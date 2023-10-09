Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы

Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи

Законодательство не требует обязательного перехода на электронный кадровый документооборот. Но цифровизация процессов ускорит решение кадровых задач. Как прогнозируют эксперты, электронный документооборот в кадровом деле в 2024 году увеличится в 8-10 раз. Расскажем, как организовать переход на КЭДО и как к нему подготовиться.