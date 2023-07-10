Фулфилмент для маркетплейсов: что это такое и кому подходит

Что входит в услугу
Фулфилмент — это комплекс услуг, который продавец передает на аутсорс компании-оператору. Чаще всего сторонней организации можно передать такие процессы:
Получение и приемка товаров: продавец может привезти продукцию на склад компании сам или оператор заберет товар от продавца. При приемке товара проверяется маркировка, комплектация и целостность упаковки.
Хранение: товар находится на специально оборудованном складе оператора.
Прием заказов: продавец сообщает оператору о заказе, или оператор сам отслеживает новые заявки, или они принимаются в автоматическом режиме.
Комплектация и упаковка, включая сбор отдельных элементов на других складах.
Доставка своими силами или через транспортные компании.
Кроме того, в услуги фулфилмент-компаний также часто входит страхование груза, прием платежей, работа с возвратами, маркетинговое сопровождение, бухгалтерский учет, фото- и видеосъемка продукции.
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Кому подходит фулфилмент
Фулфилмент — это практичное решение:
Если вы хотите делегировать задачи. Например, производители могут продавать свою продукцию напрямую без участия дистрибьюторов, передавая им вопросы складского учета, хранения и доставки.
Если вы хотите сэкономить на издержках. Не нужно искать складское помещение, нанимать персонал. Часто фулфилмент-операторы берут оплату только за то место, которое фактически занимает продукция.
Если вам нужно быстро выйти на маркетплейс. Вы можете передать компании целый комплекс услуг и не тратить время на их организацию своими силами.
Если вы продавец из дальнего региона или зарубежья и планируете вести дела удаленно.
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Преимущества и недостатки фулфилмента
Итак, главный плюс услуги в том, что продавец передает рутинные операции на аутсорс, тем самым он экономит время, которое можно вложить в развитие бизнеса, привлечение клиентов и другие полезные задачи.
Кроме того, фулфилмент позволяет продавцу диверсифицировать риски, поскольку оператор отвечает за целостность товаров. У оператора отлажены логистические процессы и взаимодействие с перевозчиками, выстроены регламенты по работе с товарами.
Среди недостатков фулфилмента можно выделить:
Отсутствие гибкости в процессах. Продавец вынужден подстраиваться под график и условия работы оператора. Часто, к примеру, тот работает всего с несколькими перевозчиками.
Невозможность мгновенного получения средств. Если конечный клиент оплатил товар после поставки, то продавец может получить деньги и документы в установленные сроки, но не в любой день.
Продавец может попасть на склад только в определенное время и ему сложнее контролировать качество товара.
Необходимость в некоторых случаях самостоятельно обрабатывать заявки. Если продавец реализует эксклюзивный товар, то ему часто нужно предварительно консультировать покупателей.
Ошибки в обработке заказов. Сложности возникают из-за того, что сотрудники фулфилмент-компании не знают специфики товара.
Схемы работы
Есть 3 основные схемы работы с маркетплейсами, которые различаются в зависимости от того, кто хранит, собирает и доставляет заказы. Основные отличия показаны в таблице.
FBO (Fulfillment by Operator)
Фулфилмент от самого маркетплейса. Продавец готовит товары по требованиям маркетплейса, а все операции по сборке, упаковке и доставке проводят сотрудники площадки.
Схема подходит для товаров с высоким спросом, которые не задерживаются на складе и не требуют высокой дополнительной комиссии за хранение.
FBS (Fulfillment by Seller)
Продавец собирает заказы сам или передает их оператору, а маркетплейс доставляет товар от сортировочного центра до покупателя. Такая схема подходит для небольшого объема продаж или если вы не хотите рисковать.
В отличие от работы по FBO, здесь нет риска столкнуться с потерей товара или его внешнего вида.
DBS (Delivery by Seller)
В этом случае продавец полностью отвечает за весь логистический процесс, а маркетплейс берет минимальную комиссию. Складские остатки находятся у продавца, он же обрабатывает и возвраты.
Такая схема подойдет при реализации хрупких вещей и товаров, требующих специальной упаковки.
Как выбрать оператора фулфилмента
По оценке Data Insight, только в крупных городах России работает сотня операторов фулфилмента. Среди крупнейших компаний — «СДЭК», «БЕТА ПРО», Arvato, SPSR EXPRESS, SHIPTOR, B2CPL, «ФУЛЕКСПРО», ExpressRMS.
Чтобы выбрать поставщика услуг, нужно учитывать такие показатели:
Цены и тарифы. Цены у разных операторов могут различаться вдвое, поэтому нужно выбирать тариф исходя из собственных задач: требуется ли вам подготовка и обработка заказов, либо только упаковка и доставка. В любом случае тариф должен быть прозрачным, а все условия необходимо закрепить в договоре, в том числе сроки заявок, комплектации и отгрузки, цену каждой услуги.
Объем и расположение складов: если требуются особые условия хранения — возможны ли они у этого оператора, насколько быстро со склада можно отправить товар клиентам.
Условия доставки: доставляет ли оператор самостоятельно или сотрудничает с курьерской службой, как быстро отправляются заказы.
Организация работы. Лучше всего посетить склад оператора и лично убедиться, как устроены процессы, и как сотрудники обращаются с товарами.
Опыт компании. Стоит доверять проверенным компаниям, которые находятся на рынке не первый год и работают с крупными клиентами.
Заключение
Работа с фулфилмент-компаниями позволяет продавцу делегировать все или часть процессов по хранению, обработке и доставке заказов. С помощью такой услуги можно быстро выйти на маркетплейс, снизить логистические издержки и повысить качество сервиса для конечных клиентов.
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Сервис учитывает актуальную комиссию маркетплейсов. Есть двусторонняя синхронизация статусов доставки, а при достижении статуса «Доставлен» автоматически формируются отгрузки и входящие платежи.
Ключевые возможности:
контроль остатков;
контроль доставок в пути;
сборка заказов до 90% быстрее, чем вручную — массовая печать этикеток со штрихкодами;
автоматические заказы поставщикам на основании статистики продаж;
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