Кассовые чеки и БСО: требования и обязательные реквизиты фискальных документов

Согласно 54-ФЗ, чек должен содержать полную информацию о торговой точке, товаре, продавце и его деятельности, а также исчерпывающие фискальные данные, передаваемые в ФНС, о торговой операции и технике, ОФД, к которому подключена онлайн-касса.

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Фискальные документы: определение и виды

Согласно закону 54-ФЗ, фискальный документ содержит данные об операции, которые поступают в налоговую с помощью ККТ. Такие документы бывают двух видов – фискальные чеки и бланки строгой отчетности (БСО).

В законе определения «Фискальный чек» нет, только «Фискальный документ» и «Кассовый чек». Зачастую термины «Фискальный чек» и «Кассовый чек» считают равнозначными.

Однако кассовый чек – это один из видов фискальных документов, который формируется на кассовом аппарате. Кроме него фискальным считается и чек самозанятого, который по закону освобожден от применения ККТ.

Кассовый чек

Этот документ формируется с помощью онлайн-кассы согласно требованиям статьи 1.2 закона 54-ФЗ.

Когда покупатель оплачивает товар, продавец либо выдает бумажный чек, либо отправляет на email или по SMS электронный. Оба варианта считаются кассовым чеком.

При этом электронный чек – полноценный кассовый документ, по которому можно оформить возврат, налоговый вычет и т. д. Он имеет ту же силу, что и напечатанный на бумаге.

Отправка цифрового чека возможна, если клиент называет номер телефона или email до момента расчетов, в ином случае это противоречит 54-ФЗ.

Статья в тему: Электронные чеки: как перейти и отправлять покупателям

Чек самозанятого

Самозанятые освобождены от онлайн-касс и при этом обязаны выдавать чеки клиентам – и физическим, и юридическим лицам.

С помощью чека самозанятый подтверждает свои доходы для уплаты НПД. Он формирует документ в приложении «Мой налог», где и отражает все расчеты с покупателями.

Порядок действий следующий:

Добавьте новую продажу в приложении или личном кабинете «Мой Налог».

Укажите название товара или услуги, цену.

Для ИП или юрлица укажите ИНН.

Подтвердите операцию – после этого данные автоматически отправятся в ФНС.

Передайте клиенту сформированный чек, формат – также либо электронный, либо бумажный.

Бланки строгой отчетности

В зависимости от цели использования, БСО может быть фискальным документом, а может и нет.

Бланки строгой отчетности – альтернатива фискальным чекам. Они формируются с помощью онлайн-кассы, а значит, сведения из них также передаются в ФНС в режиме онлайн. ИП и организации могут выдавать БСО вместо кассовых чеков клиентам-физлицам.

Нефискальные бланки строгой отчетности – документы, которые нужны для подтверждения факта пользования физлицом определенной услугой. Например, транспортной или культурно-развлекательной. Такие БСО не являются обязательными для налоговой и могут быть распечатаны в типографии.

Часто нефискальные БСО используют предприниматели и организации, освобожденные от ККТ.

Существуют следующие виды БСО:

проездной билет;

абонемент;

талон;

наряд;

квитанция.

Когда нужны фискальные чеки

Фискальный чек – это подтверждение покупки при расчетах с помощью онлайн-касс или приложения «Мой налог», если речь о самозанятых. В любом случае он нужен для отчетности по продажам в ФНС.

Некоторые разновидности документов, которые выдаются при покупке, не являются фискальными и не интересуют налоговую. К ним относятся:

квитанции от ИП и компаний, освобожденных от применения онлайн-касс;

товарный чек;

эквайринговый чек.

Далее – подробнее о том, когда и зачем нужны товарный и эквайринговый чеки.

Товарный чек

В отличие от кассового, товарный чек:

не является фискальным документом и может заполняться от руки и в свободной форме;

не содержит информации о кассе, используется для расшифровки наименования продукции или оказанных услуг.

Его выдают продавцы, которые ведут расчеты в труднодоступных или отдаленных местах. Они освобождены от обязанности работать с ККТ – это прописано в постановлении Правительства от 15.03.2017 № 296.

