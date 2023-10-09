Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы

Участники вебинара могут задать вопрос по маркировке НСП, вейпов, товаров легкой промышленности и безалкогольных напитков. Оставьте свой вопрос в форме после регистрации и получите ответ во время эфира.
Записаться на бесплатный вебинар 12 октября в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как маркировать остатки электронных сигарет и какие штрафы ждут после 1 декабря.
В чем отличие маркировки безалкогольных напитков от упакованной воды.
Маркировка легпрома: обзор новых товаров и сроки начала.
Как продавать маркированные товары на маркетплейсах и в интернет-магазине.
Программа вебинара
11:00 — 11:35, Дмитрий Сидоров, руководитель отдела продаж в МоемСкладе.
МойСклад | Как упростить маркировку остатков электронных сигарет:
МойСклад — бесплатное решение для работы с маркированными товарами.
Демо: заказ кодов маркировки, ввод в оборот, оптовая отгрузка, приемка и сверка кодов в магазине, продажа на кассе.
Как выводить из оборота маркированные товары проданные в интернет-магазине или на маркетплейсах.
Обзор бесплатного обучения от МоегоСклада по работе с маркировкой для розницы.
Разбор кейсов внедрения маркировки в бизнесе.
11:35 — 12:05, Юрий Бабинков, руководитель проектов в товарной группе «Табак».
Честный ЗНАК | Завершение этапов маркировки никотиносодержащей продукции и электронных сигарет:
Окончание маркировки остатков для стиков, кальянных смесей, жидкостей для электронок. Что нужно успеть.
Как проверить нарушения при торговле маркированным товаром и вовремя исправить.
Ответы на вопросы.
12:05 — 12:35, Алексей Конов, руководитель проектов в товарной группе «Обувь/Легпром».
Честный ЗНАК | Маркировка легкой промышленности: новые товарные группы, импорт из СНГ:
Обзор новых товаров, подлежащих маркировке. Примерные сроки начала.
Маркировка товаров легкой промышленности из стран СНГ. Что нужно знать, чтобы не получить штраф и быстро пройти таможенное оформление.
Ответы на вопросы.
12:35 — 13:00, Мадина-Мишель Новикова, продакт менеджер ЭДО.Поток.
OFD.ru | Электронный документооборот для маркировки:
Что такое роуминг и как его настроить.
Как пользоваться личным кабинетом в системе ЭДО.
Ошибки с документами и как их исправить.
Что делать в ЭДО, если товар испортился, украден или не читаются коды маркировки.
12:00 — 13:25:
Честный ЗНАК | Этапы маркировка безалкогольных напитков:
Как начать готовиться мелким производителям: этапы и регистрация в системе.
Отличия от маркировки упакованной воды. Кейсы, которые приходилось решать во время эксперимента.
Списания для внутренних нужд и использование в школьных и медицинских учреждениях.
Ответы на вопросы.
Регистрация.
Записаться на бесплатный вебинар 12 октября в 11:00 мск
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