Маркетплейсы

Как подготовить производство к выходу на маркетплейс

Производители начинают работать по D2C и налаживать сбыт через маркетплейсы. При этом часто возникают проблемы: недопоставки, дополнительные накладные расходы, блокировки и штрафы.

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Как подготовить производство к выходу на маркетплейс
Иллюстрация: Дмитрий Хрусталев-Григорьев/unsplash

Расскажем, как все сделать правильно, сэкономив время и деньги. А еще как объединить производство, склад и продажи в единую систему, автоматизировать заказы материалов поставщикам.

Записаться на бесплатный вебинар 8 декабря в 11:00 мск.

Что вы узнаете на вебинаре

  • Как без дорогого внедрения автоматизировать производство и торговлю на нескольких маркетплейсах сразу.
  • Как анализировать продажи и расходы, чтобы производить то, что нужно и выгодно.
  • Тренды производства в 2023: как перестроиться под D2C-продажи.
  • Как выстроить коммуникации с покупателями на маркетплейсах и почему это важно.

Программа вебинара

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад,

Тимур Амерханов, менеджер продукта (производство).

11:00 – 11:30

МойСклад | Проблемы производства и их решение при выходе на маркетплейсы:

  • Как планировать производство уникальных изделий, создавать наборы и быстро менять компоненты без отдельных техкарт.
  • Как изменить процессы на производстве, чтобы не срывать поставки и торговать на маркетплейсе без штрафов.
  • Закупка комплектующих: считаем объем из плана продаж.
  • Обзор интеграций с маркетплейсами, доставкой, интернет-магазинами.
  • Как контролировать себестоимость с учетом упаковки, логистики и комиссий маркетплейсов.
  • Автоматизация продаж на маркетплейсах: автообновление остатков и цен, печать этикеток для FBS.

Записаться на бесплатный вебинар 8 декабря в 11:00 мск.

Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».

11:30 – 12:05

Человек, который шьет | Организация производства и тренды 2023:

  • Тренды 2023: Как производству перестроить работу.
  • Как производителям работать по модели D2C.
  • Когда производству нужно развивать личный бренд.

12:05 – 12:30

TexTerra/TeachLine | Как работать с клиентами на маркетплейсах:

  • Коммуникация с покупателями на WB, Ozon, Яндекс Маркете: обзор возможностей.
  • Tone of voice бренда с клиентами.
  • Инструменты лояльности для продавцов на маркетплейсах: как обойти конкурентов.

 

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