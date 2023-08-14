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Маркетплейсы

Как правильно заполнить карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор

Содержание карточки товаров влияет на объем продаж на маркетплейсе. Вы узнаете, как правильно заполнить карточку товара на Ozon и WB, чтобы получить максимум прибыли. Все на конкретных примерах: правильное описание, ключевые слова, фото, видео. Расскажем, как не надо заполнять карточки товаров, покажем ошибки, дадим рекомендации, как их исправить. 
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Как правильно заполнить карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор
Иллюстрация: freepik/freepik

Также расскажем, как упростить торговлю на маркетплейсах с помощью МоегоСклада — обрабатывать заказы и контролировать прибыль со всех площадок в одном окне.

Записаться на бесплатный вебинар 17 августа в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Плохая и хорошая карточка товара: в чем отличия.

  • Как анализировать и использовать контент конкурентов без плагиата.

  • Как автоматизировать торговлю: контроль остатков и цен, быстрая сборка заказов.

  • Что исправить в своих карточках прямо сейчас. Ответы на вопросы.

Программа вебинара

11:00 — 11:20, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Упрощаем работу с товарами на Ozon и Wildberries:

  • Зачем нужен МойСклад селлеру для работы с товарами на маркетплейсе.

  • Три способа учета товаров, анализа продаж для новичков и опытных продавцов.

  • Обзор возможностей интеграций с Ozon и Wildberries: контроль остатков и цен, быстрая сборка заказов, автоматизация продаж.

11:20 — 12:20, Кристина Кокина, руководитель отдела обучения Adapter.

Adapter | Разбор карточек товаров участников вебинара в прямом эфире:

  • Что отличает плохую карточку товара от хорошей.

  • Как анализировать контент конкурентов и использовать в своих карточках товаров без плагиата и санкций.

  • Конкретные рекомендации, что нужно исправить прямо сейчас в карточках товаров участников вебинара.

  • Ответы на вопросы.

Записаться на бесплатный вебинар 17 августа в 11:00 мск

Карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор

Бесплатный вебинар 17 августа в 11:00 (МСК)

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid:

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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