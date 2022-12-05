Как подготовить производство к выходу на маркетплейс

Расскажем, как все сделать правильно, сэкономив время и деньги. А еще как объединить производство, склад и продажи в единую систему, автоматизировать заказы материалов поставщикам.
Что вы узнаете на вебинаре
- Как без дорогого внедрения автоматизировать производство и торговлю на нескольких маркетплейсах сразу.
- Как анализировать продажи и расходы, чтобы производить то, что нужно и выгодно.
- Тренды производства в 2023: как перестроиться под D2C-продажи.
- Как выстроить коммуникации с покупателями на маркетплейсах и почему это важно.
Программа вебинара
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад,
Тимур Амерханов, менеджер продукта (производство).
11:00 – 11:30
МойСклад | Проблемы производства и их решение при выходе на маркетплейсы:
- Как планировать производство уникальных изделий, создавать наборы и быстро менять компоненты без отдельных техкарт.
- Как изменить процессы на производстве, чтобы не срывать поставки и торговать на маркетплейсе без штрафов.
- Закупка комплектующих: считаем объем из плана продаж.
- Обзор интеграций с маркетплейсами, доставкой, интернет-магазинами.
- Как контролировать себестоимость с учетом упаковки, логистики и комиссий маркетплейсов.
- Автоматизация продаж на маркетплейсах: автообновление остатков и цен, печать этикеток для FBS.
Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».
11:30 – 12:05
Человек, который шьет | Организация производства и тренды 2023:
- Тренды 2023: Как производству перестроить работу.
- Как производителям работать по модели D2C.
- Когда производству нужно развивать личный бренд.
12:05 – 12:30
TexTerra/TeachLine | Как работать с клиентами на маркетплейсах:
- Коммуникация с покупателями на WB, Ozon, Яндекс Маркете: обзор возможностей.
- Tone of voice бренда с клиентами.
- Инструменты лояльности для продавцов на маркетплейсах: как обойти конкурентов.