Что изменится для спецрежимов в 2023 году

Изменения по УСН

Порядок уплаты налога

С нового года платежи в бюджет необходимо делать до 28 числа после отчетного квартала. Это новшество действует для авансовых платежей. Для налога за календарный год срок перечисления остаточной суммы (за вычетом авансовых платежей) сократили: предприниматели обязаны платить до 28 апреля, организации – до 28 марта.

Сроки сдачи декларации

Важное нововведение по УСН – изменение сроков представления налоговой декларации по итогам года. Поправки в налоговое законодательство сократили период подготовки и сдачи этого отчета: организации обязаны направить декларацию до 25 марта, предприниматели – до 25 апреля.

Страховые взносы

С 2023 года компании и ИП будут обязаны перечислять все типы страховых взносов – за сотрудников и за себя (включая 1% при превышении лимита дохода) с помощью единого налогового платежа. Не будет отдельных платежных поручений для каждого типа взносов, они будут перечисляться единым платежом, а затем – зачитываться ФНС в счет погашения налоговой задолженности.

Взносы предпринимателей на личное страхование – «за себя» – составят 45 842 рубля за полный 2023 год. Из них взносы на пенсионное страхование нужно оплатить в размере 36 723 рубля, а взносы на медицинское страхование – 9 119 рублей.

Дополнительно: с 1 января нового года вступают в силу значительные изменения по обязательному социальному страхованию работников: унифицируют льготы, меняется тарификация и порядок администрирования уплаченных сумм.

Также новшества коснутся налогоплательщиков, применяющих автоматизированную упрощенку: с 1 января 2023 года фиксированная величина платежа за страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний составит 2 217 рублей.

АУСН

С января 2023 года компании и предприниматели из четырех регионов (Москва, Московская и Калужская области, а также – Республика Татарстан) смогут перейти на экспериментальный налоговый режим – автоматизированную упрощенку. Для этого необходимо проходить по установленным критериям применения АвтоУСН и подать заявление до 31 декабря 2022 года.

Подробности в этой статье.

Новые лимиты и ограничения

Новый 2023 год принесет корректировку коэффициентов-дефляторов, от которых зависят предельные базы по доходам для получения или сохранения права на применение упрощенки. Лимит для перехода на УСН составит 141,41 млн рублей, для применения специального режима: 188,5 млн рублей (для стандартных ставок налога) и 251,4 млн рублей (для повышенных ставок).

С нового года начнет действовать ограничение на применение упрощенки налогоплательщиками, которые занимаются производством ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов, либо торгующих такими изделиями оптом или в розницу.

Сервис МойСклад позволяет управлять торговлей в режиме одного окна. Рабочее место кассира, учет товаров и CRM в комплекте. Бесплатная поддержка маркировки. Попробовать бесплатно

Изменения по ЕСХН и ПСН

С 2023 года для плательщиков единого сельскохозяйственного налога будет действовать новый срок уплаты налога за год: его необходимо перечислить в бюджет до 28 марта следующего года. При этом дату оплаты авансового платежа за полугодие оставили без изменения – заплатить надо до 25 июля.

Также законодательно изменили срок представления декларации по этому режиму – сдать отчет необходимо до 25 марта года следующего за отчетным.

Для патентной системы налогообложения изменения в 2023 году будут минимальными – начнет действовать запрет на применение этого спецрежима продавцами и производителями ювелирных изделий. В остальном порядок налогообложения не изменится.

Отчетность, налоги и взносы за работников

С 2023 года начнут действовать изменения по налогам, которые налогоплательщики, применяющие спецрежимы, уплачивают наряду с основными. В частности, вступают в силу нововведения по НДФЛ, который предприниматели и организации удерживают из зарплаты своих сотрудников:

Изменятся сроки перечисления налога в бюджет. 6-НДФЛ нужно будет сдавать по новой форме и в новые сроки. Удерживать налог нужно будет с каждой выплаты сотруднику. Можно будет перечислять НДФЛ в бюджет из собственных средств работодателя.

Глобальные изменения коснутся страховых взносов. Объединение ПФР и ФСС дало старт реформе обязательного социального страхования в России: будет расширен круг застрахованных лиц, отменяют справку 182н, оплачивать больничный нужно будет сотрудникам на договорах ГПХ, изменятся сроки перечисления страховых взносов.

Значительные нововведения затронут отчетность по взносам: взамен 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и СЗВ-ТД введут единую отчетную форму, дополнительно – изменят сроки и форму РСВ.

Изменения по региональным и местным налогам

Важные нововведения коснутся налогоплательщиков, владеющих недвижимостью, налог на имущество с которой уплачивается с величины кадастровой стоимости.

Начиная с отчета за 2022 год, российские компании и предприниматели не должны сдавать декларации в отношении «кадастровой» недвижимости. Они будут ежегодно получать из ФНС сообщения об исчисленной сумме налога.

При этом если компания не подавала заявление на льготы и не получала такое сообщение, то она обязана направить в ФНС сообщение о том, что владеет «кадастровой» недвижимостью.

Важно отметить, что рассчитывать и перечислять в бюджет сумму авансовых платежей и итоговую сумму налога за эту недвижимость необходимо самостоятельно в общем порядке.

Одна из новых льгот в 2023 году: кадастровую стоимость, с которой будет определяться налог, в следующем году пересматривать не будут. Ее зафиксируют на уровне 1 января 2022 года. Исключение из этого правила будет действовать только, если кадастровая стоимость увеличилась из-за изменения характеристик объекта.

Например, назначения использования или площади. В таких случаях налогооблагаемую базу будут исчислять с учетом новых характеристик.

Введение в действие механизма расчетов с бюджетом с использованием единого налогового счета, потребовало корректировки сроков уплаты земельного и транспортного налогов, а также – авансовых платежей.

Годовую сумму этих налогов необходимо перечислить до 28 февраля 2023года, а авансовые платежи придется уплачивать не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сервис МойСклад позволяет управлять торговлей в режиме одного окна. Рабочее место кассира, учет товаров и CRM в комплекте. Бесплатная поддержка маркировки.