Остальные розничные продавцы обязаны выдавать кассовый чек, а товарный – дополнительно по просьбе покупателя. Согласно постановлению Правительства от 31.12.2020 № 2463, правило действует при продаже товаров следующих категорий:

технически сложные товары;

животные и растения;

стройматериалы;

мебель;

ткань, одежда, меха и обувь.

Бланк товарного чека можно скачать здесь.

Слип-чек

Эквайринговый чек, или слип-чек – документ, который формируется с помощью терминала эквайринга. Он подтверждает, что с карты списалась нужная сумма при покупке. Один экземпляр – на руки покупателю, второй остается у продавца.

Так как слип-чек – не фискальный документ, его нельзя выдать вместо кассового чека. Это нарушение 54-ФЗ, за которое предусмотрен штраф как за неприменение ККТ.

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Обязательные реквизиты кассового чека

Ниже – сокращенный список реквизитов чека, что нужно печатать на каждом документе, подтверждающем продажу:

Название документа.

Порядковый номер документа за смену.

Дата, время проведения расчета.

Место, адрес, где происходит расчет в зависимости от места его проведения (почтовый адрес здания, либо наименование, номер транспортного средства и адрес организации (ИП), либо адрес сайта).

Название организации (фамилия, имя, отчество ИП) и ИНН.

Применяемая система налогообложения.

Признак расчета (приход, возврат прихода, расход, возврат расхода).

Наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу, стоимость, ставка налога на добавленную стоимость (за исключением случаев, когда расчет производится пользователем, не являющимся плательщиком НДС или освобожденным от НДС, а также при расчетах за товары, не подлежащие налогообложению НДС).

Сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС.

Форма расчета (наличные деньги, электронный платеж), сумма оплаты наличными деньгами и (или) электронно.

Должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем, оформившего кассовый чек и выдавшего его покупателю (за исключением расчетов, произведенных через автоматические устройства, применяемых, в том числе и при расчетах в безналичном порядке в интернете).

Регистрационный номер ККТ.

Заводской номер фискального накопителя.

Фискальный признак документа.

Порядковый номер фискального документа.

Адрес сайта ОФД, где в дальнейшем можно будет проверить факт записи этого расчета и подлинности фискального признака.

Телефон или адрес электронной почты покупателя (в случае передачи ему кассового чека в электронной форме).

Адрес электронной почты отправителя кассового чека в электронной форме (в случае передачи покупателю кассового чека электронно).

Номер смены.

Фискальный признак сообщения (для кассовых чеков, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых ОФД).

QR-код.

Номер версии ФФД (для электронной формы).

Признак способа расчета (может не включаться в печатную форму при полном расчете, а в электронный чек – при полном расчете и только в ФФД 1.05).

Код формы фискального документа (для электронной формы).

Код товара. Этот реквизит включает идентификационный код для товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

Сумма акциза (для подакцизной продукции).

Регистрационный номер таможенной декларации (при расчетах за импортный товар).

Что должно быть зашифровано в QR-коде на кассовом чеке? Закон говорит, что там должны содержаться сведения о покупке: дата и время платежа, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа.

Реквизит «Код товара» обязательно нужно указывать по истечении 3 месяцев после вступления в силу правового акта, которым вводит обязательную для того или иного товара.

Напомним, что при расчетах между двумя компаниями, двумя ИП, либо между организацией и ИП нужно применять ККТ в двух случаях.

Первый – это прием и выдача наличных средств.

Второй – это прием и выдача безналичных средств с использованием электронного средства платежа с его предъявлением (например, при помощи пластиковой карты).

В этих случаях в чеке нужно будет указать:

наименование покупателя или клиента (название компании или ФИО предпринимателя);

ИНН покупателя или клиента.

В этом чеке отмечены следующие реквизиты:

Название магазина. Название документа. Приход – признак расчета. Номенклатура товара. Количество товара. Цена за единицу товара. Стоимость товара. % НДС. Сумма НДС. Итоговая сумма расчета. Форма расчета с суммой. Информация о налоговой системе продавца. ФИО кассира и его должность. Номер смены. ИНН торгового предприятия, выдавшего чек. ЗН – заводской номер кассовой машины. Наименование организации, выдавшей чек. Адрес расчета. Адрес сайта, где можно проверить чек. Порядковый номер чека. Дата и время выдачи чека. Регистрационный номер ККТ. Заводской номер фискального накопителя. Номер фискального чека. Фискальный признак данных. QR-код для проверки чека.

