Как оформить отказное письмо для маркетплейсов

Отказное письмо не является официальным документом

И не имеет законодательно утвержденной формы.

Отказное письмо – это информационный документ, который сообщает, что товар не нужно сертифицировать. Он ничего не регламентирует. При этом оформлять его не обязательно – такого требования нет в законодательстве. Также нет и госреестра таких писем, чтобы их проверить.

Оформление отказных писем – это всего лишь бизнес

Появился в начале 2010, когда только начинали делать декларации. Был всего один уполномоченный орган, и он зашивался от количества заявок, поэтому снял с себя эту обязанность. Ниша оказалась пустой, и органы по сертификации решили в ней зарабатывать. Теперь этим занимаются и аккредитованные органы, и добровольные центры, а в последние пару лет даже ООО стали делать.

Сколько действует отказное письмо и кто может его оформлять

Отказное письмо не имеет срока действия и действует до внесения изменений в перечни продукции (ПП № 2425) или Технические регламенты. После принятия изменений придется переоформлять.

Не важно, кто вы: ИП, юрлицо или самозанятый – отказные письма оформляются одинаково, нет каких-то особых правил. Есть нюансы с точки зрения закона для самозанятых.

Юридически оформлять отказное письмо на самозанятого некорректно – так же, как и любые другие сертификационные документы. Фактически это сделать возможно: просто получателем укажут ФИО и адрес, без ОГРНИП. В остальном никаких различий не будет. Иногда такие письма помогают самозанятым.

С 1 сентября 2022 года действует новое постановление Правительства № 2425 с перечнем продукции для обязательной сертификации. Оно заменило старое постановление № 982 от 01.12.2009.

Что это значит для продавцов:

сертификаты и декларации, оформленные до 1 сентября, действуют до окончания своего срока;

отказные письма, оформленные до 1 сентября со ссылкой на ПП № 982, больше не действуют;

при необходимости нужно переоформить отказное письмо со ссылкой на ПП № 2425.

Примеры товаров, на которые нужны разные сертификационные документы

Вот список некоторых таких товаров, которые часто продают на маркетплейсах.

Сертификат соответствия Декларация соответствия Отказное письмо детские принадлежности и игрушки одежда (первый слой и детская) батареи отопления презервативы табачные изделия косметика кухонная посуда продукты питания обои аккумуляторы предметы личной гигиены корма для животных канцелярские товары для взрослых аксессуары для гаджетов сувениры бижутерия спортинвентарь массажеры пряжа печатная продукция для взрослых

Что делать, если покупатель на маркетплейсе просит отказное письмо

На Вайлдбериз – можете просто сослаться на перечень продукции для обязательной сертификации, утвержденный государством. И добавить, что по закону это не обязательный документ.

На Озон – Ozon может ответить сам без привлечения вас. Если покупателю этого мало, то придется делать письмо и загружать в кабинет – так ответили в службе поддержки.

Ответ оператора в службе поддержки Озона

В Яндекс Маркете – можете ответить сами, что по закону это не обязательный документ. Или это сделает сам Маркет. Так нам сказал оператор по телефону из службы поддержки.

В СберМегаМаркете – поддержка отказалась разговаривать с нами, поэтому неизвестно, как быть.

Вообще, покупатели редко делают официальный запрос в поддержку. Если такое вдруг произошло, возможно, это происки недобросовестных конкурентов.

Если товар не подлежит сертификации – не надо делать отказное письмо. Так вы сэкономите 3 000 – 5 000 рублей.

Если покупатель требует письмо через личное общение, попробуйте сначала объяснить ему, что это не нужно. Можете использовать формулировки из нашей статьи. Если запросили письмо через поддержку – придется раскошелиться.

Что будет, если письмо не предоставить

Обычно товар, на который запросили документ, скрывают. Иногда могут оштрафовать, хотя юридически это необоснованно. Зависит от площадки и ее правил, оферты.

Например, в Яндекс Маркете нам сказали, что ничего не требуют вообще и регулируют вопрос сами с случае чего. А в Ozon требования другие – ваш товар временно заблокируют.

Вот такие правила на Озоне

Где можно сделать отказное письмо

Где удобнее. На сегодня отказные письма бывают:

от аккредитованных органов по сертификации: Ростест, ВНИИ сертификации и другие;

от добровольных органов по сертификации;

от обычных ООО.

В теории еще можно в Минпромторг обратиться, но только месяц будете ждать рассмотрения заявки, и неизвестно, ответят ли. Если вам совсем скучно жить, этот способ для вас.

Какие документы нужны для оформления

Никаких документов для подготовки отказного письма не нужно. Для очень спорной продукции максимум попросят фото продукта и словесное описание. Также ленивые органы и посредники могут запросить коды ТН ВЭД.

Если выбора особо нет, то добровольные органы сертификации предпочтительнее ООО.

В целом, без разницы, где заказать отказное письмо – установленной формы нет, законодательно процесс и порядок никак не регламентированы. Можете сделать от аккредитованного, добровольного органа по сертификации или ООО.

Но есть социальный контекст: де-юре письма от ООО котируются наравне с ВНИИС, де-факто они менее предпочтительны. Потому что непонятно, на каком основании ООО имеет право решать, подлежит продукция сертификации или нет.

Как правильно оформить отказное письмо

Образец отказного письма от ВНИИС

Образец отказного письма от ООО

Рассказываем, что должно быть в грамотно составленном отказном письме. Вот основные пункты, которые нужно указать в документе со ссылками:

Продукция не попадает под постановление Правительства № 2425 со всеми изменениями и дополнениями.

