Кейс: как с помощью Финтабло и МоегоСклада собственник узнал, какой канал продаж прибыльнее

Исходные данные

Компания занимается продажей спортинвентаря на Wildberries, Ozon, KazanExpress. Параллельно ее собственник Роман развивает оптовые продажи и поставляет товары напрямую спортивным секциям.

Конкурентное преимущество – широкий ассортимент товаров в нише спортивной экипировки, более 2 000 наименований.

С 2021 ведут складской учет в МоемСкладе. Привлекла простота использования сервиса и возможность интеграции с другими приложениями, в том числе для работы с маркетплейсами. Благодаря интеграции с Topseller доступно автоматическое списание остатков по всем маркетплейсам и умная печать этикеток (баркод + штрихкод заказа), что очень упрощает работу.

Обороты росли, и хотелось развивать бизнес, но Роман не знал, в какое направление вкладываться – не хватало информации.

Карточки товаров на Ozon

Проблема

В компании не вели финансовый учет всех расходов – зарплат, налогов, косвенных затрат. Роман считал только отдельные категории в Excel и смотрел раздел «Прибыльность» по товарам в МоемСкладе, чтобы понимать, какой товар лучше продается. Отчет формирует данные по формуле «сумма отгрузки – сумма себестоимости», но для получения информации о чистой прибыли этого мало, так как по каждому заказу есть затраты на логистику и продвижение.

«Я особо не заморачивался с финансовым учетом в Excel, отслеживал там только одну категорию расходов – доставку товаров. Когда они резко росли, это вызывало беспокойство, но вести детальный учет, отслеживая все поступления и списания по разным статьям не было времени». Роман Фатхулин, собственник компании

Собрать информацию по всем расходам и поступлениям вместе было сложно, так как компания использует счета в разных банках, в том числе валютные, а также часть трат проходит по дебетовой карте собственника, что нельзя учесть в МоемСкладе.

Собственник хотел видеть информацию на одном экране и следить за расходами, доходами и прибылью бизнеса в динамике, анализировать результаты по каждому маркетплейсу.

Задача

Автоматизировать финансовый учет, чтобы увидеть все денежные потоки и чистую прибыль в одном месте. Вести учет зарплат сотрудников. Подключить к МоемуСкладу интеграцию с сервисом финансового учета Финтабло для передачи актуальной информации о себестоимости продаж и расходов со стороны маркетплейсов. Настроить в Финтабло расчет рентабельности и чистой прибыли по каждому каналу продаж, чтобы определить приоритетные направления развития бизнеса и точки роста.

Решение

Подключили все карты и счета к сервису финучета Финтабло. Загрузили данные о поступлениях и списаниях за прошлые месяцы. Теперь Роман видит актуальный остаток денег по всем «кошелькам» в одном окне.

Посчитали расходы на доставку по направлениям. Разбили общую сумму затрат по доставке по статьям (realFBS, FBS, FBS-КТГ, FBW/FBO, а также расходы на доставку оптовым покупателям и на доставку закупленных товаров из-за границы).

В Финтабло настроили автоматическое распределение затрат по этим статьям: из банка поступает информация о платеже, он «записывается» на свою статью. В отчетах теперь можно увидеть точную сумму расходов по каждому виду доставки в динамике.

Например, в августе компания заплатила больше 200 тыс. за доставку товаров из Китая – информация об этом отображается в отчете о движении денег

Создали зарплатную ведомость в Финтабло. По ней видно, сколько денег должны выплатить и сколько фактически выплатили каждому сотруднику.

Собрали все данные для подсчета чистой прибыли. Настроили автоматическую передачу данных о себестоимости продаж и расходов со стороны маркетплейсов (комиссия, логистика) из МоегоСклада в Финтабло и учли все остальные расходы – на доставку, зарплаты сотрудникам, налоги.

Выручка от продаж по каждому товару передается из МоегоСклада в Финтабло

Посчитали рентабельность по направлениям. Самой выгодной площадкой оказался KazanExpress – рентабельность по маржинальному доходу составила 36%. Самый низкий показатель у Ozon – 17%. Но не стоит торопиться с выводами: важно также учесть долю выручки по каждой площадке.

KazanExpress эффективен, но по объему выручки значительно уступает другим маркетплейсам. Даже если сделать на нем акцент, KazanExpress вряд ли сможет принести столько же выручки, как Wildberries или Ozon.

Wildberries на втором месте по рентабельности, но лидирует по выручке. Это направление точно стоит развивать. Возможно, какие-то расходы получится сократить, и тогда рентабельность вырастет.

Сравнение Ozon, Wildberries и KazanExpress по рентабельности

Результаты

Автоматизация позволяет собственнику вести финансовый учет самому, так как это занимает не больше 15 минут в день. Собственник видит актуальный остаток денег по всем картам и счетам, может быстро реагировать на изменения, так как данные обновляются в режиме реального времени. Собственник знает корректную чистую прибыль компании по каждому направлению, понимает, куда развивать бизнес.

Работать одновременно с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и другими маркетплейсами теперь можно в режиме одного окна – у МоегоСклада есть готовая интеграция. Автоматизация торговли позволит управлять всеми каналами продаж, избежать штрафов и блокировок.

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