Все эти данные – обязательные реквизиты чека онлайн-кассы.

Если на чеке отсутствует хотя бы один из них, то по закону он считается недействительным. Предпринимателю придется приложить все усилия, чтобы доказать проверяющему органу применение онлайн-кассы. Иначе он будет оштрафован за несоблюдение закона.

Подробно про обязательные реквизиты чека можно прочитать в ст. 4.7 54-ФЗ. При этом контролировать соответствие реквизитов на чеках закону может даже сам покупатель, поэтому не только предпринимателям необходимо быть в курсе, какие реквизиты должны быть в кассовом чеке.

Маркировка в фискальных и кассовых документах

В России действует обязательная маркировка товаров: чем дальше – тем больше категорий под нее попадают.

В чеках обязательно указывать признак маркированных товаров. Визуально это выглядит как [М] или буквенно-цифровой «код товара».

Реквизит «Код товара» является обязательным реквизитом кассового чека. Но правила его записи определены только для маркированной продукции.

Важно! Кассовый чек и БСО могут не содержать код товара, если:

расчет не связан с передачей товара покупателю, в т. ч. при приеме предоплаты, авансов, в ломбарде;

покупатель возвращает товар с поврежденным или потерянным кодом маркировки;

в форматах ФД, утвержденных ФНС, для кода идентификации не установлены правила его включения в реквизит Код товара;

выводятся из оборота товары, произведенные до начала обязательной маркировки.

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По данным чека можно проверить законность торговой операции, которую он подтверждает. Далее разберем, как это сделать, но сначала поясним, что такое фискальный признак документа и что он показывает.

Что такое фискальный признак документа (ФП)

Фискальный признак – один из обязательных реквизитов чека. Он уникальный для каждого чека и включает 10 символов.

ФП защищает документ от корректирования и позволяет проверить достоверность информации в нем.

Проверка кассового чека

Корректен ли чек и доставлен ли в налоговую – проверить это может кто угодно по реквизитам:

тип операции – приход, расход, возврат прихода, возврат расхода;

дата и время расчета;

итог;

ФН – номер фискального накопителя из 16 цифр;

ФД – порядковый номер чека;

ФП – фискальный признак чека.

Проверить чек можно на сайте ОФД, на сайте ФНС или в специальном приложении налоговой службы.

Проверка чека на сайте ОФД

Обычно у оператора на сайте для этого есть раздел или сервис. Сайт можно посмотреть на чеке.

Способ подходит для проверки только тех чеков, которые обработал конкретный ОФД.

Проверка чека на сайте ФНС

По ссылке можно проверить любой чек – просто вбейте его реквизиты:

Проверка чека в мобильном приложении ФНС

Приложение «Проверка кассового чека ФНС России» доступно для Android и iOS. Скачать его можно там же, на странице проверки чека:

Чтобы начать пользоваться приложением, зарегистрируйтесь по номеру телефона, через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг.

Требования к бланкам строгой отчетности

Бланки строгой отчетности, которые служат альтернативой кассовым чекам, можно печатать только через онлайн-кассу. Использовать для этих целей БСО, отпечатанные в типографии, запрещено.

Все реквизиты БСО почти ничем не отличаются от реквизитов чека онлайн-кассы:

