перспективных заказчиков;
- заметна работа и вклад в общее дело каждого работника для установления KPI и планов;
- проанализировав финансы, вы найдете ответ на вопрос, почему невозможно снизить затраты на запасы и хранение.
ABC/XYZ-анализ – выбор тактики
Для работы с каждой товарной группы нужно использовать один из двух возможных подходов, которые основаны на минимизации и максимизации товарных запасов.
Японский подход
Главный принцип этого метода – минимизация товарных запасов до полного опустошения склада. Здесь важно найти надежного поставщика, чтобы товары доставлялись точно в срок. Лучше заказывать понемногу, но часто.
График движения товара при минимизации товарных запасов
Применяйте этот метод для товаров категории X, AX, AY и BX.
Американский подход
Работает в обратную сторону, т. е. предполагает максимизацию товарных запасов. Его принцип основан на формализации и настройке всех процессов анализа ассортимента и складских запасов «раз и навсегда».
Для магазина строительных материалов из примера этот подход применим к отвертке аккумуляторной: она находится в группе A, то есть товар важный, но продажи идут нестабильно – попал в группу Z. Поэтому этот товар надо закупать по максимуму.
Как управлять товарными запасами и закупками
Сводную таблицу с результатами нужно из Excel загрузить в МойСклад, добавив соответствующие поля в характеристиках товаров. Данные можно отсортировать и получить прогноз по закупкам. Когда и сколько нам необходимо закупить товаров той или иной категории:
Работа с товарными запасами
Пора отказаться от ручного труда и выполнять обработку в автоматическом режиме МоегоСклада. Вы устанавливаете количество неснижаемого остатка, при достижении которого программа сама сделает заявку поставщику. Сервис не позволит вам остаться без товара.
Система умеет работать с резервами – особенно актуально для интернет-магазинов. Отложенные заказы до момента оплаты никто другой не купит.
Управление закупками
Не переплачивайте поставщикам за лишний товар, а заказывайте только рассчитанный объем. МойСклад прогнозирует на основе статистики продаж, сколько заказать товара и на какой срок его хватит.
МойСклад объединил в себе функционал учетной программы, CRM и рабочее место кассира. Вы можете:
- Безопасно торговать в розничном или интернет-магазине, на маркетплейсах, в соцсетях, а также совершать оптовые продажи.
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