Как правильно заполнить карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор

Также расскажем, как упростить торговлю на маркетплейсах с помощью МоегоСклада — обрабатывать заказы и контролировать прибыль со всех площадок в одном окне.
Что вы узнаете на вебинаре
Плохая и хорошая карточка товара: в чем отличия.
Как анализировать и использовать контент конкурентов без плагиата.
Как автоматизировать торговлю: контроль остатков и цен, быстрая сборка заказов.
Что исправить в своих карточках прямо сейчас. Ответы на вопросы.
Программа вебинара
11:00 — 11:20, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Упрощаем работу с товарами на Ozon и Wildberries:
Зачем нужен МойСклад селлеру для работы с товарами на маркетплейсе.
Три способа учета товаров, анализа продаж для новичков и опытных продавцов.
Обзор возможностей интеграций с Ozon и Wildberries: контроль остатков и цен, быстрая сборка заказов, автоматизация продаж.
11:20 — 12:20, Кристина Кокина, руководитель отдела обучения Adapter.
Adapter | Разбор карточек товаров участников вебинара в прямом эфире:
Что отличает плохую карточку товара от хорошей.
Как анализировать контент конкурентов и использовать в своих карточках товаров без плагиата и санкций.
Конкретные рекомендации, что нужно исправить прямо сейчас в карточках товаров участников вебинара.
Ответы на вопросы.
Карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор
Бесплатный вебинар 17 августа в 11:00 (МСК)
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid:
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