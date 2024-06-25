Как бизнесу начать торговлю на Авито и не уйти в минус

Для начинающего предпринимателя Авито — способ быстро начать продажи, если нет сайта, а для действующего бизнеса это дополнительный канал торговли. Но чтобы выйти на прибыль, важно учитывать особенности площадки. Какие — расскажем на бесплатном вебинаре 27 июня.

Представитель Авито расскажет, как выбрать нишу, оценить конкурентов и сделать правильные выводы на основании данных.

Эксперт по продающему контенту поделится, как создавать объявления, привлекающие клиентов.

Также вы узнаете, как массово загружать товары и цены и как управлять ими «на автомате».

Записаться на бесплатный вебинар 27 июня в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Какие товары дают прибыль: разбор инструмента «Аналитика спроса».

Каков оптимальный бюджет для тестирования продаж на Авито.

Как управлять продажами в нескольких каналах в одном окне.

Как создать правильную карточку товара: чек-лист для хорошего объявления.

Программа вебинара

11:00 — 11:30.

Авито | Ключевые шаги для старта прибыльного бизнеса:

Развитие бизнеса на Авито: как сразу сформировать выигрышную стратегию развития.

Как влиять на продажи с помощью инструмента «Аналитика спроса».

Преимущества Авито.Доставка: модели работы, пункты выдачи, тарифы.

Обзор чек-листа по наполнению и работе с объявления.

11:30 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Автоматизация продаж на Авито. Как работать с товарами при выходе на второй или третий канал продаж:

Как интегрировать в уже работающую систему новый канал торговли.

Обзор инструментов для управления товарами, заказами, остатками.

Приложение «Выгрузка в Авито»: массовая загрузка товаров, работа с шаблонами товарных категорий.

12:00 — 12:30.

Агентство | Создание прибыльных объявлений на Авито:

Правильное описание товаров и услуг.

Создание качественных фотографий и их обработка.

Оптимизация заголовков и категорий для увеличения их видимости.

Как создавать привлекающие внимание и информативные объявления.

Записаться на бесплатный вебинар 27 июня в 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8JvucS