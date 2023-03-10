Розница на патенте: топ вопросов и ответов

ПСН и торговля в розницу

Действующим законодательством разрешено применять патентную систему налогообложения для розничной торговли.

Под патент попадает:

Розничная торговля через объекты торговой сети (стационарные и нестационарные), имеющие торговый зал.

Например, продажа товара в магазине или торговом павильоне.

Розничная торговля через объекты торговой сети без торгового зала.

Например, торговля на рынке или в киоске.

Розничная торговля развозная или разносная.

Например: продажа фруктов и овощей вразвал (с машины), торговля пирожками с рук.

Ограничения для работы на ПСН

Чтобы не потерять право на применение патента, нужно соблюдать лимиты:

Количество персонала – не более 15 человек.

В расчет берется средняя численность работников за период действия патента по всем видам патентной деятельности.

Доход – не более 60 млн руб. в год.

В отличие от УСН максимальный доход по ПСН не корректируется на коэффициент-дефлятор. Вообще коэффициент для ПСН есть, но он корректирует потенциально возможный доход (ПВД), а не сам лимит.

Площадь торгового зала – не более 150 кв. м.

В регионах этот лимит может быть ниже. Например, в Москве – не более 50 кв.м.

Запрещена продажа товаров из перечня в пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК.

На патенте нельзя торговать некоторыми подакцизными товарами (легковыми авто, мотоциклами мощностью свыше 150 л.с., бензином, дизтопливом и моторными маслами, некоторыми маркируемыми товарами (обувью и меховыми изделиями), товарами собственного производства.

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Патент для розницы. Вопросы и ответы

Подпадает ли под ПСН продажа товара со склада?

Мнения ФНС и Минфина по данному вопросу расходятся:

По мнению финансового ведомства, склад относится к объектам стационарной торговой сети, не имеющим торгового зала. То есть торговля через склад подпадает под ПСН.

Свою позицию Минфин основывает на том, что такой объект, как склад не приведен в перечне торговых объектов, применяемом в целях пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК. В связи с этим применять ПСН при торговле через склад нельзя.

Учитывая, что однозначного ответа на данный вопрос нет, рекомендуем обратиться за разъяснением в ИФНС по месту учета ИП. Это поможет избежать возможных споров с проверяющими.

Можно ли приобрести патент на торговлю через интернет (Wildberries, Оzon и т. п.)?

Нельзя (письмо Минфина от 12.04.2021 № 03-11-11/27582).

Применение ПСН в отношении онлайн-торговли не допускается. ИФНС и ФНС относят торговлю через интернет к реализации товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети и не считают такую торговлю розничной для целей применения ПСН.

Можно ли применять ПСН, если заказ товара происходит на сайте, а получение и оплата в магазине?

Да, можно (письмо Минфина от 01.12.2021 № 03-11-11/97432).

Несмотря на то, что торговать на ПСН через интернет нельзя, Минфин допускает применение патента, если выбор товара производится в сети, но оплата и получение – в торговой точке.

Может ли ИП на ПСН заключить договор с юридическим лицом на приобретение товаров для своих сотрудников?

Обязан ли он проверять, что данные подарки будут использоваться по назначению, а не перепроданы?

Может (письмо Минфина от 09.02.2021 № 03-11-11/8265).

ИП на патенте вправе реализовывать свой товар другим ИП или организациям по договору розничной купли-продажи. При условии, что товар приобретается для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Например, ИП может продать организации подарки для ее сотрудников.

Форма расчетов между ИП на ПСН и его клиентами значения не имеет. Это может быть как наличный, так и безналичный расчет.

При этом отслеживать дальнейшую судьбу приобретенного товара ИП не обязан (письмо Минфина от 29.04.2016 № 03-11-12/25473).

Нужно ли получать новый патент, если ИП переехал из одного павильона в другой внутри одного ТЦ?

Если это не привело к увеличению стоимости патента, то получать новый патент не нужно. Нужно лишь уведомить инспекцию об изменении адреса (письмо Минфина от 26.04.2018 № 03-11-12/28484).

Например, ИП сменил один павильон площадью 10 кв.м. на другой, такой же площадью, но этажом ниже. К увеличению стоимости патента это не привело и, значит, новый патент получать не нужно, но желательно уведомить ИФНС о том, что изменился номер павильона.

