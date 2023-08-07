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Маркировка товаров

Маркировка: обзор предстоящих изменений 2023-2024

У бизнеса остался всего месяц, чтобы подготовиться к предстоящим изменениям законодательства по маркировке. Расскажем, какие новые группы товаров нужно будет маркировать в сентябре, что меняется для уже маркируемых категорий и как удобнее организовать работу с ними.
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Маркировка: обзор предстоящих изменений 2023-2024
Иллюстрация: tonodiaz/freepik

Новые маркируемые в 2023 году товары 

Безалкогольные напитки

Раньше их маркировка проходила в формате эксперимента, а с 1 сентября 2023 года всем производителям и импортерам потребуется зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе».

Чтобы уточнить, нужно ли маркировать конкретный вид продукции, сверяйте коды ТНВЭД и ОКПД-2 со списком.

Тем, кто выпускает или ввозит в страну напитки в стеклянных и полимерных упаковках, нужно описать товары в системе до 1 декабря 2023 года. До этого настройте и протестируйте процессы заказа кодов, нанесения их на товары, ввода продукции в оборот и отправки отчетности.

Детская вода

Компании, импортирующие или производящие воду для детского питания, к сентябрю должны быть зарегистрированы в ГИС МТ, чтобы с этого момента передавать данные о вводе этих товаров в оборот. Соответственно, на всех упаковках такой воды должен быть размещен код маркировки.

Медицинские изделия (из списка)

Как и для безалкогольных напитков, 31 августа 2023 года заканчивается эксперимент по маркировке для медицинских изделий. Компаниям, не участвующим в эксперименте, с сентября нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе».

С начала октября изготовителям и импортерам очистителей воздуха и ортопедической обуви нельзя вводить в оборот изделия без маркировки.  

БАДы

Участникам оборота БАДов к сентябрю 2023 года нужно быть зарегистрированными в системе. Через месяц можно будет продавать только маркированные БАДы, а сведения по вводу их в оборот потребуется отправлять в «Честный ЗНАК». Импортеры будут вносить в декларации информацию о маркировке товаров с ноября. 

Кресла-коляски

С сентября организации регистрируются в «Честном ЗНАКе», а через месяц начнут в обязательном порядке подавать сведения о вводе в оборот. Импортеры с 1 ноября 2023 года будут указывать код маркировки упаковки, код агрегатов групповой упаковки в декларациях и отправлять в систему сведения о вводе в оборот. До 1 сентября 2024 года необходимо промаркировать остатки товаров на складах.

Антисептические средства для рук

Регистрация в системе маркировки стартует в сентябре 2023 года, за месяц компаниям нужно подготовиться: приобрести необходимую технику и программы, отработать процесс получения и нанесения кодов. С октября товары должны быть промаркированы, а сведения о вводе в оборот — передаваться в систему.

Пиво

1 октября 2023 года начинается обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков — пока только тех, которые выпускаются в стеклянных и полимерных упаковках. К этой дате производителям и импортерам необходимо описать товары в каталоге. 

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Изменения для маркируемых товаров в 2023 году

1 октября 2023 года прекращается оборот немаркированной никотиносодержащей продукции. До этого момента необходимо промаркировать ее остатки. С декабря такое же правило распространяется на электронные сигареты — продавать такие товары при отсутствии маркировки будет нельзя.

В системе МойСклад можно промаркировать остатки для НСП и электронных сигарет. Прямо из сервиса закажите коды маркировки и введите их в оборот благодаря бесшовной интеграции с Честным ЗНАКом. Также из МоегоСклада можно напечатать этикетки с кодами. Работать с маркировкой удобно и просто — сканируйте и проверяйте коды при продаже товаров на кассе, передавайте данные в Честный ЗНАК. Загружайте документы из ЭДО при приемке. 

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Для КФХ и СПК с декабря 2023 года вводится маркировка молочной продукции. Фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы будут отчитываться об обороте и выводе из него этой продукции.

С 1 декабря 2023 года компаниям индустрии HoReCa и госучреждениям, которые предоставляют услуги общепита и покупают упакованную воду и молочную продукцию для собственных нужд, необходимо отчитываться по выводу таких товаров из оборота. К этой дате организации должны настроить ЭДО, чтобы обмениваться документами с поставщиками.

С декабря 2023 года планируется расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке. Это предварительный срок, который еще может измениться.

В расширенный список обязательных для маркировки изделий войдут новые категории — от пальто и ветровок до продукции из искусственного меха. 

Новые группы маркируемых товаров в 2024 году

Начинается маркировка пива во всех видах тары, помимо пластиковой и  стеклянной:производители такой продукции должны к 15 января 2023 года зарегистрироваться в ГИС МТ и описать товары в каталоге. 

С 1 марта 2024 года нужно наносить DataMatrix-код на другие виды медизделий, помимо тех, что уже подлежат маркировке, в том числе слуховые аппараты, томографы, коронарные стенты и др. 

Маркировка безалкогольных напитков коснется продукции в других упаковках:с  1 марта 2024 года маркируются напитки в банках, в том числе алюминиевых и полимерных, а с 1 июня 2024 года — те, которые выпускаются в кегах, Tetra Pak и прочих видах упаковок.

Как упростить процесс маркировки и наладить работу

За нарушение правил маркировки штрафуют, поэтому организациям нужно учитывать все нюансы и сроки введения обязательных требований. К тому же они касаются всех участников оборота — от производителей и импортеров до розничных продавцов. Каждый шаг регистрируется в «Честном ЗНАКе» и отражается в товарном учете. Поэтому работать с маркировкой удобнее в одной программе. 

Система МойСклад — универсальное решение, которое подходит для любого участника оборота. В ней вы сможете вести все процессы, связанные с маркировкой:

  • Заказывайте коды в «Честном ЗНАКе»и распечатывайте их.

  • Перед продажей маркированной продукциивводите ее в оборот.

  • Выводите коды из оборота: при розничной продаже с помощью «Кассы МойСклад» или по другим причинам — возврат, экспорт за пределы ЕАЭС, применение для своих нужд и др.

  • Если DataMatrix код нечитабелен, можно запросить новый и заменить его на этикетке.

  • Списывайте уже напечатанные коды, которые испортились или потерялись.

  • Формируйте агрегированные коды при оптовой отгрузке: чтобы не сканировать код на каждой упаковке, несколько штук можно объединить в транспортную упаковку.

  • Обменивайтесь документами с контрагентами с помощью ЭДО.

  • В «Кассе МойСклад» есть функционал возврата кодов в оборот: он может быть  проведен на основании продажи или без основания, полностью или частично.

  • Проверяйте корректность кодов: зарегистрирован ли код в «Честном ЗНАКе», не принадлежит ли он другому поставщику.

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Комментарии

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