наименование; порядковый номер; дата, время и место (адрес) расчета; наименование организации или фамилию, имя, отчество ИП; ИНН; система налогообложения продавца; признак расчета (приход, расход, возврат прихода, возврат расхода); наименование товаров, работ, услуг (если их можно определить в момент оплаты); платежа, выплаты, их количество, цену за единицу в рублях с учетом скидок; наценка, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС плательщиком налога. ИП на спецрежимах, кроме тех, которые торгуют подакцизными товарами, не указывают в БСО наименование товара (работы, услуги) и его количество до 1 февраля 2021 года; сумма платежа (с указанием НДС и суммы налога); форма и сумма расчета наличными деньгами или в безналичном порядке; должность и фамилия сотрудника, который оформил и выдал покупателю БСО. Исключение: расчеты через автоматические устройства в безналичном порядке в интернете; регистрационный номер онлайн-ККТ; заводской номер фискального накопителя; фискальный признак документа; адрес сайта ФНС, на котором можно проверить платеж; абонентский номер или адрес электронной почты покупателя при передаче БСО в электронной форме или сайт, на котором такой документ можно получить; адрес электронной почты продавца при передаче покупателю БСО в электронной форме; порядковый номер фискального документа; номер смены; фискальный признак сообщения; заводской номер автоматического устройства для расчетов, если оплату принимают через такое устройство; QR-код; место (адрес) установки автоматического устройства для расчетов, с применением которого был расчет, – при расчетах с применением автоматических устройств.

Ниже – примерный образец БСО:

Использовать типографскую версию БСО могут только те, кто освобожден от использования ККТ. Но в этом случае бланки строгой отчетности будут только для внутреннего использования, так как те, кто освобожден от применения кассы, вправе не выдавать покупателям вообще никаких документов – ни чеков, ни бланков.

Тонкости и ошибки

Самые частые нюансы при работе с фискальными документами.

Где найти номер чека для проверки

У каждого чека есть два номера:

номер за смену – какой это чек по счету после открытия смены;

номер фискального документа – какой это по счету фискальный документ с момента начала активации ФН, с учетом других фискальных документов, например, отчетов о закрытии смены.

Показываем на примере реального документа:

Для проверки нужен номер фискального документа, а не порядковый номер чека, который указан на картинке выше.

ИНН кассира в чеке

Хотя в чеке есть поле для указания ИНН, это необязательный реквизит. Информация о кассире, которая должна быть указана – фамилия, инициалы и должность.

Наименование товара в чеке

Номенклатуру в чеке нужно указывать в столбик с суммой напротив. Их можно вводить вручную либо импортировать из списка товаров, загруженных в кассу: автоматически при считывании штрихкода или вручную.

При этом учитывайте требования:

Длина – до 128 символов включая пробелы;

Наименования разных товаров не должны повторяться;

Если при оплате и получении чека неизвестно, что именно купит клиент, формируйте чек с признаком предмета расчета «АВАНС» без указания наименования. Затем при отгрузке или передаче товара выдайте чек «Полный расчет» с полной информацией о товарах или услугах.

Чек коррекции

Нужен в двух случаях:

Вы провели расчет без использования онлайн-кассы, но не хотите попасть на штрафы.

Сформировать и направить чек коррекции нужно успеть до того, как о нарушении узнает налоговая – то есть между отчетами об открытии и закрытии смены. Иначе штрафа не избежать, даже при наличии чека.

Все подробности – в письме Минфина от 25.10.2022 № 30-01-15/103178.

Дата расчетов и дата корректировки могут не совпадать.

Нужно скорректировать расчет, по которому вы уже сформировали фискальный чек.

В этом случае чек коррекции – подтверждение того, что вы выполнили обязанность по исправлению.

Штрафы

По статье 14.5 КоАП предусмотрены следующие штрафы за нарушения в связи с использованием ККТ:

Нарушение / Размер штрафа или наказание Организация ИП или должностное лицо Приняли оплату без ККТ впервые 75-100% от суммы, минимум 30 тыс. руб. 25-50% от суммы, минимум 10 тыс. руб. Приняли оплату без ККТ повторно, и общие расчеты без ККТ превысили 1 млн руб. Приостановление работы до 90 суток Приостановление работы до 90 суток, для должностного лица – дисквалификация до 2 лет Использовали устаревшую или незарегистрированную ККТ Предупреждение или штраф 5-10 тыс. руб. Предупреждение или штраф 1,5-3 тыс. руб. Не выдали бумажный или электронный чек или фискальный БСО Предупреждение или штраф 10 тыс. руб. Предупреждение или штраф 2 тыс. руб. Не выдали чек или БСО пассажиру на транспорте 30 тыс. руб. 10 тыс. руб.

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