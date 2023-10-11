Как сэкономить на кассе для интернет-магазина

Торговля в онлайне не освобождает компанию или ИП от обязанности применять ККТ. Сумма расходов на покупку онлайн-кассы зависит от того, как будет приниматься оплата: на сайте, в пункте выдачи или при доставке. Разберем, как сэкономить на ККТ для интернет-магазина и что нужно учесть при выборе онлайн-кассы для бизнеса в сети.

Как сэкономить на покупке кассы для интернет-магазина

Вариантов оптимизации расходов на покупку ККТ для интернет-торговли несколько:

Отказ от применения ККТ в случаях, когда это возможно.

В большинстве случаев интернет-магазин обязан использовать при расчетах кассовый аппарат. Но есть некоторые исключения, которые позволяют бизнесу в сети работать без применения ККТ. Если организация или ИП подпадает под эти критерии, она может не приобретать онлайн-кассу и сэкономить деньги, которые можно пустить на развитие бизнеса.

Покупка или аренда кассы в зависимости от типа оплаты.

Перед покупкой кассы нужно определиться со способами оплаты товаров или услуг в своем интернет-магазине. При оплате только на сайте продавец может обойтись облачной кассой. А если расчет за купленные товары будет производиться в пункте выдачи, нужно установить стационарную кассу.

Разберем подробно указанные варианты оптимизации.

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Отказ от применения ККТ: когда можно

Прежде чем выбирать онлайн-кассу, сначала уточните, а нужна ли она вообще. Так, закон освобождает от применения ККТ в случаях, если:

Продавец имеет статус самозанятого и торгует товаром собственного производства, который не относится к подакцизным и не подлежит обязательной маркировке.

Применение режима НПД освобождает продавца от покупки онлайн-кассы, но не от выдачи чека. После получения оплаты за товар самозанятый формирует чек в приложении «Мой налог» и направляет его покупателю.

Расчеты за товар происходят между субъектами предпринимательства — организациями и ИП.

Это условие действует только, если деньги переводятся между организацией и ИП, двумя организациями или двумя ИП: с расчетного счета на расчетный счет.

Оплату за товар принимает третье лицо — курьерская служба, платежный агент, почтовое отделение.

Обратите внимание, что для выдачи чека курьерской службой, между продавцом и такой организацией должен быть заключен специальный договор, по которому расчеты за товар делает именно курьерская служба.

Покупка или аренда кассы в зависимости от типа оплаты

Перед тем как начать выбирать онлайн-кассу, нужно выбрать способ приема оплаты за проданный товар. Их может быть несколько:

Оплата только на сайте.

Оплата на сайте и / или в пункте выдачи.

Оплата при курьерской доставке.

Расходы на покупку кассы напрямую зависят от выбранного способа оплаты или их совмещения.

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Как сэкономить на покупке кассы: прием оплаты на сайте

Если оплата за товар принимается на сайте, продавец может выбрать из двух типов онлайн-касс:

Стационарная.

В этом случае организация или ИП приобретает кассовый аппарат, фискальный накопитель к нему, заключает договор с оператором фискальных данных и, при необходимости, с сервисной службой. Касса располагается в офисе продавца или в пункте выдаче. Она формирует чеки в электронном виде.

Так как чек покупатель должен выдать покупателю в момент расчета, то для экономии времени продавцу желательно подключить интернет-эквайринг. С его помощью можно проводить расчеты с покупателями в любое время суток. Контролировать каждую оплату и вручную выдавать чек при наличии интернет-эквайринга продавцу не нужно.

Этот вариант более затратный по деньгам, так как требует покупки полного комплекта оборудования + подключения интернет-эквайринга.

Облачная касса.

Облачная касса предполагает использование не собственного, а арендованного оборудования. То есть продавец берет кассу в аренду и формирует на ней чеки покупателям. Сам кассовый аппарат располагается не в офисе продавца, а в дата-центре поставщика услуг. К облачной кассе также можно подключить интернет-эквайринг, что позволит продавцу сэкономить время и не переживать о том, что покупателю не будет своевременно направлен чек.

Аренда облачной кассы в большинстве случаев обойдется дешевле, чем покупка стационарного аппарата, особенно если оплата за товар происходит только на сайте. Продавцу нужно приобрести только фискальный накопитель и оплатить услуги по аренде кассы. Все расходы на обслуживание ККТ, ее ремонт и обновление ПО несет поставщик услуг.

Особенно актуален такой вариант для сезонной торговли, так как облачную кассу можно взять в аренду только на период ее использования.

Как сэкономить на покупке кассы: оплата товара в пункте выдачи

При получении оплаты в офлайн-точке, например, пункте выдачи или магазине, продавец обязан использовать стационарную кассу. Если вместе с этим типом оплаты используется расчет на сайте, то стационарную кассу можно подключить к интернет-эквайрингу и формировать на ней электронные и бумажные чеки.

Для небольших пунктов выдачи оптимальным вариантом будет покупка автономной кассы. Это небольшое переносное устройство с экраном, клавиатурой и принтером для печати чеков. Заряда аккумулятора, как правило, хватает на сутки, что делает автономную кассу удобной для приема оплаты за товар при курьерской доставке.

Такое устройство стоит дешевле, чем его стационарный аналог, что позволит значительно сократить расходы продавца.

Как сэкономить на покупке кассы: прием оплаты курьером

Если оплату за товар принимает курьер, продавец может купить для каждого доставщика по автономной кассе или рассмотреть вариант подключения стационарной (облачной) кассы к мобильному телефону курьера через специальное приложение. Особенно это выгодно, когда курьеров много — это позволит значительно сэкономить расходы на покупку нескольких автономных касс.

В таком случае продавцу нужна только одна касса — стационарная, автономная или облачная, к которой через специальное приложение подключатся все курьеры. При получении оплаты за товар, курьер введет информацию о покупке в приложение. Сведения о покупке поступают на кассу, которая расположена в офисе продавца или в дата-центре. Чек будет направлен покупателю в электронной форме с основной кассы — стационарной или облачной.

Приложение Касса МойСклад позволяет оформлять продажи в любом месте, что актуально при курьерской доставке. Для этого нужно удаленно подключиться к приложению со смартфона. Есть готовые интеграции со всеми популярными онлайн-кассами.

Напомним, что при курьерской доставке выдача бумажного чека необязательна.

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