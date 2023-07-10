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Маркетплейсы

Фулфилмент для маркетплейсов: что это такое и кому подходит

Продажи товаров на маркетплейсах пользуются большой популярностью среди продавцов, так как им самим не нужно открывать интернет-магазин и привлекать аудиторию. Но часто продавцы медлят с выходом на площадки, потому что у маркетплейсов много требований к упаковке и отгрузке. Фулфилмент облегчает работу продавцов на маркетплейсе — рассказываем как.
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Фулфилмент для маркетплейсов: что это такое и кому подходит
Иллюстрация: freepik/freepik

Что входит в услугу

Фулфилмент — это комплекс услуг, который продавец передает на аутсорс компании-оператору. Чаще всего сторонней организации можно передать такие процессы:

  • Получение и приемка товаров: продавец может привезти продукцию на склад компании сам или оператор заберет товар от продавца. При приемке товара проверяется маркировка, комплектация и целостность упаковки.

  • Хранение: товар находится на специально оборудованном складе оператора.

  • Прием заказов: продавец сообщает оператору о заказе, или оператор сам отслеживает новые заявки, или они принимаются в автоматическом режиме.

  • Комплектация и упаковка, включая сбор отдельных элементов на других складах.

  • Доставка своими силами или через транспортные компании.

Кроме того, в услуги фулфилмент-компаний также часто входит страхование груза, прием платежей, работа с возвратами, маркетинговое сопровождение, бухгалтерский учет, фото- и видеосъемка продукции.

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Кому подходит фулфилмент

Фулфилмент — это практичное решение:

  • Если вы хотите делегировать задачи. Например, производители могут продавать свою продукцию напрямую без участия дистрибьюторов, передавая им вопросы складского учета, хранения и доставки.

  • Если вы хотите сэкономить на издержках. Не нужно искать складское помещение, нанимать персонал. Часто фулфилмент-операторы берут оплату только за то место, которое фактически занимает продукция.

  • Если вам нужно быстро выйти на маркетплейс. Вы можете передать компании целый комплекс услуг и не тратить время на их организацию своими силами.

  • Если вы продавец из дальнего региона или зарубежья и планируете вести дела удаленно.

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Преимущества и недостатки фулфилмента

Итак, главный плюс услуги в том, что продавец передает рутинные операции на аутсорс, тем самым он экономит время, которое можно вложить в развитие бизнеса, привлечение клиентов и другие полезные задачи.

Кроме того, фулфилмент позволяет продавцу диверсифицировать риски, поскольку оператор отвечает за целостность товаров. У оператора отлажены логистические процессы и взаимодействие с перевозчиками, выстроены регламенты по работе с товарами.

Среди недостатков фулфилмента можно выделить:

  • Отсутствие гибкости в процессах. Продавец вынужден подстраиваться под график и условия работы оператора. Часто, к примеру, тот работает всего с несколькими перевозчиками.

  • Невозможность мгновенного получения средств. Если конечный клиент оплатил товар после поставки, то продавец может получить деньги и документы в установленные сроки, но не в любой день.

  • Продавец может попасть на склад только в определенное время и ему сложнее контролировать качество товара.

  • Необходимость в некоторых случаях самостоятельно обрабатывать заявки. Если продавец реализует эксклюзивный товар, то ему часто нужно предварительно консультировать покупателей.

  • Ошибки в обработке заказов. Сложности возникают из-за того, что сотрудники фулфилмент-компании не знают специфики товара.

Схемы работы 

Есть 3 основные схемы работы с маркетплейсами, которые различаются в зависимости от того, кто хранит, собирает и доставляет заказы. Основные отличия показаны в таблице.

FBO (Fulfillment by Operator)

Фулфилмент от самого маркетплейса. Продавец готовит товары по требованиям маркетплейса, а все операции по сборке, упаковке и доставке проводят сотрудники площадки.

Схема подходит для товаров с высоким спросом, которые не задерживаются на складе и не требуют высокой дополнительной комиссии за хранение. 

FBS (Fulfillment by Seller)

Продавец собирает заказы сам или передает их оператору, а маркетплейс доставляет товар от сортировочного центра до покупателя. Такая схема подходит для небольшого объема продаж или если вы не хотите рисковать.

В отличие от работы по FBO, здесь нет риска столкнуться с потерей товара или его внешнего вида.

DBS (Delivery by Seller)

В этом случае продавец полностью отвечает за весь логистический процесс, а маркетплейс берет минимальную комиссию. Складские остатки находятся у продавца, он же обрабатывает и возвраты.

Такая схема подойдет при реализации хрупких вещей и товаров, требующих специальной упаковки. 

Как выбрать оператора фулфилмента

По оценке Data Insight, только в крупных городах России работает сотня операторов фулфилмента. Среди крупнейших компаний — «СДЭК», «БЕТА ПРО», Arvato, SPSR EXPRESS, SHIPTOR, B2CPL, «ФУЛЕКСПРО», ExpressRMS.

Чтобы выбрать поставщика услуг, нужно учитывать такие показатели:

  • Цены и тарифы. Цены у разных операторов могут различаться вдвое, поэтому нужно выбирать тариф исходя из собственных задач: требуется ли вам подготовка и обработка заказов, либо только упаковка и доставка. В любом случае тариф должен быть прозрачным, а все условия необходимо закрепить в договоре, в том числе сроки заявок, комплектации и отгрузки, цену каждой услуги.

  • Объем и расположение складов: если требуются особые условия хранения — возможны ли они у этого оператора, насколько быстро со склада можно отправить товар клиентам.

  • Условия доставки: доставляет ли оператор самостоятельно или сотрудничает с курьерской службой, как быстро отправляются заказы.

  • Организация работы. Лучше всего посетить склад оператора и лично убедиться, как устроены процессы, и как сотрудники обращаются с товарами.

  • Опыт компании. Стоит доверять проверенным компаниям, которые находятся на рынке не первый год и работают с крупными клиентами.

Заключение

Работа с фулфилмент-компаниями позволяет продавцу делегировать все или часть процессов по хранению, обработке и доставке заказов. С помощью такой услуги можно быстро выйти на маркетплейс, снизить логистические издержки и повысить качество сервиса для конечных клиентов.

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Сервис учитывает актуальную комиссию маркетплейсов. Есть двусторонняя синхронизация статусов доставки, а при достижении статуса «Доставлен» автоматически формируются отгрузки и входящие платежи.

Ключевые возможности:

  • контроль остатков;

  • контроль доставок в пути;

  • сборка заказов до 90% быстрее, чем вручную — массовая печать этикеток со штрихкодами;

  • автоматические заказы поставщикам на основании статистики продаж;

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Комментарии

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