Порядок и сроки такого уведомления НК не предусмотрены, но рекомендуем придерживаться общего срока – 10 рабочих дней. Но, если вы уведомите ИФНС позже, санкций за это не последует.

Если переезд повлек изменение стоимости патента, то нужно получить новый патент (письмо Минфина от 22.05.2013 № 03-11-09/18174).

Например, ИП решил расшириться и переехать в павильон побольше. Если увеличение площади павильона повлечет увеличение стоимости патента, ИП обязан подать новое заявление на патент за 10 рабочих дней до начала работы в новом павильоне.

Должен ли ИП на ПСН применять ККТ при розничной торговле?

Да, должен (п. 1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003, письмо Минфина от 20.08.2019 № 03-01-15/63724).

ИП на ПСН обязан применять ККТ при продаже товаров через объекты стационарной и нестационарной торговой сети. Под исключения, при которых можно не применять онлайн-кассу, этот вид деятельности не подпадает.

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При этом не применять ККТ ИП на ПСН может в отношении торговли (п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ):

Исключение: торговые точки на рынках, которые продают непродовольственные товары из перечня Правительства (утвержден распоряжением от 14.04.2017 № 698-р). Например: мебель, спортивные товары, химические вещества.

При условии, что доля продажи газет и журналов в товарообороте такого киоска составляет не менее 50% от общего товарооборота, а ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ.

с рук, тележек, лотков, а также в поездах и самолетах (письмо Минфина от 17.08.2018 № 03-01-15/58567).

Торговля указанными способами подпадает под понятие «разносная торговля» и в отношении нее также не обязательно применять ККТ и выдавать БСО.

в киосках мороженым или безалкогольными напитками/водой/молоком в розлив (письмо ФНС от 05.09.2018 № ЕД-4-20/17285@).

При этом розлив указанных напитков в тару продавца с последующей ее продажей, также не повлечет обязанности применения ККТ.

Может ли ИП в одном помещении вести деятельность на ПСН и УСН?

Да, может (письмо Минфина от 28.07.2020 № 03-11-11/66940).

Закон не содержит ограничений, при условии, что соблюдается раздельный учет и условия применения обоих режимов налогообложения. Например, ИП в своем магазине может торговать обувью на УСН и сопутствующими немаркируемыми товарами на ПСН.

Какое-либо визуальное разделение торгового зала делать не нужно.

У ИП есть патент на розничную торговлю. Может ли он в рамках этого патента продавать в своем магазине кофе или чай?

Нет, не может (письмо ФНС от 16.08.2021 № СД-4-3/11527@).

Для продажи кофе ИП придется получить новый патент на общепит. Связано это с тем, что продажа кофе или чая, приготовленного с использованием кофемашины, относится уже не к розничной торговле, а к общепиту. На этот вид деятельности придется либо получить новый патент, либо перевести его на УСН.

Сколько книг учета доходов должен вести ИП, если у него несколько патентов?

По всем патентам можно вести одну книгу учета доходов.

До 2017 года книга велась отдельно по каждому патенту. С 2017 года эту обязанность отменили и разрешили ИП на ПСН вносить в книгу данные сразу по всем патентам (п. 1 ст. 346.53 НК).

Если ИП одновременно работает и на ПСН, и на УСН, сколько книг учета он должен вести?

Две (письмо Минфина от 19.03.2020 № 03-11-11/20724).

ИП, который совмещает УСН и ПСН, должен вести по ним раздельный учет. Книг учета будет две: одна по ПСН, вторая по УСН. При этом не важно, ведутся виды деятельности в одном помещении или разных.

ИП на ПСН взял патент на четыре торговых точки, но потом закрыл две из них. Можно ли пересчитать патент?

Да, можно (письмо Минфина от 05.07.2021 № 03-11-09/53236).

Порядок действий в этой ситуации такой:

ИП подает новое заявление на патент за 10 рабочих дней до начала работы с новыми показателями.

Затем обращается в ИФНС, выдавшую старый патент, с заявлением на перерасчет его стоимости.

Ранее ФНС и Минфин придерживались позиции о невозможности перерасчета стоимости патента при уменьшении количества единиц физического показателя.

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