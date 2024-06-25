Как бизнесу начать торговлю на Авито и не уйти в минус

Представитель Авито расскажет, как выбрать нишу, оценить конкурентов и сделать правильные выводы на основании данных.
Эксперт по продающему контенту поделится, как создавать объявления, привлекающие клиентов.
Также вы узнаете, как массово загружать товары и цены и как управлять ими «на автомате».
Записаться на бесплатный вебинар 27 июня в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Какие товары дают прибыль: разбор инструмента «Аналитика спроса».
Каков оптимальный бюджет для тестирования продаж на Авито.
Как управлять продажами в нескольких каналах в одном окне.
Как создать правильную карточку товара: чек-лист для хорошего объявления.
Программа вебинара
11:00 — 11:30.
Авито | Ключевые шаги для старта прибыльного бизнеса:
Развитие бизнеса на Авито: как сразу сформировать выигрышную стратегию развития.
Как влиять на продажи с помощью инструмента «Аналитика спроса».
Преимущества Авито.Доставка: модели работы, пункты выдачи, тарифы.
Обзор чек-листа по наполнению и работе с объявления.
11:30 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Автоматизация продаж на Авито. Как работать с товарами при выходе на второй или третий канал продаж:
Как интегрировать в уже работающую систему новый канал торговли.
Обзор инструментов для управления товарами, заказами, остатками.
Приложение «Выгрузка в Авито»: массовая загрузка товаров, работа с шаблонами товарных категорий.
12:00 — 12:30.
Агентство | Создание прибыльных объявлений на Авито:
Правильное описание товаров и услуг.
Создание качественных фотографий и их обработка.
Оптимизация заголовков и категорий для увеличения их видимости.
Как создавать привлекающие внимание и информативные объявления.
Записаться на бесплатный вебинар 27 июня в 11:00 мск
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8JvucS
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