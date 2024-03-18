Как вернуть товар с маркировкой

Разбираем, как правильно оформить возврат маркированного товара от покупателя и как вернуть маркированный товар поставщику.

Условия возврата маркированного товара

Рано или поздно у каждого продавца может возникнуть ситуация, что нужно вернуть маркированный товар. Возврат связан с разными причинами: поставщик доставил не ту продукцию или продукцию ненадлежащего качества, либо товар оказался бракованным или не подходит клиенту уже после продажи.

В любом случае, продавец должен знать нюансы оформления возврата маркированного товара, чтобы избежать возможных проблем и штрафов.

Возврат можно провести по инициативе продавца или по требованию покупателя. Этот процесс регулирует закон о защите прав потребителей и ГК.

Как и в случае с немаркированными товарами, покупатель может вернуть продукцию с маркировкой в течение 14 дней с момента покупки, если товар не подошел ему по фасону, цвету, размеру и другим характеристикам. Некоторые виды товаров можно вернуть, только если в них есть брак. Например, к таким товарам относятся:

продовольственные товары — вода, молочная продукция, пиво;

лекарства;

парфюмерия и косметика.

При дистанционной покупке — правила такие же, но вернуть товар надлежащего качества можно в течение 7 дней.

Отметим, что для самого «Честного знака» срок возврата продукции не важен. По закону, брак нужно принять до того, как закончится гарантийный срок или срок годности. А если покупатель просит вернуть товар надлежащего качества и при этом уже прошло 14 дней, то продавец может пойти ему навстречу и принять товар добровольно.

Возврат товара от покупателя

Если маркированный товар возвращает покупатель, то действия продавца будут различаться в зависимости от того, сохранился ли на товаре DataMatrix код. Рассмотрим разные варианты.

Вариант 1. Покупатель вернул товар, на котором сохранился код маркировки

Например, покупатель примерил пару ботинок, она ему не подошла, и он сдает ее в магазин в заводской коробке. В этом случае повторно маркировать товар не нужно. Продукцию достаточно просто вернуть в оборот. Для этого продавец передает в «Честный знак»:

свой ИНН;

код маркировки товара;

реквизиты документа, который подтверждает возврат.

Проще всего вернуть товар в этом случае через кассу МойСклад. Кассир может принять возврат без каких-либо дополнительных действий. DataMatrix код передается через онлайн-кассу оператору фискальных данных. ОФД, в свою очередь, отправляет сведения о возврате кода в систему «Честный знак». Касса МойСклад совместима со всеми проверенными моделями ККТ и работает на любом устройстве: ноутбуке, планшете или смартфоне.

Вариант 2. Клиент вернул товар без кода маркировки

Бывает и так, что покупатель повредил код или потерял его. Тогда магазину нужно будет заказать новый код и перемаркировать изделие. Сделать это можно в личном кабинете «‎Честного знака».

Причину смены кода укажите как «‎Возврат от розничного покупателя». Затем через ЭДО передайте в систему информацию о вводе товара в оборот. При этом указывать код, который был на товаре раньше, не нужно. Достаточно передать только новый DataMatrix код.

В бесплатном сервисе МойСклад перемаркировать товар еще удобнее. Вы можете сразу заказать, принять и напечатать на этикетках коды маркировки, а затем ввести товар в оборот.

Вариант 3. Клиент вернул продукцию через курьерскую службу

Рассмотрим вариант, когда при дистанционной торговле покупатель отправляет возврат курьером. Тогда порядок действий зависит от того, пользуется компания услугами собственных курьеров или обращается к сторонней службе доставки.

Возврат через собственного курьера. При получении товара курьер сканирует DataMatrix-код, и информация о возврате передается ОФД и в «Честный знак». То есть процесс такой же, как при возврате в обычном розничном магазине.

Возврат через стороннюю курьерскую службу. Курьер принимает товар и передает его обратно продавцу. Продавец, в свою очередь, передает сведения о выбытии товара из оборота, в качестве причины указывает «Дистанционная торговля». Затем курьер как агент формирует чек на возврат с кодом маркировки и передает данные обратно в «Честный знак».

Когда в личном кабинете статус товара меняется на «В обороте», его вновь можно продавать.

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Как принять возврат, если товар бракованный

Если продавец принимает от покупателя изделия с браком, нужно пробить чек на возврат и ввести товар в оборот. Сведения о вводе в оборот — передать в «Честный знак».

Когда товар будет на балансе продавца, нужно вывести его из оборота. Для этого укажите реквизиты акта, по которому списываете товар. Если отправляете бракованную продукцию поставщику, то вывод из оборота не нужен.

Возврат товара поставщику

Бывают ситуации, когда нужно вернуть маркированный товар поставщику. Например, если пришла бракованная партия или нарушена комплектность товара.

Условия возврата устанавливает ГК и договор купли-продажи, где поставщики и получатели определяют свои права и обязанности.

В договоре прописывают качественные характеристики передаваемой продукции. Также в документе может быть условие, что продавец возвращает товар, если не получилось реализовать его за установленный срок.

Действия сторон с возвратом маркированных товаров зависят от того, в какой момент его возвращают.

Вариант 1. Товар нужно вернуть при приемке

Если документы поставки еще не подтвердили, можно попросить поставщика удалить из универсального передаточного документа позиции, которые получатель не принимает. Или оформить корректировочный документ (УКД) — его тоже составляет продавец.

Вариант 2. Товар нужно вернуть после того, как продукцию приняли

Бывает и так, что товар возвращают уже после того, как подписали документы и право собственности перешло к получателю товара, а данные о перемещении товаров через ЭДО поступили в «Честный знак».

Тогда получатель составляет УПД на отправляемые обратно товары и отгружает их поставщику. В УПД добавляются коды маркировки — с помощью сканера или вручную.

При этом нужно проследить, чтобы поставщик подтвердил УПД, сведения поступили в «Честный знак», и право собственности перешло к поставщику. Оформить документы на возврат покупатель может в личном кабинете ЭДО или на сайте «Честного знака».

Продажа маркированных товаров — сложный процесс. Забить каждый шаг в систему Честный знак, а еще отразить это в товарном учете.

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