Продукция не попадает под Технический регламент. Это покажет, что товар не подлежит сертификации не только по ГОСТ, но и по ТР ТС.

Есть категории товаров, которые не нужно сертифицировать по ГОСТ, а вот декларировать по ТР ТС обязательно – например, бальзам для губ. Ниже рассказали алгоритм, как проверить, подлежит ли товар сертификации.

Продукция не попадает под постановление № 620, о котором мало кто знает. Оно перекликается с ПП № 2425 (бывшим № 982), можете сделать единую декларацию, чтобы действовала на ваш товар во всех странах, даже если на продукцию нет действующих Техрегламентов Таможенного союза.

Коды ТН ВЭД и ОКПД2. Хотя в последнее время тенденция такова, что коды ОКПД2 в письма не добавляют, так как в ПП № 2425 ОКПД2 убрали из перечня.

Отказное письмо не имеет срока действия и действует до внесения изменений в перечни продукции (ПП № 2425) или Технические регламенты. Если изменения приняты, но не коснулись вашего товара, все равно придется переоформить письмо с учетом обновленного постановления и новых версий регламентов. Это быстро: уходит 1–2 дня.

Не надо составлять на каждый отдельный товар свое отказное письмо. В одно письмо можно включить несколько – с разными ТН ВЭД, группами, ОКПД2. Если в сертифицирующей организации вам говорят, что для дилдо и свистков должны быть свои письма – уходите, на вас хотят обогатиться. Нет правил и ограничений.

В одном отказном письме может быть сколько угодно позиций. Спокойно делайте одно на разные товары. Если сертификационный орган говорит, что это не так, – он врет и хочет развести вас на деньги. Ищите другой.

Вместо отказного письма есть официальный юридический документ – отрицательное решение

Так никто не делает, но расскажем вам для справки.

Отрицательное решение – это когда орган по сертификации письменно отказывает, если вы обращаетесь по процессу формализовано, то есть подаете заявку на продукцию, которая сертификации не подлежит. На каждое постановление и Техрегламент будет свое отрицательное решение.

В этом случае как раз не получится получить на разные товары единый документ. Нужно собирать под каждый комплект документов, подавать, ждать и получать на каждый свое отрицательное решение. Но это долго, поэтому этим способом пользуются очень редко.

Как узнать, какие товары подлежат обязательной сертификации

Пользуйтесь, исходя из того, для чего нужно.

Способ 1 – долгий, но верный

Данный способ поможет разобраться в документах и начать в них ориентироваться, но на первых порах не даст 100% гарантии того, что вы правильно определите, подлежит ли продукция сертификации. Очень много тонкостей и нюансов.

Сперва найти код ТН ВЭД:

Зайти на сайт. Нажать: ТН ВЭД → Примеры декларирования. В строке поиска ввести название товара. Пролистать и просмотреть, какие коды повторяются для вашего товара.

Проверить наличие кодов в новом перечне продукции для сертификата и декларации:

Открыть страницу с постановлением. С помощью поиска найти по обоим кодам товар.

Если нашлось – оформляете декларацию и потом ставите знак СТР. Если ничего не нашлось, нужно еще проверить товар по техническим регламентам.

Единого утвержденного списка товаров, не требующих сертификации в России, нет. Перечень в постановлении обновляется каждый год.

Проверить по техрегламентам:

Открыть сайт с перечнем техрегламентов. Выбрать нужный, открыть его перечень и ввести ТН ВЭД для поиска.

Если нашлось – оформляете сертификат или декларацию и потом ставите знак ЕАС.

Если не нашлось – товар не нужно сертифицировать.

Бонус: если продаете что-то экстраординарное, проверьте товар в перечне госрегистрации. Введите его ТН ВЭД в поиске. Нашлось – тогда товару предстоит пройти госрегистрацию. Не нашлось – забудьте об этом. Лайфхак: если продукт был в техрегламенте, можете в этот перечень не заглядывать.

Если требуется, можно оформить товарный знак для своей продукции.

Фактически на Wildberries, как и на других маркетплейсах, можно торговать без зарегистированного товарного знака. Но если вы на маркетплейсе всерьез и надолго – рекомендуем его сделать. Кроме того, он защитит вас от недобросовестных конкурентов, которые могут оформить права на себя и предъявить иск.

Наша статья поможет разобраться, как зарегистрировать товарный знак.

Способ 2 – быстрый, но менее надежный

Зайти на сайт. Посмотреть в графу Характеристики. В пункте Сертификат посмотреть, какой сертификации подлежит товар: не требует или EAC.

Если покупаете на «Садоводе» или в ТЯК «Москва», можете спросить у локального продавца, кто производитель, что с сертификатом товара.

Способ 3 – ненапряжный

Позвонить в сертификационный центр и обо всем расспросить. Они проконсультируют бесплатно. Но имейте в виду: они заинтересованы, чтобы вы потом заказали сертификацию у них.

Центры разные, цены на одни и те же услуги могут сильно отличаться. Также некоторые могут мошенничать: за большие деньги предлагать неполную услугу или то, что по факту стоит сильно дешевле.

Выбирайте тщательно и сравнивайте. Главное, помните: отказные письма не обязательны – это всего лишь заработок для центра. Пусть вас не убеждают в обратном.

Если планируете продавать на маркетплейсах, вам понадобится система учета. С ее помощью вы будете в курсе товарооборота и прибыли.

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