Маркировка: обзор предстоящих изменений 2023-2024

Новые маркируемые в 2023 году товары
Безалкогольные напитки
Раньше их маркировка проходила в формате эксперимента, а с 1 сентября 2023 года всем производителям и импортерам потребуется зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе».
Чтобы уточнить, нужно ли маркировать конкретный вид продукции, сверяйте коды ТНВЭД и ОКПД-2 со списком.
Тем, кто выпускает или ввозит в страну напитки в стеклянных и полимерных упаковках, нужно описать товары в системе до 1 декабря 2023 года. До этого настройте и протестируйте процессы заказа кодов, нанесения их на товары, ввода продукции в оборот и отправки отчетности.
Детская вода
Компании, импортирующие или производящие воду для детского питания, к сентябрю должны быть зарегистрированы в ГИС МТ, чтобы с этого момента передавать данные о вводе этих товаров в оборот. Соответственно, на всех упаковках такой воды должен быть размещен код маркировки.
Медицинские изделия (из списка)
Как и для безалкогольных напитков, 31 августа 2023 года заканчивается эксперимент по маркировке для медицинских изделий. Компаниям, не участвующим в эксперименте, с сентября нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе».
С начала октября изготовителям и импортерам очистителей воздуха и ортопедической обуви нельзя вводить в оборот изделия без маркировки.
БАДы
Участникам оборота БАДов к сентябрю 2023 года нужно быть зарегистрированными в системе. Через месяц можно будет продавать только маркированные БАДы, а сведения по вводу их в оборот потребуется отправлять в «Честный ЗНАК». Импортеры будут вносить в декларации информацию о маркировке товаров с ноября.
Кресла-коляски
С сентября организации регистрируются в «Честном ЗНАКе», а через месяц начнут в обязательном порядке подавать сведения о вводе в оборот. Импортеры с 1 ноября 2023 года будут указывать код маркировки упаковки, код агрегатов групповой упаковки в декларациях и отправлять в систему сведения о вводе в оборот. До 1 сентября 2024 года необходимо промаркировать остатки товаров на складах.
Антисептические средства для рук
Регистрация в системе маркировки стартует в сентябре 2023 года, за месяц компаниям нужно подготовиться: приобрести необходимую технику и программы, отработать процесс получения и нанесения кодов. С октября товары должны быть промаркированы, а сведения о вводе в оборот — передаваться в систему.
Пиво
1 октября 2023 года начинается обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков — пока только тех, которые выпускаются в стеклянных и полимерных упаковках. К этой дате производителям и импортерам необходимо описать товары в каталоге.
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Изменения для маркируемых товаров в 2023 году
1 октября 2023 года прекращается оборот немаркированной никотиносодержащей продукции. До этого момента необходимо промаркировать ее остатки. С декабря такое же правило распространяется на электронные сигареты — продавать такие товары при отсутствии маркировки будет нельзя.
В системе МойСклад можно промаркировать остатки для НСП и электронных сигарет. Прямо из сервиса закажите коды маркировки и введите их в оборот благодаря бесшовной интеграции с Честным ЗНАКом. Также из МоегоСклада можно напечатать этикетки с кодами. Работать с маркировкой удобно и просто — сканируйте и проверяйте коды при продаже товаров на кассе, передавайте данные в Честный ЗНАК. Загружайте документы из ЭДО при приемке.
Для КФХ и СПК с декабря 2023 года вводится маркировка молочной продукции. Фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы будут отчитываться об обороте и выводе из него этой продукции.
С 1 декабря 2023 года компаниям индустрии HoReCa и госучреждениям, которые предоставляют услуги общепита и покупают упакованную воду и молочную продукцию для собственных нужд, необходимо отчитываться по выводу таких товаров из оборота. К этой дате организации должны настроить ЭДО, чтобы обмениваться документами с поставщиками.
С декабря 2023 года планируется расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке. Это предварительный срок, который еще может измениться.
В расширенный список обязательных для маркировки изделий войдут новые категории — от пальто и ветровок до продукции из искусственного меха.
Новые группы маркируемых товаров в 2024 году
Начинается маркировка пива во всех видах тары, помимо пластиковой и стеклянной:производители такой продукции должны к 15 января 2023 года зарегистрироваться в ГИС МТ и описать товары в каталоге.
С 1 марта 2024 года нужно наносить DataMatrix-код на другие виды медизделий, помимо тех, что уже подлежат маркировке, в том числе слуховые аппараты, томографы, коронарные стенты и др.
Маркировка безалкогольных напитков коснется продукции в других упаковках:с 1 марта 2024 года маркируются напитки в банках, в том числе алюминиевых и полимерных, а с 1 июня 2024 года — те, которые выпускаются в кегах, Tetra Pak и прочих видах упаковок.
Как упростить процесс маркировки и наладить работу
За нарушение правил маркировки штрафуют, поэтому организациям нужно учитывать все нюансы и сроки введения обязательных требований. К тому же они касаются всех участников оборота — от производителей и импортеров до розничных продавцов. Каждый шаг регистрируется в «Честном ЗНАКе» и отражается в товарном учете. Поэтому работать с маркировкой удобнее в одной программе.
Система МойСклад — универсальное решение, которое подходит для любого участника оборота. В ней вы сможете вести все процессы, связанные с маркировкой:
Заказывайте коды в «Честном ЗНАКе»и распечатывайте их.
Перед продажей маркированной продукциивводите ее в оборот.
Выводите коды из оборота: при розничной продаже с помощью «Кассы МойСклад» или по другим причинам — возврат, экспорт за пределы ЕАЭС, применение для своих нужд и др.
Если DataMatrix код нечитабелен, можно запросить новый и заменить его на этикетке.
Списывайте уже напечатанные коды, которые испортились или потерялись.
Формируйте агрегированные коды при оптовой отгрузке: чтобы не сканировать код на каждой упаковке, несколько штук можно объединить в транспортную упаковку.
Обменивайтесь документами с контрагентами с помощью ЭДО.
В «Кассе МойСклад» есть функционал возврата кодов в оборот: он может быть проведен на основании продажи или без основания, полностью или частично.
Проверяйте корректность кодов: зарегистрирован ли код в «Честном ЗНАКе», не принадлежит ли он другому поставщику.
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